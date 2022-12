ชมฟรี! “THE GATE IMMERSIVE THEATER” งานศิลปะแนวใหม่ชวนตื่นตา ที่ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค”

ครั้งแรกของ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” (True Digital Park) กับการเปิดประสบการณ์สุดแปลกใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าชมใน นิทรรศการ “THE GATE IMMERSIVE THEATER” ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 65 - 15 มี.ค. 66 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ชั้น 1 (BTS ปุณณวิถี) ภายในงานจะนำพาผู้ชมเข้าสู่โลกเสมือน (VR) ที่รวมโลกศิลปะกับเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำเข้าไว้ด้วยกัน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฟรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด (True Digital Park) หรือ TDPK กล่าวว่า “เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์และร่วมความสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงานได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่สุดในอาเซียน และการมี community mall ที่ตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์ รวมถึงพื้นที่ของโอกาสที่พร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ ธุรกิจ นักลงทุน ให้เข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ในโอกาสต่าง ๆ และโอกาสพิเศษนี้ กับการจัดนิทรรศการ “THE GATE IMMERSIVE THEATER” ศิลปะแนวใหม่ในโลกเสมือนจริง ที่จะเข้ามาเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์ในโลกศิลปะสุดล้ำครั้งใหม่ พร้อมร่วมเปลี่ยน กทม. ให้กลายเป็นเมืองศิลปะสุดสร้างสรรค์ เฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”การจัดนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กับ Topos Studio สตูดิโอ ที่ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการนำผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซมาจัดแสดงในประเทศไทย โดย Topos Studio เป็นศูนย์กลางสำหรับการสัมผัสประสบการณ์ศิลปะ ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัย เช่น Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) และเป็นแพลตฟอร์มศิลปะเชิงทดลอง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำงานร่วมกันของหลากหลายภาคส่วน เช่น ศิลปิน วิศวกร และนักวิชาการ“THE GATE IMMERSIVE THEATER” เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานศิลปะ Immersive Art งานศิลปะแขนงที่ผลิตผลงานด้วยเทคโนโลยีใหม่หรือสื่อใหม่เป็นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการ Mapping หรือการฉายภาพลงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยภาพกราฟิก 3 มิติที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้ผู้ชมสามารถดื่มด่ำกับงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของการจัดแสดงงาน “WE ARE THE PRIMITIVES OF A NEW ERA” ที่สร้างสรรค์ผลงานโดย Aldo Tambellini หนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกวงการ Media Art ระดับโลก”Immersive Art ถือเป็นนิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ของ Media Art เป็นความล้ำของศิลปะที่ทะลุกรอบจากศิลปะแบบเดิม ๆ โดยจะจัดแสดงผลงานภายใต้ห้องโล่งกว้างขนาดใหญ่ ไร้กรอบรูปแขวนบนกำแพง พร้อมกับการฉายภาพทำหน้าที่สาดฉายแสงไปทั่วทุกมุมห้อง ตั้งแต่ผนังจรดพื้นเพื่อแสดงภาพผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ เล่าเรื่องราวของภาพ ที่ทำให้ผู้ชมได้รู้สึกเหมือนตนเองหลุดไปในมิติของงานศิลปะ สามารถมีส่วนร่วม และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างอิสระ รวมถึงสื่อมัลติมีเดียที่เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมงานได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางศิลปะใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น แสง สี เสียงนิทรรศการ “THE GATE IMMERSIVE THEATER” เป็นการร่วมกับศิลปินเพื่อผลิตผลงานศิลปะผ่านแนวคิดของโรงละครที่ชวนให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำประสบการณ์สุดแปลกใหม่ ประกอบด้วย 4 ผลงาน มีกำหนดจัดแสดงใน 3 เฟส เป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่1. We Are The Primitives of A New Era & The Hommage to Space Odyssey (2022) จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 - 14 ม.ค. 66 : ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ของ Stanley Kubrick เรื่อง 2002: A Space Odyssey ใช้บทเพลง Sprach Zarathustra ของ Richard Strauss นำเสนอมหากาพย์ของจักรวาลอันกว้างใหญ่2. VORTEX (2022) จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 65 และ 15 ม.ค. - 14 ก.พ. 66 : ผลงานที่ใช้เทคโนโลยีการนำภาพ Anamorphic มาใช้ในรูปแบบของ Media Art โดดเด่นด้วยลูกเล่นของภาพ 3 มิติ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างโดย บริษัท Wizziewick Studios บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำ Motion Graphic ในประเทศเกาหลีใต้3. The Future is Fungi (2021) จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 66 : ผลงานนี้จัดแสดงภาพป่ารกร้างที่เต็มไปด้วยเห็ดหลากสีสัน แสดงภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและไมซีเลียม (Mycelium) ซึ่งจะเคลื่อนไหวขยายตัวไปพร้อมกับเสียงทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.truedigitalpark.com/