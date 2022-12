"การบินไทย" เปิดตัว 3 บริการใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์แห่งโลกดิจิทัล

การบินไทย จัดงาน(เกตเวย์ ทู เดอะ เมจิคอล เจอร์นี่) เปิดตัวการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์กับ 3 แพลตฟอร์มใหม่ภายใต้การดูแลของการบินไทย SAWASDEE WEBSITE, ROYAL ORCHID HOLIDAYS WEBSITE และ THAI e-Library เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง ให้ทุกการพักผ่อนเป็นเรื่องง่าย พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล ณ ห้อง Sakuntala Ballroom โรงแรม The Peninsula Bangkokประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท การบินไทยฯ โดยสายการพาณิชย์ ได้ทำการเปิดตัวการให้บริการลูกค้าแบบใหม่ในช่องทางออนไลน์จำนวน 3 รายการอย่างเป็นทางการ ได้แก่และแพลตฟอร์มบริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลซึ่งการบินไทยมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แห่งโลกดิจิทัล มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมทุกมิติ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้กับทุกคนได้โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกปรับและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงการเกิด Digital Disruption ทำให้คนหันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการเข้าถึงที่ง่ายกว่า หรือการช่วยลดการสัมผัสในช่วงไวรัสแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้การบินไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เติบโต มีการเข้าถึงการใช้งานที่สะดวก ง่ายดาย จึงได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้โดยสารของการบินไทยให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของ 3 บริการใหม่ในช่องทางออนไลน์จากการบินไทย ที่เราได้เริ่มให้บริการไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 3 บริการใหม่ที่การบินไทยตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สายการบินไทย คงเป็นสายการบินแนวหน้าของภูมิภาคต่อไปทางด้านประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการฟื้นตัวของโควิด-19 หลายประเทศเริ่มคลายมาตรการป้องกันและเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น การบินไทยจึงได้เตรียมเจาะตลาดเส้นทางบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงกลุ่มที่ต้องการเดินทางออกจากไทยไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป การให้บริการเส้นทางบินตรง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการมุ่งหารายได้ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาสายการพาณิชย์ประสบความสำเร็จจากการขายในหลายเส้นทางบิน มีการเพิ่มเที่ยวบินเข้า-ออกมากขึ้น โดยปัจจุบันมีปริมาณการเข้าออกของผู้โดยสารประมาณ 21,000 คนต่อวัน และสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการต่างๆ ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ จึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างสะดวกและง่ายดายที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ของการบินไทยสามารถสร้างรายได้มากถึง 3 พันล้านบาทต่อเดือน ถือเป็นสัดส่วน 28% ของรายได้ทั้งหมด และถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การตลาด เราจึงได้ต่อยอดการขาย โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสาร แพ็กเกจทัวร์และการให้บริการอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการคำนึงถึง Customer Centric เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการขายสินค้าและบริการทุกรูปแบบ ทั้งขายบนเว็บไซต์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างความสะดวกสบายและคุ้มค่าให้กับลูกค้า เน้นการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของการบินไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ 3 ช่องทางดิจิทัลใหม่ในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้โดยสาร มุ่งเน้นการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคการเดินทางแบบ New Normal ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเริ่มจากศูนย์รวมแห่ง Lifestyle Hub นับเป็นการต่อยอดการให้บริการรูปแบบใหม่ ที่การบินไทยได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่าน เพื่อใช้ค้นหา Content ต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ โดยหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง เพื่อสำรวจและค้นหา Destination ใหม่ๆ ในการออกไปเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร Sawasdee Website ยังนับเป็นมิติใหม่แห่งการกลับมาของ Sawasdee Magazine ที่หลายท่านคุ้นเคยในรูปแบบเล่มนิตยสารที่ให้บริการบนเครื่องบิน โดยถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ และอัดแน่นไปด้วยข้อมูลเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง Sawasdee Pocket Guide ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตามได้ตลอดทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ sawasdee.thaiairways.comและหากจะกล่าวถึงการท่องเที่ยวแบบครบวงจร จะไม่พูดถึง Royal Orchid Holidays คงจะไม่ได้ เพราะเป็นการปรับรูปแบบใหม่ของ Royal Orchid Holidays Online ให้เป็นเว็บไซต์ที่แยกตัวออกมาเพื่อขายห้องพักโรงแรม แพ็กเกจทัวร์ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงบริการรถเช่าผ่านเว็บไซต์ royalorchidholidays.com ซึ่งเราได้เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษให้ลูกค้า ในการสร้างสรรค์แพ็กเกจการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน เพื่อตอบโจทย์ความชอบของแต่ละบุคคลให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางแบบเดินทางคนเดียวแพลตฟอร์มสุดท้ายเป็นบริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ที่มีทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารจากไทยและต่างประเทศ มากกว่า 50 ฉบับ สำหรับผู้โดยสารและลูกค้าห้องรับรองพิเศษของการบินไทยและไทยสมายล์ รองรับการให้บริการหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน โดยผู้โดยสารของการบินไทยและไทยสมายล์ทุกท่านที่ออกบัตรโดยสารแล้ว จะได้รับลิงก์สำหรับเข้าระบบ THAI e-Library และยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ในโอกาสอื่น ไม่ว่าจะขณะอยู่บนเครื่องหรือขณะ on ground จึงถือได้ว่า THAI e-Library เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณกระดาษรีไซเคิลที่จะเกิดจากหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ยังสามารถช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนักเดินทางคนดังอย่าง โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น มาร่วมพูดคุยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการในรูปแบบ Interactive Exhibition ที่บอกเล่าตัวตนและความพิเศษของแพลตฟอร์มใหม่ทั้ง 3 บริการ SAWASDEE WEBSITE, ROYAL ORCHID HOLIDAYS WEBSITE และ THAI e-Library นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่ไม่เพียงแต่มอบสิ่งดีๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารของการบินไทยเท่านั้น หากแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และถือเป็นประตูสู่การออกเดินทางไปยังทุกจุดหมายปลายทางแห่ง Magical Journey#########################################