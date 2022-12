เพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์เฟสติวัล เพื่อความยั่งยืน ในงาน “Sansiri Let’s Make Everyday Better”

ครั้งแรก ของวงการอสังหาฯไทย แสนสิริ จัดงาน “Sansiri Let’s Make Everyday Better” ไลฟ์สไตล์เฟสติวัลของบริษัทอสังหาฯ เพื่อความยั่งยืน ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00–19:00น. ที่ ที่ แสนสิริ แบคยาร์ด (Sansiri Backyard) พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกว่า 15 ไร่ ที่ T77 Community คอมมูนีตี้สีเขียวต้นแบบแห่งแรกของวงการอสังหาฯ ที่ลูกบ้านและทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานพบกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ชวนเพลิดเพลินหลากหลาย พร้อมสอดแทรกแนวคิดเพื่อร่วมกันเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 โซน หลัก ได้แก่รู้รักษ์โลกอย่างถูกวิธีพบกับ The Polluted บอลลูนคาร์บอนยักษ์ ขนาดกว่า 10 เมตร ใจกลาง Sansiri Backyard สื่อถึงมลพิษมหาศาลที่เราทุกคนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เทียบเท่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกใบนี้เฉลี่ยกว่า 3.64 ตันคาร์บอนต่อคนต่อปี พร้อมเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันลดมลพิษ และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยกัน SCB Sustainability Tree ต้นไม้สอดแทรกความรู้ บอกเล่าวิธีการพัฒนาและเส้นทางการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืน ตามหลัก SDGs Goal ของ UN และ ครั้งแรก! กับ “Drive-Thru Recycling Station” รู้ยังว่าขยะรีไซเคิล ต้องใส่ถังสีเหลือง จุดทิ้งขยะรีไซเคิลแบบไดรฟ์ ทรู ในความร่วมมือกับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์มจัดการขยะของ GC ที่ช่วยให้ทุกคนจัดการขยะได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อย่างถูกวิธีนอกจากนี้ ในงานยังมี UPTOYOU Pop-Up Store แบรนด์รักษ์โลก ขนสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอัปไซเคิลมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วย สานต่อพันธกิจแคมเปญ waste to WORTH ของแสนสิริ ที่ทำมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมกว่า 3 ปี พบกับ waste to WORTH Installation โซนถังขยะสีสันสดใส สอดแทรกความรู้ทำความรู้จักประเภทขยะและแยกอย่างไรให้ถูกวิธี ที่จะทำให้เรื่องแยกขยะเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น จดจำได้ง่ายขึ้น!“SDGs Giant Jenga” โดย UNDP เกมวงล้อความยั่งยืน ทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์กรสหประชาชาติ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมช้อปผลผลิต อาหารยั่งยืนจากฟาร์มผักนานาชนิด• I am Good Grocery อุดหนุนผลผลิตสวยน้อยหน่อย อร่อยไม่ต่างจากเกษตรกรในราคามิตรภาพ• I am Good Art Exhibition เพลิดเพลินกับศิลปะ ผลงานภายใต้ธีม ‘Save Food and Our World’และร่วมอุดหนุนภาพเพื่อบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ และสมทบทุนแก่โครงการ Giving Mission เพื่อการเกษตรยั่งยืนโรงเรียนจังหวัดราชบุรี• I am Good Citizen เรื่องเล่า DO & DON’T การจัดการอาหารไม่ให้กลายเป็นขยะจากร้านดังมากมาย• I am Good Eatery อิ่ม อร่อยกับ 10 ร้าน Plant-Based และร้าน (ใจ) รักษ์โลกสนุกไปกับเวิร์คช็อป ลุ้นกิจกรรมรับรางวัลมากมาย เวิร์คชอบทำผลิตภัณฑ์สุดเก๋จากวัสดุรีไซเคิล และบูธ SCB Lucky สนุกกับกิจกรรมรับของรางวัล และพาไปรู้จักกับ ‘Sansiri Tree Story’ กับความมุ่งมั่นในการปลูกและเก็บรักษาต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการอสังหากิจกรรม Plant Doctor by Pongyo คลีนิคต้นไม้ให้คำปรึกษาการซื้อ และปลูกพันธ์ไม้ จากคุณหมอต้นไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งต้นไม้ดูดซับคาร์บอน, ต้นไม้ฟอกอากาศ, ต้นไม้ปลูกในคอนโด พร้อมรับส่วนลด 10% เมื่อซื้อต้นไม้หรือนำกระถางต้นไม้มารวมถึงสนุกกับกิจกรรมฟาร์มใจกลางเมือง เอาใจคนรักสัตว์และธรรมชาติ EGG Hunting เก็บไข่ไก่ Animal Feeding ให้อาหารน้องแกะ น้องแพะ, ปลา และเป็ดน้อย Butterflies House ชมบ้านผีเสื้อ Super Fresh Market บุฟเฟต์ เก็บผักสดออแกนิคไม่อั้น Cycle Juice Bar ปั่นรับนํ้าผลไม้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายสำหรับใครที่มางานนี้ สามารถใช้บริการรถ MuvMi รถยนต์ไฟฟ้าใน T77 ได้ รวมถึงมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการสำหรับทุกๆคนที่มางานนี้ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Sansiri Family