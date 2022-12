พบดีลดีสุดปังส่งท้ายปี โปรฯ เริ่มต้น 99 บาท ในงาน “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม นี้ เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ Exhibition Hall 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับโปรโมชั่นใหญ่ส่งท้ายปี Travel Now Free Now ยิ่งเที่ยวยิ่งดี ยิ่งเที่ยวยิ่งฟรี จากผู้ประกอบการ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร รถเช่า แหล่งท่องเที่ยวกว่า 300 บูทภายในงานพบกับส่วนลดจัดหนักส่งท้ายปีสูงสุดกว่า 70% อาทิ โปรแกรมท่องเที่ยว One Day Trip ราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาท อาทิ โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 เกาะ, โปรแกรมท่องทะเลตรัง, โปรแกรมดำน้ำหลีเป๊ะ, โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ภูเก็ต เป็นต้น โรงแรม The Chic Lipe จ.สตูล ราคา 999 บาท จากปกติ 2,500 บาท, คีรีวารินเชี่ยวหลาน รีสอร์ท ราคา 999 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท เป็นต้นพลาดไม่ได้กับ 3 ความฟรีในงานฟรีที่ 1 : แลกฟรี! Voucher 800 รางวัล เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 5,000 บาท/วัน เพียงแค่นำใบเสร็จมาแสดง ณ จุด Redemption แลกก่อน มีสิทธิ์ก่อน จำกัด วันละ 200 รางวัล (1 สิทธิ์/คน/วัน) อาทิ ที่พักโรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ, บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน, โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort จันทบุรี, บัตรเข้าชมเมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เป็นต้นฟรีที่ 2 : นาทีทอง 1 ฟรี 1! รับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ที่พัก บัตรเติมน้ำมัน 1 แถม 1 (เฉพาะบูทที่เข้าร่วม) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม วันละ 2 รอบ เวลา 13.00–14.00 น.และเวลา 16.00–17.00 น.ฟรีที่ 3 เล่นได้ให้ฟรี! ซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาท นำใบเสร็จมาแลกรับสิทธิ์ร่วม Activity Challenge ถ้าทำสำเร็จรับเลย รางวัล Once in a Lifetime Exclusive Moment อาทิ รางวัลนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวกรุงเทพฯ แบบ Exclusive พร้อมจิบน้ำชายามบ่าย ณ โรงแรมเพนนินซูล่า, รางวัล Thai Bus Food Tour เหมารถบัสชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมรับประทานอาหารระดับ Michelin Star จำนวน 20 ที่นั่ง/รางวัล เป็นต้น (สงวนสิทธิ์ 1 คน เล่นได้สูงสุด 3 สิทธิ์/วัน)นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยมากมาย อาทิ อิ้งค์ วรันธร, กัน นภัทร,ซานิ, เก่ง ธชย, การแสดงนาฏยมวยไทย เป็นต้น กิจกรรม DIY จากชุมชน 5 ภาค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Amazing Thailand และ TAT Call Center 1672