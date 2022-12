Life balance Cafe: We Proudly Serve Starbucks จิบกาแฟสตาร์บัคส์ในคาเฟ่สุดน่ารักที่ศรีสะเกษ

Life balance Cafe ตั้งอยู่ข้างตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เป็นเรื่องน่ายินดีกับชาวศรีสะเกษ ที่มีคาเฟ่น่ารักๆเปิดใหม่ที่ใช้บริการของ Nestle Professional อย่าง “We Proudly Serve Starbucks” โซลูชั่นการบริหารผ่านบริการเครื่องดื่มกาแฟระดับพรีเมียมหลากหลายเมนูของสตาร์บัคส์ พร้อมรูปแบบบริการเสิร์ฟโดยบาริสต้าโดยรูปแบบบริการเสิร์ฟโดยบาริสต้าของ We Proudly Serve Starbucks เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของบริการ ซึ่งต้องมีบาริสต้าที่รับการฝึกอบรมจากเทรนเนอร์ของ We Proudly Serve Starbucks เพื่อให้พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยมเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับเครื่องดื่มในร้านสตาร์บัคส์Life balance Cafe จึงนับเป็นร้านแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกษที่มีเมนูสตาร์บัคส์ให้บริการ และยังเป็นโมเดล We Proudly Serve Starbucks ที่มีบาริสต้าให้บริการ เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ร้านยังพร้อมมีบริการเครื่องดื่มอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกเปิดบริการ 7.00-18.00 น. สอบถาม โทร. 084 778 7315หรือ เฟซบุ๊ก facebook.com/Life.balance.Cafe