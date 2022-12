พบโปรฯ พิเศษ-ทัพแฟรนไชส์ชั้นนำ ใน “มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์”

พีเอ็มจี ผนึกธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ครั้งที่ 11 จัดทัพแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 60 แบรนด์ พร้อมโปรโมชั่นลดพิเศษส่งท้ายปี พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้มองหาแหล่งเงินทุน และเสวนาให้ความรู้ในเรื่องแฟรนไชส์ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจอย่างครบครัน โดยคาดว่างานนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาทนายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ว่า “จากความสำเร็จของการจัดงาน Smart SME EXPO ครั้งที่ 8 เมืองทองธานีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทางพีเอ็มจีฯ จึงมีแผนในการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ความรู้ธุรกิจและการเงินแก่คนไทย ให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง”นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ประธานจัดงาน มหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ กล่าวถึงกิจกรรมไฮไลท์พิเศษภายในงานว่า “งานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ครั้งที่ 11 จัดภายใต้แนวคิด “แฟรนไชส์ แกรนด์เซลล์ ที่เดียวจบพบทางรวย” ที่รวบรวมสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 60 แบรนด์ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปี มีให้เลือกลงทุนในหลายระดับ เริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักล้าน อาทิ Sweet Secret คุณดาด้ารวมแซ่บ, ย่างให้, Speed Queen By VJ Group, ลอนดรี้บาร์, ตู้กาแฟอัตโนมัติ 24 Coffee, มะพร้าวน้ำหอมปั่นนมสด Coco Walk, ก๋วยเตี๋ยวลาวา, ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋, ดับเบิ้ลนัวร์, เยิ้มช็อกโกแลต, Pomingo มันฝรั่งคำโต, ช็อกโกแลตสด คาเคาโอ้ โกโก้, หอมมนต์ เบเกอรี่, น้ำเต้าหู้โตฟู, เจ๊นุ้ยหมูกรอบ, สดชื่น by chia tai farm, แดซองฮี คอร์นด็อกชีส, เครื่องดื่มนม คิง โอล่า ฯลฯ”นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังยกขบวนแฟรนไชส์ดังกว่า 30 แบรนด์ร่วมออกบูธในงานด้วย ได้แก่ ชาตันหยง, หมาล่ากวนอู, Monkey B, เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ Indy, ชานมไข่มุก HOP Chafe, ไข่หวานบ้านซูชิ, ธงไชย ผัดไทย, พิซซ่าบางกอกชีสทะลัก, อิจิทาโกะยากิ, บะหมี่ถาดกระทะเล้ง, โลโซโตเกียว, ฝรั่งคลุกบ๊วยโบราณ by Pim, เกี๊ยวซ่าพี่อาห์, ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า, ลำแต๊โคเรียนชิกเกน, T-ZA ชาปากยูน, ชานมสไตล์คาเฟ่ Bunny Shake, Phoenix Lava ซาลาเปาลาวา เป็นต้นสำหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจแต่ยังขาดเงินทุน ภายในงานยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีจากธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบบครบจบในงานเดียวอีกทั้งยังมีเสวนาให้ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ การเงิน อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจจัดต่อเนื่องตลอดวัน“พีเอ็มจีฯ ยังคงมุ่งมั่น เดินหน้าสานภารกิจผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพประดับภาคธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมดี ๆเช่นนี้ เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการลงทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ สำหรับงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดในงานได้มากถึง 600 ล้านบาท” คุณวิมลณ์เกศ กล่าวทิ้งท้าย