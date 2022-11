เดอะมอลล์ จัดงาน “THE MALL BANGKOK FOOD EXPO 2022” ที่สุดมหกรรมอาหารระดับโลก

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ฝ่ายส่งเสริมการค้า แห่งสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย) สมาคม California Milk Advisory Board สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรอเมริกาประจำสถานฑูตอเมริกาในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จํากัด ร่วมจัดงาน “THE MALL BANGKOK FOOD EXPO 2022” ที่สุดมหกรรมอาหารระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “International Street Food” รวบรวมที่สุดแห่งร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังทั่วไทย และสุดยอดร้านอาหารขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมโลก การันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์ ครั้งแรกกับการรวมตัวของสุดยอดเชฟชื่อดังในเมืองไทยกว่า 12 คน ที่จะมาแนะนำร้านเด็ดแสนอร่อยที่นักชิมไม่ควรพลาด งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิงาน “THE MALL BANGKOK FOOD EXPO 2022” ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “International Street Food” รวบรวมที่สุดแห่งร้าน Street Food ย่านดังทั่วไทยและนานาชาติมาไว้ในงานเดียว นำเสนอร้านอาหารดังในตำนาน เบเกอรี่ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม พร้อมคัดสรรสุดยอดเมนูความอร่อยหลากสไตล์หลายสัญชาติมากกว่า 150 ร้านค้า 500 เมนู พร้อมเสิร์ฟความอร่อยบนพื้นที่ 3 โซน ได้แก่· STREET FOOD THAI พบกับร้านดังและสตรีทฟู้ดชื่อดังทั่วกรุง อาทิ ร้าน The Waterside atChesadabodin ร้านอาหารไทยรสจัดจ้าน เมนูแนะนำ กุ้งแม่น้ำเผากับน้ำจิ้มรสเด็ด (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และเดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านแก้วแกงใต้ เสน่ห์อาหารใต้ที่คิดค้นเครื่องเเกงสูตรเฉพาะทำเอง เข้มข้นเผ็ดร้อนจัดจ้าน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และเดอะมอลล์ บางแค), ร้านส่งเสริมโภชนา ร้านอาหารไทย-จีนรสเลิศ เมนูแนะนำ หมี่กรอบ ที่ทางร้านคิดสูตรน้ำซอสเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนใคร (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน Salada Organic Kitchen ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สไตล์โฮมเมด คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านครัวชมทะเล ร้านอาหารทะเลสูตรต้นตำรับ แนะนำคือ ฉู่ฉี่ปลาทู, ลาบปลาสว่างอารมณ์ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค และบางกะปิ), ร้านแซ่พุ๊น ข้าวหน้าไก่ การันตีความอร่อยจาก Bib Gourmand 3 ปีซ้อน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้านสรินทร์ทิพย์ ขนมเบื้องไทยสูตรโบราณ แป้งบางกรอบ เปิดมาแล้วกว่า 115 ปี (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้านเจ๊แดงสามย่าน อาหารอีสานรสเด็ดที่อร่อยจนต้องบอกต่อ เป็นหนึ่งในร้านแนะนำจากหนังสือ MICHELIN GUIDE เมนูขึ้นชื่อ คอหมูย่าง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านหมูย่างซอสวิศวะ ของเชฟเริญและเชฟเจ๊ก 2 หนุ่มจาก Master Chef Thailand (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ) เป็นต้น· STREET FOOD ASIA เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับสุดยอดร้านริมทางสัญชาติเอเชีย อาทิร้าน Hoshi Japanese ร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนู อาทิ ซาซิมิปลาแซลมอนนอร์เวย์ เกรดพรีเมี่ยมนิกิริ เซ็ต, แซลมอนโรล และยำแซลมอน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ) ร้าน Al Rahaman อาหารอินเดียต้นตำรับชื่อดัง แนะนำเมนู SAMOSA ขนมอบทอดมีไส้รสเผ็ด (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน Ulipan ขนมปังกระเทียมสัญชาติเกาหลี อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งครีมชีสนำเข้า เนยกระเทียมหอมกรุ่น (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน SunPuff Bakery กะหรี่พัฟชื่อดังจากสิงค์โปร์ กรอบนอกนุ่มใน เมนูแนะนำ Choux ไส้หมูแดง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และเดอะมอลล์ บางแค), ร้าน KANSAI YAMATO ขนมดังโงะสูตรดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่น แป้งนุ่ม หนึบหนับ เสิร์ฟคู่กับซอสหวานๆเค็มๆ รสชาติยอดนิยมคือ มิทาราชิดังโงะ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน ITSUKI RAMEN ราเมนกึ่งสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น เมนูยอดนิยมคือ ราเมนซุปกระดูกหมู (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านหมูกรอบอากง หมูกรอบสูตรต้นตำรับแท้จากฮ่องกง หมูกรอบชิ้นโตกรอบนอกนุ่มใน ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษ 2 สูตรของทางร้าน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน ING Teahouse ไอศกรีมถั่วตัดผักชี เมนูขึ้นชื่อจากไต้หวัน แป้งโรตี โรยด้วยถั่วตัดทานคู่กับไอศกรีมเพิ่มความหอมด้วยผักชี รสชาติหวาน มัน กลมกล่อม (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน HOJA ร้านอาหารไต้หวันรสชาติดั้งเดิม เมนูซิกเนเจอร์คือ บะหมี่เนื้อตุ๋นน้ำแดง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ), ร้าน CRISPY TART ORIGINAL ทาร์ตไข่สไตล์มาเก๊า รสชาติลงตัว หอม อร่อย (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน BABEKERY เค้กไข่ไต้หวัน ของเชฟเป่าเป้ - เจสสิก้า หวัง เค้กนุ่มเด้ง ทานคู่กับชา กาแฟ สุดลงตัว (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค) เป็นต้น· STREET FOOD EUROPE & OTHER ตระการตากับเมนูซิกเนเจอร์จากร้านอาหารขึ้นชื่อจากโซนยุโรปและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน CHEF THANOM อาหารสไตล์อิตาเลี่ยน ของเชฟถนอม เมนูขึ้นชื่อ พิซซ่าเห็ดทรัฟเฟิลซอส พิซซ่าบางกรอบ โรยด้วยมอสซาเรลล่าซีสแน่น ๆ ราดด้วยซอสเห็ดทรัฟเฟิลเนื้อครีมมี่ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน PEPPINA ร้านอาหารอิตาเลียน เป็นพิซซ่าสไตล์นาโปลีแท้ๆ แป้งขอบหนา เหนียว ยืด นุ่ม หนึบ มีหลากหลายหน้าให้เลือกตามใจชอบ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน MOLTO Premium Gelato ไอศกรีมคราฟสูตรพรีเมี่ยม มีหลายรสชาติ รสยอดนิยม คือ Yogurt Biscoff (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน Salon Pastry ขนมปังฝรั่งเศสจาก 3 Master Chef Thailand เชฟนุ – เชฟเท็น – เชฟเบลล์ กับเมนูขนมปังฝรั่งเศสบริยอซสูตรพิเศษ นุ่ม ชุ่มไปด้วยไข่และเนย (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน 8020 RECIPE เชฟโบโซ่ - พัฒน์ธันย์ เทียนสุกใส มากับเมนูซี่โครงหมู DIY (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ), ร้าน Good Thingz Happen Lifestyle Cafe ของเชฟอุ้ม – จุมพล คุ้มหาญ นำเสนอ 3 เมนูทรัฟเฟิลจาก GTH ที่สาวกทรัฟเฟิลต้องมาลอง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้าน BAKE by Chef Burin ของเชฟ - บุรินทร์ แดงดีเลิศ เอาใจสายคนรักชารังสรรค์ 2 เมนูจากชา 2 รสชาติ ได้แก่ EARL GREY TIRAMISU และ BLUEBERRY & VANILLA SCONE (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน Potato Head ร้านของ 2 หนุ่ม เชฟบัส - ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา และเชฟแซนด์ - วัชเรศร์ นุชพุ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Truffle Lover นำทรัฟเฟิลมาครีเอทเป็นเมนูแสนอร่อย เมนูแนะนำ ข้าวอบทรัฟเฟิลเนื้อพ่นไฟ และสปาทรัฟเฟิลเบคอน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ) เป็นต้นนอกจากนี้ ชมโชว์และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ทำเค้ก D.I.Y. ไซส์จัมโบ้, Show เมนูที่ทำจากเห็ดทรัฟเฟิล, ทำข้าวแกงกะหรี่ จานยักษ์, โชว์ทำเบอร์เกอร์สูง 12 นิ้ว, แจกสูตรเมนูลับ เมนู โจรขโมยข้าว เป็นต้นสิทธิพิเศษภายในงาน ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ต่อที่ 1 ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในห้างและศูนย์ฯ ครบ 800 บาท รับคูปองเงินสด 200 บาท (สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน) ต่อที่ 2 แลกคะแนน 199 M Point รับคูปองเงินสด 100 บาท (สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน) ต่อที่ 3 แสดงบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับส่วนลด 10 บาท เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ สมาชิก M Card แลก 99 M Point รับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท (สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน) สมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรีคูปองส่วนลด 100 บาท (สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน) ลูกค้าไทยน้ำทิพย์ ต่อที่ 1 รับทันทีเครื่องดื่ม Soft Drink เมื่อใช้ 22 M Point ต่อที่ 2 รับฟรีส่วนลดมูลค่า 20 บาท ใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อ Coke Mixology หรือ เครื่องดื่ม Soft Drinkชวนลิ้มชิมรสความอร่อยจากร้านดังทั่วทุกมุมโลก ในงาน “THE MALL BANGKOK FOOD EXPO 2022” ที่สุดมหกรรมอาหารระดับโลก พลาดไม่ได้กับที่สุดแห่งร้านสตรีทฟู๊ดชื่อดังทั่วไทยและนานาชาติ งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น Gเดอะมอลล์ บางแค และ เอ็ม อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น B เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ