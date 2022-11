อลังการไฟประดับที่ "ณ สัทธา" งานแสดงไฟใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ที่ราชบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “Nasatta Light Festival Winter Illumination 2023” ในชื่อธีมงาน “Illumination Festival” สถานที่จัดงาน ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เป็นงานแสดงไฟประดับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี พบกับประติมากรรมกลางแจ้งยามค่ำคืน ตระการตาด้วยศิลปะและเทคนิคไฟประดับนับล้านดวง ที่ได้รับการออกแบบโดย Lighting Designer ระดับประเทศ จำนวน 16 จุดบริเวณเยี่ยมชม พร้อมไฟประดับทางเดินทั่วพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธ - วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 23-27 , 30 พ.ย. และ 1-5 , 7-12 , 14-18 21-25 , 28-31 ธ.ค. 2565 และ 1-2 , 4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจำหน่ายอาหาร สินค้าชุมชนของจังหวัดราชบุรี และร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566สำหรับแนวคิด ILLUMINATION FESTIVAL ความสุข สนุกเพลิน เบิกบาน ที่มีสีสันจากไฟประดับล้านดวง ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้ง Interactive Light Art Projector Mapping และ Interactive Display และครั้งแรกกับ Kinetic Lighting Art กลางแจ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ ILLUMINATION ART กับงานประติมากรรมในธรรมชาติอันร่มรื่นโดยนำเสนอเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันงดงาม เพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวอันมีคุณค่าให้กับคนรุ่นหลัง ได้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และยังส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงาม บนพื้นที่การจัดแสดงที่เป็นเสมือนพื้นที่สำหรับการพักผ่อน เที่ยวราชบุรี เที่ยวตลอดปี ได้ทุกวัน ด้วยการสัมผัสผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เข้าชมงานไฟประดับในครั้งนี้ภายในงานมีจุดแสดงไฟผ่านแนวคิดต่าง ๆ รวม 16 จุด ได้แก่1.Thai Glorious Era (Dynamic Light Show) “ยุคทอง” : ไฟ LED ดัดแต่งเป็นภาพโครงร่างวัดสำคัญแสดงเป็นฉากหลังพระบรมรูปสามมหาราชไทยที่ประดิษฐานเป็นสง่า ณ ลานมหาราชกษัตรา ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา และ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารประดับด้วยไฟกระพริบกว่า 50,000 ดวง ให้บรรยากาศเหมือนแสงหิ่งห้อยยามค่ำคืน บริเวณลานด้านหน้าตกแต่งด้วยหลอดไฟก้านยาวเต็มพื้นที่ เสมือนทุ่งดอกไม้เรืองแสงที่สื่อถึงความรุ่งเรืองของแผ่นดินทอง2.Season Change (Immersive Art) “เส้นทางปลุกพลังชีวิตเริ่มต้นสิ่งใหม่” สัมผัสความงามของธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยสระน้ำและทุ่งแสงไฟประดับเปลี่ยนสี ภาพสะท้อนในรูปแบบของ Immersive Art & Reflection Light Garden ตลอดเส้นทางเดินสู่อาคาร ณ สัทธานุสรณ์ และ ณ สัทธาปฏิมา 3 สมัยด้วยแนวคิดที่สร้างความรู้สึกรับพลังจากความสว่างไสวของไฟราวกับกำลังเดินในแดนสวรรค์ส่งมอบกำลังใจในวันเริ่มต้นใหม่โดยประดับไฟหยดน้ำ ห้อยเป็นสายจากกิ่งก้าน ตกแต่งไฟบริเวณลำต้นของต้นไม้ใหญ่ พร้อมไฟ LED ขนาดเล็กตามพุ่มไม้รอบข้างทางเดิน ให้เกิดความสว่างไสวทั่วบริเวณอุทยาน นำเสนอความงามของธรรมชาติ น้ำ แสง เงา และฝน ในรูปแบบของ Immersive Art3.Mikky way “สีสันดอกไม้” : ไฟประดับดอกไม้ห้อยเป็นระย้า ตกแต่งต้นไม้โดยรอบพร้อมไฟ LED ขนาดเล็ก Reflection & Dynamic Light4.Thai spirit “จิตวิญญาณแห่งสยาม” : ไฟประดับรอบพุทธศิลป์สมัยอู่ทอง-อยุธยา ให้สว่างไสวไปทั่วบริเวณฐานพระอุโบสถที่ประดับด้วยทุ่งดอกบัวเรืองแสง เปรียบเสมือนปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยสติ วางประดับพระอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเปรียบเสมือนการเริ่มต้นตั้งจิตถึงความดี คิดดี ทำดี พูดดี ที่จะกระทำในปีใหม่ที่จะมาถึง โดยใช้เทคนิค Immersive Art & Reflection Light ประดับไฟ LED ในรูปแบบแท่งดอกบัว ในตำแหน่งต่าง ๆ ของยอดเสาวิหาร และพื้นที่ทั่วบริเวณฐานพระ5.Sacred wave “คลื่นศักดิ์สิทธิ์ แสงแห่งพุทธศรัทธา 2” : ไฟประดับด้วยเทคนิคไล่แสงระยิบระยับ Immersive Art & Reflection Light พร้อมดอกบัวทำมือเรืองแสงจัดวางประดับราวกับบึงบัวด้านหน้าองค์พระประธาน6.Blessing blossom “แสงเกสร” : ไฟ LED ดอกไม้ประดิษฐ์เรืองแสง Reflection Light และ LED ดอกไม้เรืองแสง 3 สี ซึ่งดอกไม้ที่เบ่งบานเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ ความสุข และความอิสระเสรี7.Magic cave & Glow “ถ้ำเวทมนต์และต้นไม้เรืองแสง” : ถักทอเส้นสายเรืองแสงท่ามกลางความเย็นฉ่ำในโถงถ้าและเสียงน้ำตก ขณะเดินลอดผ่าน เพื่อไปพบกับต้นไทร ต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น มีใบแพร่ขยายให้ความรู้สึกปกป้อง คุ้มครองภายใต้ร่มเงา เหมือนได้รับพลังที่เติมเต็มความมุ่งมั่นพร้อมเผชิญสิ่งใหม่8.Breath of light tunnel “อุโมงค์ลมหายใจแห่งแสง” : จัดแสดงไฟประดับ LED รูปดอกไม้เป็นอุโมงค์โค้งยาวกว่า 80 เมตร สวยงามระยิบระยับตลอดทางเดิน9.Joyful light field “ลานแสงแห่งความสุข” : ประดับไฟเป็นแบบ DYNAMIC LIGHT เป็นดอกหญ้าสีสันสดใสเปลี่ยนสีได้ สร้างพลังความหวังแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่10.Fluffy light dance “ระบำแสงไฟ” : ประดับไฟแบบ DYNAMIC LIGHT เป็นโค้งต้นการเวกตามแนวทางเดินยาว 40 เมตร โดยสามารถเปลี่ยนสีและพลิ้วไหวได้11.Origin of light fest “จุดเริ่มต้นเทศกาลไฟ”12.Glittering Song13.Nymph forest “ภูติแห่งป่า” : ทุ่งดอกไม้ไฟประดับด้วยเทคนิค Interactive Lighting ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแสงเมื่อสัมผัส14.Pray “อธิษฐาน” : ใช้เทคนิค Interactive Art ดอกไม้จะเปลี่ยนสีเมื่อสั่นกระดิ่ง บริเวณลานพระอวโลกิเตศวร ภายใต้แนวคิดการส่งคำอธิษฐานผ่านการสั่นกระดิ่ง15.fireflies “ภูติแห่งแสง”16.Lotus journey “การผจญภัยแห่งบัว” : ใช้เทคนิคฉาย PROJECTOR MAPPING ลงบนเรือและผิวน้ำ บริเวณทางออก สื่อถึงการเดินทางซึ่งเปรียบเสมือนเรือที่กำลังลอยในน้ำไปในทิศทางที่เราเป็นผู้กำหนด แม้จะมีคลื่นอุปสรรคแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยสติและกำลังใจ เพราะทางออกเป็นเหมือนความหวังให้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางกลับจาก ณ สัทธา ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย พร้อมเครื่องประดับ เพื่อถ่ายภาพภายในงานทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในราคาเริ่มต้น 250-800 บาทการเข้าชมงานบัตรเข้าชมงานกลางคืน (18.00 น. - 22.00 น.)- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 200 บาท- ผู้ใหญ่ 300 บาทบัตรเข้าชมงานทั้งวัน (รอบกลางวัน 09.00 น. - 17.00 น. และรอบกลางคืน 18.00 น. - 22.00 น.)- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 250 บาท- ผู้ใหญ่ 350 บาทเด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซ.ม. / ผู้พิการ เข้าชมฟรี ทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ สัทธา อุทยานไทยโทร. 032-383 333 / Facebook : ณ สัทธา อุทยานไทย / Line : @nasatta ททท.สำนักงานราชบุรีโทร. 032-919176-8 / Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี / Line : @TATratchaburi และ TAT Contact Center 1672 เพื่อนร่วมทาง