สิ้นสุดการรอคอย “ช็อกโกแลตเอเปค” เปิดขายให้คนไทยทุกคนได้ชิมแล้ว

ความภาคภูมิใจของคนพิการ ..สู่การต้อนรับผู้นำ APEC และนำไปสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ..#ช็อกโกแลตAPEC2022

ร้าน 60 Plus Bakery and Cafe เปิดจำหน่าย “ช็อกโกแลตเอเปค” ที่ใช้เป็นของชำร่วยให้ผู้นำและคณะสื่อมวลชนในงาน APEC 2022 ซึ่งทำโดยคนพิการทุกประเภท ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วหลังจากที่ร้าน 60 Plus Bakery and Cafe ได้รับเลือกให้ผลิตช็อกโกแลตเพื่อเป็นของชำร่วยไว้แจกในงาน APEC 2022 ซึ่งของชำร่วยทุกชิ้นนั้นทำโดย “ผู้พิการ” ทุกประเภท ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก และในตอนนี้ทางร้าน 60 Plus จึงได้ประกาศขายช็อกโกแลตเอเปคนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชิมกันโดยทางเพจเฟซบุ๊ก “60 Plus Bakery & Cafe” ได้โพสต์ข้อความว่าพร้อมกับบอกว่า “เปิดจำหน่ายกับคนทั่วไปแล้วนะครับ มีจำนวนจำกัด สามารถสั่งซื้อได้ทาง Inbox เพจ ราคาชิ้นละ 180 บาท”หากใครสนใจชิมช็อกโกแลตแสนอร่อยฝีมือคนพิการทุกประเภท สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กเพจ 60 Plus Bakery & Cafe กันได้