ผู้นำสิงคโปร์ถูกใจ! "อาหารไทย" สุดสร้างสรรค์ ถึงกับโพสต์รูปชมด้วยตนเอง

A beautifully presented appetiser that creatively incorporated the APEC 2022 Thailand logo and the host country!



(Photo by me)

"อาหารไทย" ถูกใจผู้นำสิงคโปร์ หลัง "ลี เซียนลุง" นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ ได้โพสต์ภาพและข้อความชื่นชมเมนูเรียกน้ำย่อยที่นำเสิร์ฟบนโต๊ะผู้นำในงานกาล่าดินเนอร์ผ่านเฟซบุ๊กด้วยตนเองโดยโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "Lee Hsien Loong" ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานประชุม APEC 2022ซึ่งภาพที่สะดุดตาชาวไทยก็คือภาพของเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยที่ถ่ายโดยนายลี เซียนลุง พร้อมข้อความว่าโดยความหมายของข้อความนี้แปลได้ว่า เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่สร้างสรรค์และสวยงามมาก มีการผสมผสานโลโก้ของงานเอเปค 2022 และประเทศไทยได้อย่างลงตัวนอกจากภาพอาหารไทยจานนี้แล้วก็ยังมีภาพที่นายลี เซียนลุง ถ่ายช่วงการแสดงโชว์โขน หุ่นกระบอกเล็ก และวัฒนธรรมไทยอื่นๆ อีกด้วยสำหรับเมนู "Appetizers" (อาหารเรียกน้ำย่อย) Welcome to Thailand จากฝีมือของ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังของไทย ซึ่งนำเสนอของดี 4 ภาค ได้แก่ แอ่วเหนือ – ข้าวซอยหมี่กรอบไทยล้านนา เที่ยวกลาง – ต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอยุธยา ยามอีสาน – โคราชวากิว ย่างถ่านสมุนไพรจิ้มแจ่ว ล่องใต้ – ไก่เบตงย่างกอและ