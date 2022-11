ส่อง “ของชำร่วยช็อกโกแลต” ในงาน APEC 2022 ที่ทำโดย “คนพิการ” จากร้าน 60 Plus Bakery and Cafe

Chocolate APEC 2022 ผลิตโดยคนพิการของโครงการ APCD 60+plus พร้อมแล้วที่จะร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจที่มาประชุม APEC 14-19 พย. และนักข่าวต่างชาติอีกกว่า 2000 คน ได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตไทยแท้...😊🌹

ร้าน 60 Plus Bakery and Cafe ได้รับเลือกให้ผลิตช็อกโกแลตเพื่อเป็นของชำร่วยไว้แจกในงาน APEC 2022 ซึ่งของชำร่วยทุกชิ้นนั้นทำโดย “ผู้พิการ” ทุกประเภท โดยเฉพาะขั้นตอนการห่อที่ทำโดย “พี่โจ้” คนตาบอดที่ได้รับสมญานามว่า “นักห่อมือทอง”อีกหนึ่งเรื่องน่าภูมิใจในงาน APEC 2022 ที่ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ได้รับเกียรติให้ร่วมงานประชุม APEC ในส่วนของ Communication Partnership และได้รับเลือกให้ผลิตช็อกโกแลตเพื่อเป็นของชำร่วย APEC Chocolate เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วย โดยของชำร่วยทุกชิ้นนั้นผลิตโดยคนพิการทุกประเภทที่เป็นพนักงานในร้านนี้ทางเพจเฟซบุ๊ก “60 Plus Bakery & Cafe” ได้โพสต์ภาพบรรยากาศของการจัดบูธในงานประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 พร้อมข้อความว่าซึ่งทุกกระบวนการผลิตนั้นจะทำโดยผู้พิการทุกประเภทที่อยู่ในโครงการของที่ร้าน โดยเฉพาะขั้นตอนการห่อบรรจุภัณฑ์ที่ทำโดย “พี่โจ้” ผู้มีความพิการคือ “ตาบอด” แต่มีฝีมือและความสามารถน่ายกย่องมากๆ จนได้รับฉายาว่า “นักห่อช็อกโกแลตมือทอง” ของงานนี้เลยสำหรับร้าน “60 Plus Bakery & Cafe” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติก