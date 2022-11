ปลื้มใจ! กรุงเทพฯ คว้ารางวัล "เมืองไมซ์พัฒนามากที่สุด"

กรุงเทพฯ คว้ารางวัล 2022 Most Improved Award เมืองไมซ์ทำคะแนนปรับปรุงการพัฒนายั่งยืนเพิ่มสูงสุดเฟซบุ๊กเพจ MICE in Thailandโพสต์ข้อมูลว่าข่าวดีสำหรับประเทศไทยอีกครั้ง "กรุงเทพฯ"ได้รับรางวัลจาก Global Destination Sustainability Index (GDS-Index)ในหมวด Most Improved Award 2022ในฐานะเมืองที่มีคะแนนปรับปรุงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีก่อนหน้ามากที่สุด(73.66%)ทั้งนี้นายศานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายจิรุตถ์อิศรางกูรณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในงาน ICCA Annual Congress 2022ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของสมาคมอุตาหกรรมการประชุมนานาชาติหรือ International Congress and Convention Associationที่จัดขึ้นในวันที่ 9พฤศจิกายน 2565ณเมืองคราโควประเทศโปแลนด์ในปีนี้ มีเมือง 66 เมืองเข้าร่วมแสดงผลงานใน Global Destination Sustainability Index แต่มีเพียง 30 เมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นเมืองที่มีผลงานระดับ Top 30 และมีเพียง 1 เมืองที่ได้รับรางวัลในแต่ละหมวด ประกอบด้วย Innovation Award, Leadership Award, และ Most Improved Award ที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gds.earth/awards/