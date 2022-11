ส่อง "8 เมนูเด็ด" คัดสรรจากสตาร์ทอัพด้านอาหารไทย พลัง Soft Power ในงาน APEC 2022

เผยโฉม "8 เมนูเด็ด" ที่ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคต ภายใต้แคมเปญ “Plate to Planet จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม” โชว์ Soft Power อาหารไทย งาน APEC 2022เฟซบุ๊กเพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยข้อมูลว่า ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมกิจกรรม “นิทรรศการ APEC Future Food for Sustainability” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคต ภายใต้แคมเปญ “Plate to Planet จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพด้าน Soft Power อาหารไทยมีเมนูอาหารอนาคตจากตัวแทนของผู้เข้ารอบทั้ง 21 ทีม มานำเสนอแก่นายกรัฐมนตรี เมนูอาหารแต่ละเมนูล้วนมีความหลากหลาย มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เมนูเสริมสุขภาพ เมนูอาหารที่ใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัตถุดิบที่มาจากประเทศไทย อาหารที่มานำเสนอ ประกอบด้วย 8 เมนู ได้แก่1. ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักษ์ใต้ผัก 5 สี โปรตีนสูง2. ราเมงจากเส้นโปรตีนไข่ขาว ไร้แป้ง เหมาะกับคนรักสุขภาพ3. ไอติมปราศจากนม เพิ่มรสชาติด้วยผัดเคล และเสาวรส4. ห่อหมกวีแกนเพื่อสุขภาพ5. ขนมชั้นสูตรลดน้ำตาลเสริมใยอาหาร และโพรไบโอติกส์6. โครเก็ตพะแนงแพลนต์เบส7. ก๋วยเตี๋ยวจากเพรียงทราย โซเดียมต่ำ ภูมิปัญญาชุมชน8. ไอติมจากโปรตีนจิ้งโกร่ง