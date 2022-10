รู้จักประเทศ “มาลี” ที่ “หมอสอง” ถูกจับเรียกค่าไถ่ ท่ามกลางคำถาม “ไปเสี่ยงทำไม???”

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวโด่งดังที่หลายคนให้ความสนใจต่อการหายตัวไปนานร่วมเดือนของหมอศัลยกรรมชื่อดัง อดีตสามีของที่เลือกเดินทางคนเดียวไปในหลายประเทศทั้งในเอเชียและแอฟริกา ก่อนถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ที่ประเทศมาลี เป็นเงิน 100 ล้านฟรังก์เซฟา หรือประมาณ 5.7 ล้านบาทดังนั้นเราจึงขอพาไปรู้จักกับประเทศมาลีกันสักหน่อยประเทศมาลี (Mali) หรือสาธารณรัฐมาลี ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตก ทางเหนือมีพรมแดนติดประเทศแอลจีเรีย ทางใต้มีพรมแดนติดประเทศบูร์กินาฟาโซและโกตดิวัวร์ ทางตะวันออกมีพรมแดนติดประเทศไนเจอร์ ทางตะวันตกมีพรมแดนติดประเทศเซเนกัลและมอริเตเนีย ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดประเทศกินีประเทศมาลี มีเมืองหลวง คือ “” (Bamako) มีประชากรประมาณ 20 ล้านคน จัดอยู่ในประเทศยากจนเนื่องจากไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายมาลีมีทรัพยากรท่องเที่ยวประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากในทวีปแอฟริกา รวมถึงพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และบางเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในประเทศมาลีนั้น ได้แก่ มัสยิดใหญ่ Djenne, ทิวทัศน์แม่น้ำไนเจอร์ (Niger River), อุทยานแห่งชาติ “Parc national du Mali” เมืองบามาโก, พิพิธภัณฑ์ “Musee National de Bamako”, น้ำตก “Dandan waterfalls”, หมู่บ้านโดกอน (Dogon villages), โบสถ์และวิหาร “Cathedral of Bamako”, มัสยิด “Bamako Grand Mosque”, อาคารไปรษณีย์ “Bamako Central Post Office” และ ตลาดนัด-ถนนคนเดิน “Bamako Artisan Market”ขณะที่เมืองท่องเที่ยวน่าสนใจของประเทศมาลีนั้นก็นำโดย เมืองหลวงกรุงบามาโก นอกจากนี้ก็ยังมีเมือง Timbuktu, เมือง Mopti และเมือง Gao เป็นต้นสำหรับพื้นที่ที่หมอสองโดนจับตัวไปนั้น คือ “” ที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศมาลี ติดกับพรมแดนของบูร์กินาฟาโช ซึ่งในจุดนี้เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่ม แต่กลุ่มหลักคือ Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin หรือ Group for the Support of Islam and Muslim - JNIM ที่ประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม Al Qaeda แต่ยังไม่ยืนยันว่า คนที่จับกุมตัวหมอสองไปเรียกค่าไถ่คือกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่หลังเกิดเหตุการณ์หมอสองถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานการให้ความช่วยเหลือหมอสอง จากสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล และกรมการกงสุลเป็นระยะทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจากผู้ใกล้ชิดหมอสองว่า ยืนยันว่ามีการลักพาตัวจริง โดยหมอสองถูกไกด์ผีหลอกลวงที่ประเทศมาลี และยังเจอกลุ่มพื้นเมืองจับตัวเรียกค่าไถ่ขณะที่ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า หมอสองปลอดภัยแล้ว และกำลังเดินทางกลับประเทศไทยอนึ่งการเดินทางไปท่องเที่ยวและทำคอนเทนต์ของหมอสองในทริปนี้มีทั้งหมด 9 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา ได้แก่ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ชาด ไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน อิเควทอเรียลกินี เซาตูเม และประเทศ “มาลี” ที่หมอสองถูกลักพาตัวจนเป็นข่าวโด่งดังสำหรับไทม์ไลน์โดยสรุปของเหตุการณ์ “หมอสอง” ออกเดินทางท่องเที่ยวทำคอนเทนต์ ก่อนถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ในประเทศ “มาลี” มีดังนี้12 กันยายน แฟนเพจ “หมอสองท่องโลก” เผยภาพหมอศัลยกรรมคนดังกำลังขึ้นเครื่องบินเพื่อทำคอนเทนต์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวไป 9 ประเทศ ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. - 3 ต.ค. 256513 กันยายน ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.ครึ่งมาถึงกรุง อิสลามาบัด "ปากีสถาน" พาเที่ยวเมือง Peshawar เปศวา ดูโรงงาผลิตปืน16 กันยายน ข้ามด่านชายแดนจากประเทศปากีสถานเข้าสู่ "อัฟกานิสถาน" ถ่ายรูปกับนักรบตอลีบัน แวะพักที่เมืองเจลาลาบัด17 กันยายน ไปถึงเมืองคาบูล19 กันยายน เดินทางจากคาบูล ไปบามียัน22 กันยายน ย้อนกลับไปคาบูล ออกจากอัฟกานิสถานบินไปประเทศ "ชาด"23 กันยายน บินไปถึง นีอาเม (Niamey) เมืองหลวงของประเทศ "ไนเจอร์"25 กันยายน เตรียมออกจากไนเจอร์ แต่ติดอยู่ที่สนามบินเพราะมีการสไตรค์!26 กันยายน ถึง บูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso)28 กันยายน เตรียมข้ามชายแดนไปประเทศมาลี (Mali) เป็นโพสต์สุดท้ายของการท่องเที่ยวในทริปที่วางแผนไว้22 ตุลาคม สื่อนำเสนอข่าวการหายตัวไปของเจ้าตัว ระบุสาเหตุถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่23 ตุลาคม แอดมินแฟนเพจ “หมอสองท่องโลก” โพสต์ข้อความระบุ...”ตอนนี้คุณหมอปลอดภัยแล้ว ได้มีการติดต่อครอบครัวเข้ามาและกำลังเตรียมตัวจะกลับประเทศไทยแล้วครับ ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจเข้ามากันนะครับ”ทั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์หมอสองถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ที่ประเทศมาลีจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง ได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากผ่านโลกโซเชียล โดยส่วนหนึ่งรู้สึกยินดีที่หมอสองปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ ขณะที่ชาวเน็ตอีกหลายคนได้ตั้งคำถามถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวและทำคอนเทนต์ของหมอสองในทริปนี้ว่าเพราะกลายประเทศที่ไปจัดอยู่ในกลุ่มประเทศอันตรายที่ยังคงต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ดีรายละเอียดของการถูกลักพาตัว คาดว่าหมอสองจะออกมาเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนในภายหลัง ใครสนใจก็รอติดตามชมกันได้