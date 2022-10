ครั้งแรกในไทย “It’s Me Warbie!” ชมนิทรรศการเจ้านกสีเหลืองจอมกวนตัวจริง ที่ใครๆ เห็นแล้วต้องหลงรัก

Instagram: warbieyama

Facebook: WarbieYama

ติดตามอัพเดทนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ได้ที่ www.rivercitybangkok.com

#WarbieYamaBangkok #WarbieYama #RiverCityContemporary #RiverCityBangkok

จากแอนิเมชั่นเรื่องสั้นที่คว้ารางวัลมามากมาย และสติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE) ของนกสีเหลืองแสนซนที่ใครๆ ก็หลงรัก สู่นิทรรศการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขในหัวใจในช่วงเทศกาลนี้จุดกำเนิดของ(Warbie Yama) เริ่มต้นในปี 2007 ด้วย Cheez...z แอนิเมชั่นเรื่องสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวของยามะ (Yama) คุณลุงผู้น่ารักคนหนึ่งที่อยากถ่ายภาพของวอร์บี้ (Warbie) เจ้านกน้อยแสนซน แอนิเมชั่นเรื่องนี้ได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลมากมาย ต่อมาในปี 2014 Warbie Yama ได้ถูกออกแบบเป็นสติกเกอร์ดิจิทัลรุ่นแรกใน LINE ด้วยความน่ารักของตัวละครและความอบอุ่นของเนื้อเรื่อง ทำให้ Warbie ได้ปรากฏตัวในกิจกรรมต่างๆในหลายประเทศแม้ว่าหลาย ๆ คนชอบใช้สติกเกอร์ไลน์ของ Warbie Yama เพื่อแชทกับเพื่อนเป็นประจำ แต่มีน้อยคนเท่านั้นที่รู้ว่า อรุษ ตันตสิรินทร์ (Arut Tantasirin) ผู้สร้างตัวละครน่าเอ็นดูตัวนี้คือแอนิเมเตอร์ชาวไทยที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่อวอร์ด (Emmy Awards) มาแล้ว จะมีคนสงสัยไหมว่า Warbie คือใคร มาจากไหน และคิดอะไรอยู่?It’s Me Warbie! : The Inside World of Warbie Yama นิทรรศการครั้งแรกของ Warbie ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อรุษ ตันตสิรินทร์ ผู้สร้าง Warbie Yama และ River City Bangkok ที่อยู่เบื้องหลังนิทรรศการ From Monet to Kandinsky, Van Gogh : Life and Arts และ The Impressionists ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นิทรรศการครั้งนี้ใช้เวลาในการเตรียมงานถึงสองปีทั้งการวางแผน การหาข้อมูล การออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม โดยภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 โซนที่เปิดเผยถึงมุมมองต่างๆ ของ Warbie Yama รวมถึงการเดินทางในโลกศิลปะของ อรุษ ตันตสิรินทร์ ที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน สีสันและเรื่องราวที่อบอุ่นใจของนิทรรศการนี้ จะพาคุณเข้าสู่โลกที่งดงามและค้นพบความทรงจำในวัยเด็กที่คุณอาจจะลืมเลือนไปงานนี้เจ้าของผลงานกล่าวว่า “หลังจากที่ได้สร้างสรรค์แคแร็คเตอร์ Warbie Yama ออกมาตั้งแต่ปี 2007 และนำไปแสดงที่ต่างๆ ทั่วโลก ถึงเวลาแล้วที่จะจัดนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบขึ้นที่กรุงเทพ ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกแห่งนี้ เพื่อช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นช่วงปลายปี ที่คนในครอบครัวต่างมารวมตัวกัน รวมถึงการพบปะกับเพื่อนๆ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ผมเชื่อว่าศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้ นิทรรศการนี้เหมาะกับคนทุกเพศวัย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ การมาชมนิทรรศการ It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama ถือเป็นการปลดปล่อยและย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกซึ่งเป็นช่วงเวลาอันแสนมีค่าอีกครั้งครับ”ด้านของ โทบี้ ลู (Toby Lu) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและนิทรรศการ (Senior Marketing & Exhibition Manager) ของริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เผยว่า “ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้จัดนิทรรศการอันน่าอบอุ่นใจและพลาดไม่ได้ งานนี้สำหรับทุกเพศวัยและเราได้ทำงานร่วมกับคุณอรุษและวอร์บี้ แคแร็คเตอร์อันเป็นที่ชื่นชอบและโดยส่วนใหญ่จะมี (ไลน์สติ๊กเกอร์) อยู่ในโทรศัพท์”ในโซนที่หนึ่ง ต้อนรับคุณด้วยสติกเกอร์ LINE ยอดนิยมของ Warbie และแนะนำตัวละครทั้งหมดในโลกการ์ตูนทั้ง Warbie, Yama, Phebie, Mali, Bambu และ Chuchu แม้ตัวละครเหล่านี้มีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ โซนนี้ทำให้คุณเข้าถึงแคแร็คเตอร์และเบื้องหลังของแต่ละตัวละครได้ชัดเจนขึ้นเราจะย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนที่อรุษ ตันตสิรินทร์ กำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและกำลังไล่ตามความฝันในการเป็นแอนิเมเตอร์ ขณะนั้นเขาได้แรงบันดาลใจในการสร้างแอนิเมชั่นเรื่อง Cheez...z มาจากนกตัวหนึ่งในความทรงจำวัยเด็กและคุณลุงใจดีที่เขาพบเห็นในย่านเจแปนทาวน์ (Japantown) เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) ภายในโซนมีการจำลองสตูดิโอเล็กๆที่ศิลปินใช้สร้างงานอนิเมชั่นที่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสมุดบันทึก ภาพสเก็ตช์ และสตอรี่บอร์ด ซึ่งในเวลานั้นเขาไม่เคยนึกเลยว่าแอนิเมชั่น Cheez...z จะมีโอกาสคว้ารางวัลมากมายและเจ้าวอร์บี้กับคุณลุงยามะจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกเช่นนี้โซนนี้จะพาคุณเข้าไปเดินอยู่ในสวนจากแอนิเมชั่น "Cheez...z" และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนสองคนที่แสนแตกต่างกันคือ Warbie และ Yamaเมื่อแอนิเมชั่นเรื่องสั้น "Cheez...z" เสร็จสมบูรณ์ อรุษเขียนงานศิลปะและเรื่องราวของ Warbie Yama อย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการ์ตูนลงในโซเชียลมีเดีย ด้วยความปรารถนาที่นำแนวคิดที่ดี และมอบความสุขใจให้กับผู้คนทั่วโลก อรุษเคยกล่าวไว้ว่าการ์ตูนของเขาแทบจะไม่มีบทสนทนา เพราะเขาอยากให้ตัวละครสามารถเข้าถึงใจของคนทั่วโลกได้โดยปราศจากอุปสรรคทางด้านภาษา ในโซนนี้ตัวการ์ตูนถูกขยายใหญ่เป็นพิเศษบนผนัง เพื่อให้ความน่ารักของ Warbie และเพื่อนๆ เข้าสู่ใจทุกคนได้ง่ายขึ้นโซนนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของ Warbie Yama ที่ราวกับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ คุณจะได้เข้าไปอยู่ในสวนของคุณป้ามะลิ ที่รายล้อมด้วยตัวละคร Warbie Yama สุดน่ารัก ที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในฉากของการ์ตูน Warbie Yamaโซนนี้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังสองเพื่อนซี้ Warbie และ Yama จากการ์ตูนตอนใหม่ Inside World ซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน เรื่องราวของโซนนี้จะย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ทั้งสองเจอกันครั้งแรกและสร้างมิตรภาพที่ไร้กาลเวลา หลายคนอาจนึกว่าพวกเขาพบกันครั้งแรกในสวนสาธารณะจากแอนิเมชั่น Cheez...z แต่ที่จริงแล้ว การพบกันครั้งแรกของทั้งสองช่างน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึง และซาบซึ้งใจ โซนนี้ออกแบบให้ผู้ชมเข้าไปผจญภัยในโลกป่าของ Warbie ผ่านทางสายตาของ Yama ที่กำลังเดินเล่นในป่าและได้พบเจ้านกลึกลับ Warbie ความช่างสงสัยว่า Warbie คือใครและมาจากไหนนำทางให้ Yama เข้าไปสู่การผจญภัยอันแสนวิเศษ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบ้านบนต้นไม้ของเจ้า Warbie และแอบดูกิจวัตรประจำวันของเจ้านก พร้อมทั้งสนุกสนานกับการผจญภัยแบบ Interactive ทั้ง แสง สี เสียงแม้ว่า Warbie Yama จะโด่งดังจากงานด้านแอนิเมชั่นและดิจิทัลอาร์ต แท้จริงแล้ว อรุษ ตันตสิรินทร์ เป็นผู้ที่มีความสนใจในงานวิจิตรศิลป์มาโดยตลอด การวาดภาพ เขียนภาพเป็นงานอดิเรกของเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ในโซนนี้จัดแสดงภาพวาด ภาพสีน้ำ สีอะคริลิคของตัวการ์ตูน Warbie Yama จากปลายพู่กัน หุ่นปั้นจากมือของอรุษ ผลงานที่เต็มไปด้วยความจริงใจและศิลปะในสไตล์ของเขาสร้างความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผู้ชมเรื่องราวของ Warbie Yama ไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดแนวคิดดี ๆ ให้กับผู้อ่าน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อรุษได้รับคำชมเชยจากแฟน Warbie คนทั่วโลก คู่รักหลายคู่ได้ใช้ LINE สติกเกอร์เจ้านกจอมกวน Warbie เพื่อสื่อความรักตั้งแต่เริ่มจีบกันจนกระทั่งแต่งงาน แฟนคลับบางคนนอนไม่หลับ แต่เมื่อได้นอนกอดตุ๊กตา Warbie ก็ทำให้พวกเขาหลับสบาย เด็ก ๆ บางคนได้เรียนรู้จากคาแรคเตอร์ของ Warbie ว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกเพราะแม้แต่ Warbie ที่มีบุคลิกกวนๆ ก็มีจิตใจที่งดงามอยู่ภายในนอกจากนี้ในโซนนี้ยังมีการโชว์ภาพแฟนอาร์ตจากแฟน Warbie ทั่วโลก และยังมีการแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่ได้แรงบันดาลใจจาก Warbie ในรูปแบบต่าง ๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งเพลง ภาพวาด และงานออกแบบผลงานบางชิ้นมาจากการสร้างสรรค์ของเหล่าคนดังรวมถึงศิลปินนับสิบคนจากประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน และศิลปินไทยอย่าง Balloon Boy (Pod Moderndog) และศิลปินนาม Jung Yansu ที่ต่างหลงรักเจ้านกสีเหลืองจอมกวนตัวนี้และเพื่อความเพลิดเพลินในการชมนิทรรศการแบบไม่จำกัดเวลา เพลงที่ใช้เปิดในห้องแสดงนิทรรศการครอบคลุม ทั้ง 8 โซนนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษโดยการร่วมงานกันของ ModMan หรือ คุณมด ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล (Bhudinant Deeswasmongkol) กับอรุษRCB ฉายแอนิเมชั่น Cheez…z เรื่องราวต้นฉบับของ Warbie Yama และพรีเมียร์สำหรับแอนิเมชั่นเรื่องสั้นใหม่ๆ จากอรุษและศิลปินที่ร่วมงานกับ Warbie Yama อีกด้วย ผู้ชมจะได้ชมเรื่องราว Warbie Yama บนจอขนาดใหญ่พร้อมที่นั่ง 100 ที่นั่งได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ซึ่งนับเป็นงานแรกที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จัดแสดงผลงานในห้องนิทรรศการขนาดใหญ่ไปพร้อมกับการฉายภาพยนตร์ตลอดระยะเวลาที่จัดแสดงงานเพื่อให้ผู้ชมได้อรรถรสอย่างเต็มที่อรุษ ตันตสิรินทร์ (Arut Tantasirin) เป็นศิลปินและ ผู้กำกับแอนิเมชั่นที่ได้รับรางวัล เขาประจำอยู่ที่ลอส แองเจลิส (Los Angeles) และกรุงเทพ มีงานที่โด่งดังเช่น Teenage Mutant Ninja Turtles, Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, Santiago of the Seas, Wallykazam, Monsters vs Aliens, Robot & Monster และ Avatar: The Legend of Korra เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเอ็มมี่ อวอร์ดส์ (Emmy Awards) สำหรับเรื่อง "Wallykazam" ละครเด็กในช่อง Nickelodeon อรุษเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะผู้สร้าง Warbie Yama เขาได้เริ่มวาด Warbie (นกสีเหลืองแสนซน) และ Yama (คุณลุงใจดี) สำหรับแอนิเมชั่นเรื่องสั้น Cheez…z ในปี 2008 หลังจากที่เขาได้รับรางวัลและการเสนอชื่อในเทศกาลภาพยนตร์ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะในอเมริกาและประเทศอื่นๆ อรุษยังคงสร้างสรรค์เรื่องราวของ Warbie Yama เพื่อถ่ายความอบอุ่นและความหมายที่ดีไปสู่คนทั่วโลกเรียกได้ว่านิทรรศการ It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama นำเสนอเรื่องราวของเจ้านกสีเหลืองจอมกวนอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย อีกทั้งเผยถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จของ อรุษ ตันตสิรินทร์ ศิลปินและแอนิเมเตอร์คนไทยผู้สร้างสรรค์แคแร็คเตอร์นี้ขึ้นมาให้กับคนทั่วโลกได้อบอุ่นหัวใจ มาโอบกอดและท่องโลกของ Warbie Yama อย่างใกล้ชิดไปกับนิทรรศการครั้งสำคัญแห่งปี เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 25 มกราคม 2566 ที่ RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก บัตร Early Bird ราคาพิเศษสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ ZipEvent และ Ticketmelonhttps://www.zipeventapp.com/e/Its-me-Warbie-The-Inside-World-of-Warbie-Yama and https://www.ticketmelon.com/rivercitybangkok/f285fce03e4f11ed923401117567899bบัตร Early Bird สำหรับบุคคลทั่วไป (General Admission) ราคา 250 บาท สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป, นักศึกษา และผู้พิการ (จัดอยู่ในประเภทบัตร Concession) ราคา 150 บาทหมายเหตุ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าชมนิทรรศการฟรี อย่างไรก็ตาม ต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน พามาชมและซื้อบัตรในราคาสำหรับบุคคลทั่วไป