ที่เที่ยวใหม่! “โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส” ตะลุยสวนสนุก-สวนน้ำ เล่นทั้งวันไม่มีเบื่อ

สวนสนุกและสวนน้ำในธีมภาพยนตร์ของโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก โดยมีโซนเครื่องเล่นสุดล้ำและสัมผัสคาแร็คเตอร์สุดโปรดจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดยอดนิยมตลอดกาลที่ครองใจแฟนๆ ทุกยุคทุกวัย อาทิ โกสต์บัสเตอร์ส บริษัทกำจัดผี (Ghostbusters) จูแมนจี้ เกมดูดโลกมหัศจรรย์ (Jumanji) แบดบอยส์ คู่หูขวางนรก (Bad Boys) โฮเทล ทรานซิลเวเนีย โรงแรมผีหนี ไปพักร้อน (Hotel Transylvania) มหัศจรรย์ลูกชิ้นตกทะลุมิติ (Cloudy with a Chance of Meatballs) และ ซอมบี้แลนด์ แก๊งซ่าส์ล่าล้างซอมบี้ (Zombieland) ด้วยโซนเครื่องเล่นมากมายที่พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะทำให้สวนสนุกและสวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์สแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งรวมความสนุกใหม่ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกสวนสนุกและสวนน้ำตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ เดินทางประมาณ 90 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือประมาณ 2 ชั่วโมงจากใจกลางกรุงเทพมหานคร โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท รายล้อมไปด้วยหาดทรายสีขาว บีช คลับชื่อดัง ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้สำรวจโดยห่างจากตัวเมืองพัทยาในระยะขับรถเพียง 20 นาที และมีที่พักให้เลือกมากมายในบริเวณใกล้เคียงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดมันไปกับตัวละครดังที่ทุกคนชื่นชอบ เต็มไปด้วยเหล่ามอนส์เตอร์จากเรื่อง Hotel Transylvania พร้อมต้อนรับผู้เล่นทั้งหลาย ต่อด้วยเครื่องเล่นโปรตอน สตรีม จากเรื่อง Ghostbusters ที่จะนำผู้เล่นล่องผ่านการเดินทางอันเพลิดเพลินก่อนทะยานเข้าในสไลด์ทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกในโลกสำหรับโซนไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่จากภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งยุค ที่มีเหล่าผีและเครื่องจับผีโปรตอน เตรียมพบกับสไลเดอร์ในสระน้ำแห่งแรกของเอเชีย จากเรื่อง Ghostbusters เข้าสู่สถานีดับเพลิง Ghostbusters หลบหลีกกับดักจับผีในขณะที่ผู้เล่นค่อยๆ เคลื่อนตัวลงไปตามกระแสน้ำ และถูกไล่ตามโดยเจ้าตัวเขียว Slimer และผีวายร้ายอื่นๆ ในเรื่อง Ghostbustersแท็กทีมจับมือเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวใจกล้าลงแพยาง 4 ที่นั่ง เตรียมกรีดร้องไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียว เริ่มด้วยการล่องไปตามรางคดเคี้ยวเข้าสู่โค้งหักศอกในความมืดก่อนดิ่งลงสู่สไลเดอร์ทรงกลมฝ่ากระแสน้ำเข้าเผชิญหน้ากับเจ้าผียักษ์ มิสเตอร์สเตย์ พัฟต์ มาร์ชเมลโล่แมน! รับรองว่าสนุกมันถูกใจกันทุกคนสัมผัสประสบการณ์ระทึกเป็นคู่ในห่วงยาง 2 ที่นั่งในธีมรถ Ecto-1 ครั้งแรกของโลก แล้วแข่งกันซิ่งตีคู่ลงมาคนละเลนผ่าน 8 โค้งใหญ่ก่อนดิ่งลงสู่ร่างสีเขียวยาวตลอดตัวของเจ้าผีสไลเมอร์แล้วทะยานพุ่งสู่ปากกว้างๆที่รอพ่นสไลม์ใส่คุณ! ขอท้าพี่น้องและผองเพื่อนมาแข่งกันอย่างแฟร์ๆ ให้กฎของแรงโน้มถ่วงบนสไลเดอร์ขนาดยักษ์ได้ตัดสินผู้แพ้และผู้ชนะในแมทช์นี้เดินหน้าด้วยความกล้าพร้อมเข้าสู่ถังดักผี ล่องไปบนห่วงยางกับคู่ซี้บนเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์น้ำที่จะให้คุณส่งเสียงกรีดร้องและขนลุกซู่เมื่อยามดิ่งลง และเลี้ยวฉวัดเฉวียนตามราง ก่อนโดนผลักด้วยแรงโปรตอนให้พุ่งเข้าสู่ความมืดมิดในถังดักผีสามถัง จำไว้ว่าอย่าเผลอปิดตาตอนเจอเจ้าผีมันเชอร์ มินิพัฟท์และ เทร์รอร์ ด็อก ขาโหดสุดหลอนล่ะท้าทายโลกแห่งจูแมนจี้ ก้าวสู่การผจญภัยอันน่าประทับใจ เดินทางไปบนเครื่องเล่นสไลเดอร์ธีมป่าดงดิบเพื่อไปยังภูผาเสือจากัวร์ เผชิญหน้าสารพัดสัตว์และถูกไล่ล่าโดยเหล่าลิงแมนดริลดุร้ายก่อนพุ่งลงสู่สระน้ำจูแมนจีสีมรกตไวเปอร์(Viper)ร่วมผจญภัยกับฮีโร่อย่าง Ruby Bravestone Mouse และ Shelly แท็กทีมเพื่อนลงห่วงยางทะยานเข้าสู่เกม ล่องผ่านความมืดก่อนหลุดเข้าไปวนในฝูงลิงแมนดริล ที่คุณจะหนีได้อย่างเฉียดฉิวเพราะถูกดูดลงไปในปากงูขนาดยักษ์แล่นผ่านเขี้ยวยาวๆของอสรพิษออกมาสู่สระน้ำขนาดยักษ์เบื้องล่าง!มันไปกับการเข้าโค้งมหาประลัย และดิ่งวูบลงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพื่อหนีจากฝูงลิง แมนดริลคลั่งป่าแตกในอุโมงค์สไลเดอร์ที่มีทั้งส่วนมืดมิดและสว่างแยงตาที่ก่อนจะหลุดพ้นออกมาทางปากเจ้าฮิปโปยักษ์จอมเขมือบพบกับภูเขาเสือจากัวร์อย่างเต็มรูปแบบ ปี 2566 ล่องห่วงยางรูปงูเลี้ยวลัดไปตามกระแสน้ำก่อนหักมุมดิ่งลงแล้วทะยานขึ้นฟ้าสู่ภูผาเสือจากัวร์ คุณจะผ่านคมเขี้ยวกลับลงมาได้อย่างปลอดภัยและแล้วชนะเกมนี้หรือไม่ ไปลุ้นกันผู้เล่นได้โชว์สกิลสุดเจ๋งที่โซนมินิกอล์ฟที่รายล้อมไปด้วยฉากจากภาพยนตร์เรื่อง The Emoji Movie ธีมสนุก เซลฟี่ได้ไม่หยุดทุกหลุม ตีกอล์ฟฝ่าเครื่องกีดขวางและถือโอกาสกวาดรางวัลกลับบ้านกันได้ทั้งครอบครัว!หนีเหล่าซอมบี้เข้าสูงสไลเดอร์ที่จะทำให้อะดรีนาลีนหลั่งถึงขีดสุด คว้าแมท เรเซอร์แล้วกระโจนลงรางพร้อมกัน ทะยานผ่านท่อคดเคี้ยวเพื่อเผชิญกับซอมบี้ตัวตลกสุดสยองและม่านน้ำเบื้องล่างวิ่งหนีฝูงซอมบี้ใน Zombielandทิ้งดิ่งลงมาจากสไลเดอร์ที่สูงชันที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เกือบเก้าสิบองศาจากความสูง 18 เมตร รับรองว่าสนุกสุดๆฝูงซอมบี้ผุดฝ่านรกขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ รีบวิ่งหนีเข้าไปในท่อแคปซูลปิดประตูเตรียมดิ่งลงท่อยาว 12 เมตร แล้ววนลูป 360 องศา ก่อนถึงพื้นที่เขตปลอดซอมบี้อย่างปลอดภัยสวอโลว ฟอล์ส ริเวอร์ (Swallow Falls River) ตื่นเต้นเกินไปไม่ไหวแล้ว...หยุดพักแล้วลอยไปผจญภัยบนแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดสายหนึ่งในเอเชีย ด้วยความยาว 335 เมตร พบกับ Barry the Berry และเหล่า Foodimals เหล่าสัตว์อาหารกลายพันธุ์ที่น่าตื่นตา!พร้อมสนุกไปกับ Drac และผองเพื่อน สู่โซนเครื่องเล่นในสวนน้ำที่มีแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในสวนน้ำอควาเวิร์สและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสไลเดอร์ถึง 9 ตัว และของเล่นน้ำกว่า 100 อย่าง อาทิ จรวดน้ำ ถังสแปลชบัคเก็ตยักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเหล่ามอนส์เตอร์นำโดยแดรค เมวิส บล็อบบี้ และคณะ รอต้อนรับทุกคนที่โฮเทล ทรานซิลเวเนียสุดอลังแห่งนี้รัดเข็มขัดให้แน่นเพื่อเหยียบคันเร่งให้สุดแล้วระเบิดความมันบนรถ go-kart เลียบชายหาดไมอามีจำลอง บนเลนแข่งรถเอาท์ดอร์และรถสปอร์ตโกคาร์ทสุดล้ำไม่ซ้ำใครหนุ่มสาวที่ชอบเล่นเซิร์ฟ เรามีเครื่องเล่นดับเบิลโฟลว์ไรเดอร์ให้คุณเล่นเคียงข้างเพื่อนสนิท ท่ามกลางบรรยากาศทรอปิคอลของหมู่เกาะ Pen Gu โต้คลื่นไปกับ Cody Chicken Joe และ Lani หรือจะค่อยเป็นค่อยไป สำหรับมือใหม่หัดเล่น ที่นี่มีครูฝึกสอนคอยประกบแบบไม่ต้องกังวลถือโอกาสอาบแดดและสนุกไปในสระคลื่นยักษ์ ทลอยโต้คลื่นในทะเลเทียมฟังเพลงมันๆ และ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการจัดเทศกาลดนตรี ฉายภาพยนตร์ และการแสดงสด โดยมีจอ LED ขนาดยักษ์ และระบบเสียง Dolby DTS เสมือนคุณกำลังอยู่ในโรงภาพยนตร์กลางแจ้งที่สร้างบนสระน้ำขนาดยักษ์นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย รวมถึงร้านขายของที่ระลึกที่หาที่ไหนไม่ได้ ออกแบบในธีมตัวละครดังจากภาพยนตร์ยอดนิยมอีกด้วยโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ตั้งอยู่ที่888หมู่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเบอร์โทร.0-3300-4999 เว็บไซต์ www.columbiapicturesaquaverse.com