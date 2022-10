เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เปิดตัว “ฮาร์เบอร์แลนด์” เดสติเนชั่นไฮไลท์แห่งใหม่ สำหรับน้องๆหนูๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jurassic Adventure”

เปิดแล้วหนึ่งในเดสติเนชั่นไฮไลท์ของคนย่านฝั่งธนบุรี พบกับสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jurassic Adventure” ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี ที่ ชั้น 3 ฮาร์เบอร์แลนด์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565เดอะมอลล์ กรุ๊ป เสริมทัพความยิ่งใหญ่อีกครั้ง จับมือพันธมิตรหลักอย่าง ฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป เปิดตัวแม็กเน็ตใหม่ “ฮาร์เบอร์แลนด์ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ The Happy Moments for Everyone” ถือเป็นสาขาที่ 2 ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และเป็นสาขาที่ 15 ของฮาร์เบอร์แลนด์ เนรมิตพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม. ให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ เด็กๆ จะได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มรูปแบบกับ เครื่องเล่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jurassic Adventure” ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ความสนุกเหนือระดับ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มครอบครัว แบ่งโซนเครื่องเล่นเป็น 4 โซนไฮไลท์4 โซนไฮไลท์ ที่ไม่ควรพลาด “ฮาร์เบอร์แลนด์ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ The Happy Moments for Everyone” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jurassic Adventure”โซนเครื่องเล่น Main Play Structure ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 121 ซม. ขึ้นไป รวมถึงผู้ปกครองที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พบกับสไลเดอร์ขนาดใหญ่กว่า 20 รูปแบบ พร้อมกับเครื่องเล่นไฮไลท์ อาทิ Jurassic Volcano Slide, Twin Spiral Tower Slide, Parkour, Aero Strike, Valo Jump, Cardio Trampoline และเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกมากมายโซนเครื่องเล่น Play Structure เครื่องเล่นในโซนนี้ถูกออกแบบโดยลดระดับความสูงและลดขนาดให้เล็กลงเพื่อให้เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 101 ซม. จนถึง 140 ซม. ภายในโซน Kids Island พบกับสไลเดอร์ดีไซน์น่ารักสดใสหลากหลายรูปแบบ ที่มีเครื่องเล่นไฮไลท์ อาทิ LED Astra Slide, Interactive Ball และเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ให้เด็กเล็กได้เล่นสนุก และเสริมสร้างพัฒนาการเหมาะสมกับวัยพื้นที่สำหรับ Baby, Toddler and Small Kid ตั้งแต่เด็กเล็ก ความสูงน้อยกว่า 65 ซม. จนถึงความสูงไม่เกิน 120 ซม. เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสทั้ง 4 ผ่านการเล่น ทั้งการสัมผัส การมองเห็น การฟัง และการทรงตัว ด้วยเครื่องเล่นขนาดย่อส่วนที่สนุกสนาน เช่น มินิสไลเดอร์, บ้านบอลแสนสนุก, เครื่องเล่นปีนป่ายฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย บนโซนพิเศษที่บุพื้นนุ่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจในความปลอดภัยกับการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการผจญภัยของเด็ก ๆของเล่นภายในโซนนี้จะช่วยกระตุ้น และเพิ่มศักยภาพของประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการพัฒนาเรื่องของทักษะการเรียนรู้ การจดจำ ความเข้าใจ และความสร้างสรรค์ต่างของเด็ก ๆ ผ่านการเล่นทั้งบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ, โน๊ตดนตรีหรรษา รวมถึงของเล่นไม้ที่ผลิตจากวัสดุและสีที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก (Non-Toxic) ซึ่งของเล่นทุกชิ้นจะถูกทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วันฮาร์เบอร์แลนด์ ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำของโลก จากยุโรป พร้อมทีมติดตั้งเครื่องเล่นมืออาชีพ จากบริษัทชั้นนำของโลก โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นทุกชิ้นอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกตารางนิ้วในสนามเด็กเล่นของเราได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยพร้อมมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 ดังนี้· พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนแล้ว โดย 100% ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโซนหลักได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม และกว่า 64% ของพนักงานได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว และจะเพิ่มปริมาณให้ครบ 100% โดยเร็วที่สุด· ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยโดยตลอด· ทำความสะอาดพื้นผิวทุกชั่วโมง· พนักงานทุกคนผ่านการตรวจสอบ ATK (Sensitivity 97.14 %) ในทุกสัปดาห์· พนักงานเดินให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุกชั่วโมง· สแกน UVC จุดจอดรถเข็นและอุปกรณ์ใน Art Room ทุก ๆ 3 ชั่วโมงฉลองเปิดสาขาใหม่ ต้อนรับปิดเทอม โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ HAPPY SPECIAL PACKAGE 4,900 บาท รับ E – Voucher จำนวน 10 Code โดย 1 Code ใช้ได้กับเด็ก 1 คน และผู้ใหญ่ 1 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 65 โดย E – Voucher นี้ สามารถใช้ได้ถึง 31 ต.ค.66 และโปรโมชั่นสุดพิเศษรับฟรีบัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ เมื่อแลก 400 M Point (ปกติ 150 บาท) รับส่วนลด 50% สำหรับบัตรเด็ก 1 ใบ เมื่อแลก 400 M Point จ่ายเพิ่มเพียง 200 บาท (ปกติ 400 บาท) จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ / ท่าน / วัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ ชั้น 3 ฮาร์เบอร์แลนด์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ