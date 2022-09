โฉมใหม! “เซ็นทรัล พระราม 2” ครบทุกความสุขตอบโจทย์ทุกเจน

ชาวพระราม 2 ร้องเฮ! หลังได้ฉลองโฉมใหม่เต็มรูปแบบ “เซ็นทรัล พระราม 2 The New urbanist” ครบทุกความสุขตอบโจทย์ทุกเจน ปลุกทุก Energy กับ 9 สิ่งดีๆ เจอได้ทุกวันที่เซ็นทรัล พระราม 2 ไปในวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ SBFIVE บาส คิมมอน คอปเตอร์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ดีเดย์จัดงานฉลองโฉมใหม่เต็มรูปแบบ เปิดประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันในคอนเซ็ปต์ The New Urbanist ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัย ครีเอท Mall ambience ใหม่ทั้งศูนย์การค้า เติมเต็มคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวเข้ากับศูนย์การค้าแบบ Seamless สร้าง First impression ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในศูนย์ฯ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบครันที่สุดแบบไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองอีกต่อไป พร้อม Magnet ใหม่ด้วย Food destination ที่ดีที่สุดในย่าน รวมร้านอาหารดังระดับโลกตั้งแต่มิชลินสตาร์จนถึงสตรีทฟู้ดส์ครบทุกความสุข ปลุกทุก Energy กับ 9 สิ่งดีๆ เจอได้ทุกวันที่ เซ็นทรัล พระราม 2 #TheNewUrbanist แหล่งแฮงค์เอาท์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกเจน1. อร่อยลั่นระดับโลก กับ Food Destination และ High Street Lifestyle Destination ภายใต้แนวคิด The Infinite Taste อร่อยครบครันทุกชั้นทั้งศูนย์ โซนใหม่ Tree Chamber รวมร้านดังระดับโลก และคาเฟ่ชื่อดังตั้งแต่ ชั้น G ถึง ชั้น 4 กว่า 300 ร้านอร่อย ตั้งแต่ Steet Food จนถึงระดับมิชลินสตาร์2. เซ็นทรัลกรุ๊ปแท็กทีมใหญ่มาครบ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ด้วยคอนเซ็ปต์ “THE NEW LOOK เซ็นทรัลพระราม 2 โฉมใหม่ ช้อปได้ทุกวัน” ผสานเชื่อมต่ออย่างกลมกลืนทุกชั้นทุกแผนกนำเสนอวิถีชีวิต สถานที่ และซิกเนเจอร์ไอเทมอันโดดเด่นและทันสมัย เพื่อสะท้อนถึงความอินโนเวทีฟแบบสร้างสรรค์พร้อมด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อนักช้อปทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน, Central Food hall สุนทรียภาพของโลกแห่งความอร่อย ตัวจริงที่สุดของฟู้ดสโตร์เวิล์ดคลาสเดสทิเนชั่น, Tops CLUB เมมเบอร์คลับครั้งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมของกินของใช้จากทั่วโลกมาให้แก่สมาชิกได้ช้อปในราคาสุดพิเศษ, SUPERSPORTS ขยายพื้นที่เท่าตัว เพิ่มโซน Velo Bicycle และ FutbolX, Powerbuy x B2S, Officemate ที่เดียวครบจบทุกธุรกิจ และ Auto1 ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร3. ช้อปปิ้ง กับ 300 แบรนด์ดัง แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ รวมแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ Muji Flagship Store ที่มาพร้อม มุมกาแฟ โซนสินค้าจากชุมชน โซนต้นไม้ ให้บรรยากาศการช้อปปิ้งของคุณตอบโจทย์ครบทุกสไตล์ กับแบรนด์ดังมากมายที่มารวมไว้ให้ชาว UrbanistaRama 2 พร้อมโซน Showcase ศูนย์รวมแฟชั่นแบรนด์ดังจาก IG ที่ราคาไม่แรงแต่ดีไซน์แพงมาก4. ช้อปฟิตเฟิร์ม ครบจบในที่เดียว กับ ฟิตเนสเฟิรส์ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 2 พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจร ยังมีร้าน Sport Fashion ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาสำหรับสายสปอร์ต ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์สายสปอร์ตทุกเจน5. แฟมิลี่แลนด์มาร์กย่านพระราม 2 Family Well-being & Inclusive Community คอมมูนิตี้ของคนรักครอบครัว ให้คุณหนูๆได้สนุกกับเพลย์กราวน์ดี…ดี ได้ทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางไกล เข้าเมืองอีกต่อไป ด้านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลต้อนรับแผนกเด็กคอนเซ็ปต์ใหม่ “My Little World” พร้อมเอ็กคลูซีฟแบรนด์และบริการใหม่สุดพิเศษ และสวนสนุกสำหรับเด็ก CUBS by Playmondo และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์6. สายแกดเจด ครบทั้งบ้าน และไอที แหล่งรวมของแต่งบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน คอนเซ็ปต์ Smart Living และ Tech Space zone โซน IT ที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งธน พร้อมด้วย แผนกโฮมคอนเซ็ปต์ใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รวมไอเทมเครื่องนอน เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 แบรนด์ ครบจบที่เดียว7. ตามล่ามุมถ่ายรูปได้ฟีล สำหรับชาว #UrbanistaRama 2 ได้ทั้งศูนย์ตั้งแต่ ชั้น G ถึง ชั้น 38. Green Space เพิ่มพื้นทีสีเขียวที่รักษ์โลกแบบตะโกน ด้วยต้นไม้ทั้งภายในและภายนอก สถานีรถตู้อัจฉริยะพลังงานสะอาด Zero-Carbon Transportation Hub in South Bangkok สถานีรถตู้อัจฉริยะพลังงานสะอาด ติดแอร์ที่แรกของศูนย์การค้าในประเทศไทย ที่ให้บริการรถตู้วิ่งเข้า-ออก กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ กาญจนบุรี พัทยา ชลบุรี โดยมี ไฮไลต์คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซล เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้เป็นพลังงานหลักตลอดทั้งวันให้กับห้องพักคอยผู้โดยสาร พร้อมมอบพลังงานให้ หลอดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมือถือ Zero Waste Mall ในย่านพระราม 2 นำร่องด้วย Digital Billboard ส่งเสริมการติดตั้งจอโฆษณาขนาดใหญ่แบบดิจิทัล ลดปริมาณขยะจากการผลิตป้ายโฆษณาแบบใช้แล้วทิ้งได้ในระยะยาว พร้อมเตรียมเดินหน้าติดตั้งจุดบริการแยกขยะตามประเภทหรือ Recycle Station สร้างสังคมแห่งการทิ้งดีในอนาคต9. ครบครันทุกความสบาย ตอบโจทย์ทุก Gen ด้วยการเพิ่มอาคารจอดรถ Tree Parking 500 คัน, บริการห้องน้ำเด็ก, ที่จอดรถที่ครอบคลุมสำหรับครอบครัว, ผู้พิการ, ผู้หญิง และผู้หญิงตั้งครรภ์ พร้อมพื้นที่ Co-working space ที่โปร่งโล่งสบาย รองรับการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ตลอดวัน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ Green Space Car Park ลานจอดรถที่ปลูกต้นไม้รายล้อมเพื่อช่วยลดภาวะเลือนกระจกเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โปรฯดี…ดี เพื่อชาวพระราม 2 ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. -31 ต.ค. 2565 ได้แก่สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1- ช้อปครบทุก 2,000.- รับสิทธิ์ลุ้น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SLEEK EV 7 คัน และ iPhone 14 ความจำ 128G จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า กว่า 500,000 บาท- ช้อปครบ 2,500.- รับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / วัน- ช้อปครบ 7,000.- รับฟรี กระเป๋า Central Rama 2 Limited Editions จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,390 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / วันสิทธิพิเศษสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินสูงสุด 20%หรือ รับบัตรของขวัญ จากบัตรเครดิต The 1 Credit , AEON , Bangkok Bank, City Bank, GSB, Kbank, กรุงศรี, เฟิร์สช้อยส์, KTC, SCB, TTB- ผ่อน 0 % สูงสุด 24 เดือน กรุงศรีคอนซูมเมอร์ , เฟิร์สช้อยส์ , T1 Credit Card- คุ้มค่าทุกการช้อปกับคะแนน The 1 ช้อปครบ 150,000.- ตลอดช่วงแคมเปญ รับฟรี 10,000 คะแนน *จำกัด 50 ท่านแรก- และโปรโมชั่นพิเศษภายในศูนย์การค้ากว่า 100 แบรนด์- พิเศษ! ฉลองเปิดโฉมใหม่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 กับสินค้าลดสูงสุด 70 % สำหรับสมาชิกเดอะวันใช้คะแนนเท่ายอดช้อปแลกรับส่วนลดเพิ่ม 12.5%, รับฟรี คูปองดิจิทัล หรือ คูปองเงินสด และ เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข, ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มทันทีคูปองดิจิทัล สูงสุด 200 บาท, สำหรับ Top Spender 3 ท่านแรก ที่มียอดช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 65 – 11 ต.ค. 65) รับฟรี! บัตรกำนัล Afternoon Tea Voucher ที่ Park Hyatt Bangkok หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook - Central Department Storeเติมความสุขด้วย อีเวนต์ดี..ดี มีได้ทุกวัน ตลอดเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง• Royal Project 23 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 สุดพิเศษครั้งแรก กับเมนูอาหารเจ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะ จาก 3 เชฟโครงการหลวง เชฟปัท ครัวสถานีฯ อ่างขาง, เชฟโจ ครัวสถานีฯอินทนนท์, เชฟยาณี ครัวสวนกุหลาบ หลวงทุ่งเริง คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวง และพบเครื่องดื่มเจ สูตรสร้างสรรค์จากดอยคำ รวมด้วยสินค้าคุณภาพจากดอยตุง• Thailand J Food Festival วันนี้ – 4 ต.ค. 65 ร่วมสักการะหลวงปู่โจวซือกง อัญเชิญองค์จำลองจาก ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ย่าน ตลาดน้อย เยาวราช พร้อมชวนชิมอาหารเจ สตรีทฟู้ดร้านดัง อาทิ ร้านข้าวต้มแปลงนามเจ้าเก่าเยาวราช, ครัวสินทวี, ร้านแม่อยากทำ, ร้านแม่ทองปอนด์• Snap Workshop by เพจถ่ายรูปชื่อดัง “กอล์ฟมาเยือน” 1 ต.ค. - 2 ต.ค. 65 ที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล• เวิร์คช้อปการร้องเพลง โดยศิลปิน MU MUZU วันที่ 1 ต.ค. 65 และ 2 ต.ค.65 กับ ศิลปิน Ant Emotion Town ที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล• Exclusive Mini Concert กับศิลปินดังที่มามอบความสนุกให้ชาวพระราม 2- 28 ก.ย.: วง BKC SBFIVE, YIM & Tutor, Max & Nat- 1 ต.ค.: กัน นภัทร- 2 ต.ค.: เปิดตัวศิลปินน้องใหม่ จากค่าย Mono29- 8 - 9 ต.ค.: Mini Concert & Group Hi-Touch กับ BNK48เซ็นทรัล พระราม 2 โฉมใหม่ The New urbanist “ไลฟ์สไตล์ดี..ดี มีได้ทุกวัน” ศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนทุกเจน เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรและใกล้ชิดกับธรรมชาติตั้งอยู่บน ถ.พระราม 2 เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ รอบนอก และรองรับการเดินทางและเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับนักเดินทางทั้งเข้าและออกเมือง สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็น Center of Life หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติสำหรับชาวพระราม 2 อย่างมีคุณภาพที่แท้จริง https://www.youtube.com/watch?v=QDhJef8tPgs#########################################