เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนอิ่มเจ อิ่มบุญ ปี 2565 กับงาน “The Mall 23rd Legendary J-Fest เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ 23”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดงาน “The Mall 23rd Legendary J-Fest เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ 23” รวบรวมอาหารเจเลื่องชื่อไว้ในงานเดียวกว่า 200 ร้านค้าชื่อดังกว่า 2,000 เมนู รวมที่สุดร้านดังระดับตำนานอาหารเจและร้านสตรีทฟู้ด ชื่อดังทั่วกรุง, เมนูวีแกนเพื่อคนรักสุขภาพ, สุดยอดร้านอาหารชั้นนำของศูนย์การค้าไว้ในงานเดียว งานจัดตั้งแต่วันนี้ - 3 ตุลาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และ โคราชคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลกินเจเป็นช่วงเวลาสำคัญใน 1 ปี ที่จะได้ชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่กินเจเพื่อสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น โดยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ รับประทานผัก ผลไม้ โปรตีนต่างๆ เต้าหู้ ธัญพืชทดแทน เพื่อไปชะล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาหารเจ มีความอร่อย มีทางเลือกที่หลากหลาย มากขึ้น ปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำในการสร้างตำนานเทศกาลอาหารเจ จัดงาน The Mall 23rd Legendary J-Fest เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ 23 ชวนอิ่มเจ อิ่มบุญ สุขภาพดี รวบรวมที่สุดของอาหารเจร้านอร่อยเลื่องชื่อกว่า 200 ร้านค้า 2,000 เมนู เอาใจทั้งคนชอบอาหารเจระดับตำนาน เจ อาหารเจสตรีทฟู้ดและสายวีแกน การันตีความอร่อยโดย 3 กูรูด้านอาหารชื่อดัง “ลุงอ้วน” อนุสร ตันเจริญ กูรูนักรีวิวอาหารในตำนาน เจ้าของเพจ ลุงอ้วน กินกะเที่ยว, “กูรูโบว์ลิ่ง”ชลทิพย์ ระยามาศ นักชิมไทยที่คว้ารางวัล Top Food Influencer ระดับเอเชีย เจ้าของเพจ Eat & Shout และ “กูรูพีท” พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนธ์ ฟู้ดบล็อกเกอร์ตัวจริงเจ้าของเพจกินกับพีท นำเสนอร้านดังระดับตำนานและร้านสตรีทฟู้ดชื่อดัง, เมนูวีแกนเพื่อคนรักสุขภาพ และ สุดยอดร้านอาหารชั้นนำทั่วศูนย์การค้า อาทิร้าน J – LEGENDARY & STREET FOOD ร้านดังระดับตำนานและสตรีทฟู๊ดชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ร้านข้าวต้มแปลงนาม 24 น. ร้านข้าวต้มชื่อดังย่านเยาวราช เปิดมายาวนานกว่า 80 ปี กับเมนูกะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอมเจ, กาน่าฉ่ายและต้มหน่อไม้จีนเจ (มีจำหน่ายที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและเดอะมอลล์ บางแค) , ร้านลิ้มอ่วงซุย ร้านเก่าแก่ตั้งอยู่ในตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เปิดมานานกว่า 60 ปี เมนูไฮไลท์ คือ เต้าหู้พะโล้ ,ซาลาเปาหมูแดง ไส้ทำจากหมี่กึง,ซาลาเปาไส้ผัก ไส้ถั่วดำ,หมี่กึ่งพะโล้, ยำเกี่ยมฉ่าย (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านย่งยู่กี่ 113 ร้านเก่าแก่เกือบ 100 ปี ที่ตรอกเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เยาวราช กับเมนู ผักเสฉวนน้ำมันงา และกาน่าฉ่ายเห็ดหอมเฮียอ้วน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านปาท่องโก๋เสวย เจ้าดังย่านเยาวราชที่เปิดมานานกว่า 40 ปี การันตีความอร่อยด้วยรางวัล MICHELIN Plates ปาท่องโก๋เสวย อร่อย กรอบนอกนุ่มใน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้านห่อหมกพุดดิ้งแม่ประไพ ตลาดน้อย กับเมนู ข้าวอบเผือก 8 เซียนเจ ที่ใช้วัตถุดิบที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น เผือก แปะก๊วย พุทราจีน (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค) , ร้านเจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอด ร้านเต้าหู้ทอดในตำนาน น้ำจิ้มสูตรโบราณเก่าแก่กว่า 60 ปี จุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรโบราณ เข้มข้นครบ 4 รส เมนูแนะนำ เต้าหู้ทอด ชิ้นหนานุ่ม เนื้อแน่น ทำจากถั่วเหลือง 100 % กรรมวิธีสูตรโบราณ รวมทั้งยังมีเผือก ไชเท้า ข้าวโพด มันม่วง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค) , ร้านจุ๋ยก้วยท่าดินแดง จุ๋ยก้วยเป็นของว่างสไตล์จีนเก่าแก่ แป้งสีขาวนุ่ม หอมทานคู่กับหัวไชโป๊ หวาน เค็มนิดหน่อย ซอสสูตรทางร้าน การันตีความอร่อย (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ), ห้องอาหารจีนไชน่า พาเลซ โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาหารจีนสไตล์จีนกวางตุ้ง กับเมนู เปาะเปี๊ยะกุ้ยหลินเจ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านเจ๊นีเผือกทอด ร้านดังย่านศาลเจ้าพ่อเสือที่ขึ้นชื่อ เผือกหิมะ ใช้เผือกหัวใหญ่ เลือกใช้ส่วนกลางของหัวเผือก เนื้อแน่น นำมาทอดให้กรอบนอกนุ่มใน เคลือบด้วยน้ำตาล รสชาติกลมกล่อม (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค), ร้านจินหลงเฮาส์ อาหารจีนสไตล์โมเดิร์นกับเมนู ซาลาเปาเห็ดหอมเจ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน), ร้านโจ๊กสามย่าน(เจ้าแรก) โจ๊กสามย่าน เปิดมานานกว่า 60 ปี เป็นโจ๊กเจ้าแรกของถิ่นสามย่าน จำหน่ายโจ๊กเจทรงเครื่อง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้านเจ้พริกกุยช่ายตลาดพลู ตำนานกว่า 60 ปี กุยช่ายตลาดพลู เป็นสูตรของอากง แป้งบางนุ่มหนึบ ไส้แน่น น้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านมีไส้กุยช่ายและไส้ผักต่างๆ อาทิ ไส้ผักกวางตุ้ง, เผือก, หน่อไม้, มันแกว, กะหล่ำปลี (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน) , ร้านวรรัตน์ ซาลาเปาเบตง สูตรของอาม่าต้นตำรับจากเบตง ตำนานความอร่อย 47 ปี ซาลาเปาเจ ลูกใหญ่ แป้งนุ่ม มีให้เลือกทั้ง ไส้เผือก-แปะก๊วย, งาดำ-ถั่วดำ และผักรวม (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ) และ The Gold Leaf Chinese Restaurant By โรงแรม อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ห้องอาหารจีนรสชาติสไตล์จีนกวางตุ้งแท้ เมนูแนะนำ ได้แก่ ข้าวผัดแปดเซียนเจ ฮะเก๋าเจ ไก่เจผัดโหวงก๊วย เป็ดย่างบะหมี่หยกเจ (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ โคราช)ร้าน J – HEALTHY ร้านวีแกนเพื่อคนรักสุขภาพ ได้แก่ ร้านน้ำเต้าหู้แปลงนาม กับเมนูน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ที่ใส่เครื่องครบรส 11 อย่าง มีทั้งลูกเดือย ถั่วทอง ถั่วแดง แมงลัก วุ้น สาคู พุทรา เฉาก๊วย รากบัว แปะก้วย เม็ดบัว (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน Veganerie Concept กับเมนูไฮไลท์ ผักโขมสติ๊ก ทำจากพืชและเป็นธรรมชาติทั้งหมด100% ความพิเศษของเมนูนี้ใช้แผ่นแป้งตอติญ่า ผักโขม ซอสมายองเนสวีแกน เสิร์ฟพร้อมสไปซี่มายองเนส (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน Thuyen (เถวียน) อาหารเวียดนามดั้งเดิมเปิดมานานกว่า 20 ปี ที่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยไฮไลท์ คือ เมนูปอเปี๊ยะสดเห็ดย่างเจ โดยส่วนผสมใช้ “แพลนต์เบสต์” แทนเนื้อสัตว์และใช้เห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้า (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ),ร้าน Vegan Terrace ร้านอาหารวีแกน เบเกอรี่และเครื่องดื่มวีแกนสไตล์โฮมเมด โดยมีเมนู บะหมี่หยกเป็ดย่างเจ ,หมูปิ้งเจ ซึ่งเป็ดย่างและหมูย่างทำจากหมี่กึง (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน Vegan365 เบเกอรี่ เค้กวีแกน ร้านเค้กวีแกน เจ 100% ไม่มีส่วนผสมของไข่ เนย นม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ Low Fat - Low Sugar มีสูตรสำหรับผู้แพ้แป้งสาลีและผู้ที่เป็นเบาหวาน เมนูไฮไลท์ คือ เค้กส้มหน้านิ่ม (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางกะปิ), ร้าน PAPA TOFU กับเมนูแนะนำ น้ำเต้าหู้เตาถ่านออร์แกนิค สกัดจากถั่ว 5 สี (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ บางแค) , ร้าน SUN PUFF BAKERY เมนูไฮไลท์ กะหรี่ปั๊ปสิงค์โปร์เจ แป้งบางกรอบ ไส้แน่น มีหลายไส้ทั้งคาวและหวาน เช่น ไส้เผือก แปะก๊วย (มีจำหน่ายที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และเดอะมอลล์ บางแค)นอกจากนี้ ยังอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารเจจากร้านอาหารชั้นนำทั่วทั้งศูนย์การค้า เดอะมอลล์ที่ได้รังสรรค์เมนูเจสุดพิเศษรวมทั้งโปรโมชั่นมากมาย อาทิ ร้านฮั่วเซ่งฮง เมนูแพลนต์เบสต์ผัดกระเพราเห็ดรวมเจ ,แพลนต์เบสต์หม่าฝ่อเต้าหู้ , ร้านแหลมเจริญ เมนูหลนเห็ดเจ ,เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ รวมทั้งลิ้มชิมรสเมนูอาหารเจต่างๆจากร้าน Ho Ho kitchen , ร้านOn The Table , ร้าน MK Restaurants , ร้านKOI THE , ร้านOishi Ramen , ร้านGAGA และร้านแม่ศรีเรือนในปีนี้ ยังมี กิจกรรม J – GIVING รวมพลังบุญครั้งยิ่งใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อส่งมอบโอกาสแก่ชาวเกษตรผู้ยากไร้ กับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศลสำหรับพิธีเปิดงาน The Mall 23rd Legendary J-Fest เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ 23 จัดขึ้นที่บริเวณ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ พบกับ COOKING SHOW CHARITY “เชฟป้อม” ธนรักษ์ ชูโต สุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ร่วมโชว์ปรุงเมนูอาหารเจไฮไลท์ “ข้าวห่อใบบัวนักพรต” กับ ซุปตาร์สายบุญ “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ซึ่งงานนี้ “เชฟป้อม” ธนรักษ์ ได้รังสรรค์เซ็ทข้าวกล่องอิ่มบุญ เมนูอาหารเจการกุศลที่ปรุงจากวัตถุดิบมงคลประกอบด้วย เมนูข้าวห่อใบบัวนักพรต, เต้าหู้เห็ดหอมถั่วหวานซอส XO และรากบัวเทวดา จำหน่ายในงานพิธีเปิด โดยบริจาค 300 บาท เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล ภายในงานตกแต่งภายใต้บรรยากาศสไตล์จีนร่วมสมัยยิ่งใหญ่อลังการและมีมุม SCB M VISA PHOTO SPOT ให้ได้เช็คอิน ถ่ายรูปมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา “สุขภาพดีกับอาหารเจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 3 กูรูด้านอาหารชื่อดัง “ลุงอ้วน” อนุสร ตันเจริญ เพจลุงอ้วน กินกะเที่ยว, “กูรูโบว์ลิ่ง” ชลทิพย์ ระยามาศ เพจ Eat & Shout “กูรูพีท” พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนธ์ เพจกินกับพีทนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อป... รวมใบเสร็จช้อปหรือรับประทานในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 800 บาท รับบัตรกำนัลสำหรับใช้จ่ายภายในงาน มูลค่า 200 บาท,แลก... ใช้คะแนน 199 M Point รับบัตรกำนัลสำหรับใช้จ่ายภายในงาน มูลค่า 100 บาท, แชะ แชร์ ... รับบัตรกำนัลสำหรับใช้จ่ายภายในงาน มูลค่า 50 บาท เมื่อร่วมกิจกรรมที่จุดถ่ายภาพ SCB M VISA PHOTO SPOT และแชร์ลง SOCIAL MEDIA พร้อมติด #SCBMJFEST2022 (เฉพาะที่บางแค, บางกะปิ และโคราช) **รับสิทธิ์ผ่าน M Card Applicationสิทธิพิเศษสมาชิก ไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรี บัตรกำนัล มูลค่า 100 บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในงาน ยกเว้น เดอะมอลล์ โคราช *รับสิทธิ์ผ่าน "แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต"สิทธิพิเศษ ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับ บัตรกำนัล มูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในงาน *รับสิทธิ์ผ่าน TrueID Applicationสิทธิพิเศษ สมาชิก M Card แลก... ใช้คะแนน 99 M Point แลกรับบัตรกำนัล 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในงาน *รับสิทธิ์ผ่าน M Card Applicationอิ่มอร่อย อิ่มบุญและสุขภาพดีกับสุดยอดเมนูอาหารเจร้านดังระดับตำนาน ร้านอาหาร วีแกนเพื่อสุขภาพ ร้านสตรีทฟู้ดมากมายในงาน The Mall 23rd Legendary J-Fest เดอะมอลล์เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ 23 งานจัดตั้งแต่วันนี้ - 3 ตุลาคม 2565 ที่ M EVENT HALL B ชั้น B เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, M EVENT HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน,GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค, GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ และ GRAND HALL ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราชรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://tmg.click/3qg401M 