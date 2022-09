พิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในวัดโพธิ์

นอกจากเป็นสถานที่สำคัญด้านพุทธศาสนาและแหล่งรวมภูมิปัญญาทรงคุณค่าของไทยแล้ว ภายใน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดยการนวดไทยนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity) จากองค์การยูเนสโกพิพิธภัณฑ์นวดไทย ภายในวัดโพธิ์ นับเป็นสถานที่จัดแสดงศาสตร์แห่งการนวดไทยที่ครบครันสมบูรณ์แบบในระดับโลกก็ว่าได้ มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการมัลติมีเดีย ภาพถ่าย สิ่งจัดแสดงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการนวดไทย พร้อมมีข้อความ และเสียงบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงคัมภีร์ ตำรา จารึกการนวดไทย อุปกรณ์การนวด และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะเป็นสถานศึกษาของประเทศที่สืบทอดรากเหง้าจากภูมิปัญญาของชาติก่อนหน้านี้ องค์การยูเนสโก ยังมีมติรับรองให้จารึกวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นทะเบียนรับรอง เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ ซึ่งมีจารึกแผนนวดวัดโพธิ์รวมอยู่ด้วย หลักฐานชิ้นสำคัญด้านการ “นวดไทย" ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดนอกจากเรื่องนวดไทยในพิพิธภัณฑ์แล้ว ภายในวัดโพธิ์ ยังมีรูปปั้นฤาษีดัดตน จำนวน 82 ตน เพื่อการศึกษาสอดคล้องเกี่ยวกับการนวดไทย โดยรูปปั้นเหล่านี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างฤาษีดัดตน เมื่อครั้งสถาปนา และปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดัดตนเพื่อผ่อนคลายร่างกาย รวมทั้งบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๒ ทรงดำเนินการหล่อ และบูรณะต่อมา โดยเหลือรูปปั้นฤาษีดัดตนเพียง 24 ท่า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 จึงมีการหล่อขึ้นใหม่ให้ครบตามจำนวน 82 ตนเท่าเดิม และนำมาจัดแสดงบริเวณรอบถ้ำเขามอภายในวัด#########################################