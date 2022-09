สุดปัง! เจลาโต้ไทย Ampersand Gelato ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 สุดยอดร้านเจลาโต้จากทั่วโลก โดย Financial Times มาชิมก่อนใครได้ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แสดงความยินดีกับแบรนด์เจลาโต้ไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่าง ‘Ampersand Gelato’ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 สุดยอดร้านเจลาโต้จากทั่วโลก โดยเว็บไซต์ Financial Times สื่อด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงิน จากสหราชอาณาจักร ในบทความเรื่อง “The World’s greatest ice-cream stores - 25 hot spots for first- rate gelato, granita, and glance” ที่รวบรวมสุดยอดร้านไอศกรีมจากทั่วทุกมุมโลก โดย 2 รสชาติที่ถูกพูดถึงได้แก่•Butterfly pea ได้รับแรงบันดาลใจจากน้ำอัญชันมะนาว เครื่องดื่มคลายร้อนของไทย ที่นำดอกอัญชันมาต้มในน้ำ จนได้น้ำสีน้ำเงินเข้มตามสีของดอกอัญชัน และเติมรสเปรี้ยวด้วยผลไม้คู่ครัวไทยอย่างมะนาวลงไป สีน้ำเงินก็จะเริ่มเปลี่ยนสี กลายเป็นสีม่วงสวยสดใส ทานแล้วชื่นใจ สดชื่น คลายร้อน•Earl Grey tea ที่คัดเลือกสุดยอดใบชาชั้นเลิศมาทำเป็นเจลาโต้สูตรเฉพาะ โดยยังรักษาความหอมและรสชาติจากใบชาแท้ ๆ ไว้ไม่จางหายและยังมีรสชาติ Best Seller ของทางร้าน อีก 5 รสชาติ ที่อยากแนะนำให้ลองชิม ได้แก่ Dark Chocolate, Strawberry Cheesecake, Salted Caramel Shortbread, Blueberry Yogurt และ Yuzu Sorbetพิเศษ! ช่วงต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2565 ร่วมท้าลองความอร่อยกับไอศกรีม 2 รสชาติ จากการร่วมมือของ 2 แบรนด์ อย่าง Ayambrand Thailand และ Ampersand Gelato ได้ผุดโปรเจคสุดพิเศษ ร่วมคิดค้น และพัฒนาสูตรเจลาโต้ที่ใช้ อะยัม กะทิออร์แกนิค มารังสรรค์เป็น เจลาโต้ 2 รสชาติใหม่ ต้อนรับเทศกาลกินเจในปีนี้รส Dark Chocolate Coconut Milk จากเมนูดาร์กช็อกโกแลต รสชาติที่ขายดีของทางร้าน กับการนำ อะยัม กะทิออร์แกนิค มาใช้ทดแทนนมออร์แกนิค ทำให้ได้ความเข้มข้นของดาร์กช็อกโกแลต เข้ากับความหอมมัน กลมกล่อมจากกะทิอะยัม และกลิ่นหอมละมุนของมะพร้าวอบแห้งที่โรยด้านบนรส Japanese Melon Coconut Milk เจลาโต้หวานเย็นชื่นใจ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากขนมไทยอย่างแตงไทยน้ำกะทิ เราเพิ่มความหอมหวานมากขึ้นด้วยเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น และกะทิอะยัม ยิ่งทำให้ได้รสชาติที่หวาน หอม เข้มข้น ชื่นใจสุดๆ รับรองว่าจะอร่อยจนวางไม่ลงเซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวน Gelato lovers มาสัมผัสรสชาติก่อนใครที่ Ampersand Gelato ชั้น 7 เจลาโต้ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศต่างๆทั่วโลก มีความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบและความตั้งใจในการผลิตต่อครั้งในปริมาณไม่มาก เพื่อคงรสชาติและรักษาความสดใหม่เอาไว้ทุกครั้งที่เสิร์ฟสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดกับร้านอาหารดังจากทั่วโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ The Biggest Food Destination ที่รวมร้านอาหารดังมากที่สุด ทั้งในประเทศและจากทั่วทุกมุมโลก บนพื้นที่กว่า 46,000 ตร.ม.เตรียมพบประสบการณ์ระดับโลกได้อีกมากมายที่ Facebook : Centralworldขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Financial Times : https://on.ft.com/3wwARDn