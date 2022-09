“The Food School Bangkok” ความร่วมมือของโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำของโลก ไทย-อิตาลี-ญี่ปุ่น

The Food School Bangkok โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้แบบก้าวหน้า โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ได้แก่ ALMA จากประเทศอิตาลี TSUJI จากประเทศญี่ปุ่น และ Dusit Thani College ของไทย วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษาด้านการประกอบอาหารแบบครบวงจรแก่นักเรียน และเป็น Community เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่มีความหลงใหลด้านอาหาร รวมทั้งเสริมบุคลากรในแวดวงอาหาร หลังจากได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาThe Food School Bangkok เป็นการรวมโรงเรียนสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก อาทิ ALMA Culinary Institute จากอิตาลี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมระดับนานาชาติด้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำของโลก และหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนของ The Food School Bangkok โดยการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัว ALMA Culinary Institute ในรูปแบบ Flagship แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยTSUJI Culinary Institute โรงเรียนที่มีความชำนาญด้านการสอนการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำในเอเชีย TSUJI มี วิทยาเขต 3 แห่ง ที่โตเกียว โอซาก้า และลียง ประเทศฝรั่งเศส และพร้อมเปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่น ที่ The Food School BangkokDusit Thani College สถาบันด้านการโรงแรม และการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536 ซึ่งได้ร่วมกับ The Food School Bangkok พัฒนาหลักสูตร อาหารไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ อาหารไทย โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปีประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้ The Food School Bangkok มีความโดดเด่นคือ แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ แนวทางการปรุงอาหารแบบ Zero-waste และการจัดการอาหารส่วนเกิน ผ่านเครื่องย่อยขยะอาหารขนาดอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนผลผลิต เป็นต้นในงานเปิดตัวครั้งนี้ ยังมีการร่วมแลกเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับ The Food School Bangkok และเทรนด์ของวงการอาหาร โดยมีคุณศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณกวิน ว่องกุศลกิจ ผู้ก่อตั้ง Glowfish Co-Working Space และคุณปริม จิตจรุงพร ประธานบอร์ดบริหาร Allied Metals (Thailand) Co., Ld ร่วมพูดคุยคุณศิรเดช โทณวณิก กล่าวว่า “อุตสาหกรรม การโรงแรม มีส่วนทำให้เกิดขยะอาหารจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน แนวทางความยั่งยืนที่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วๆ ไป คือการลดการใช้พลังงาน แต่ The Food School Bangkok แตกต่างออกไป ที่นี่ คำนึงถึง sustainability เป็นหลัก ตั้งแต่การใช้วัสดุก่อสร้างการจัดการขยะ ไปจนถึงการสอดแทรกความยั่งยืนในหลักสูตรการเรียนการสอน”ซึ่งนอกจากการเป็นผู้ที่นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามายัง The Food School Bangkok แล้ว นายศิรเดช ยังได้ยึดหลักความยั่งยืนทั้งในการดำเนินธุรกิจ และในชีวิตประจำวันอีกด้วยนอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ของ The Food School Bangkok ยังมี “Test Kitchen” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่มาเยือน ได้ลิ้มลองขนมอบ และกาแฟคั่วบด สูตรเฉพาะของที่นี่ และพื้นที่ Dining hall ที่รวบรวมร้านดังจากพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศผู้มาเยือนจะได้ สัมผัสอาหารรสเลิศ พร้อมให้บริการทั้ง การรับประทานภายในร้านและเดลิเวอรี่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี ครัวให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือนักเรียนที่จบหลักสูตร และต้องการสานฝันในการเปิดธุรกิจอาหาร ที่ Test Kitchen อีกด้วย#########################################