“Gin-no-Sara” ซูชิเดลิเวอรี่เจ้าดังจากญี่ปุ่น เปิดสาขาแรกที่ไทย ณ ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ

หลังจากเปิด(Thonglor Nihon Ichiba) ไปเมื่อปี 2561 กับคอนเซ็ปต์การนำตลาดปลาชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯในปีนี้เพื่อเอาใจสาวกซูชิชาวไทย ในปีนี้ J VALUE ได้ก้าวไปอีกขั้นโดยการ เปิดตัวแฟรนไชส์ซูชิเดลิเวอรี่ แบรนด์อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี และมีจำนวนสาขาถึง 387 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยสาขาตลาดญี่ปุ่นทองหล่อจะเป็นสาขาแรกในต่างประเทศ ที่รักษาคอนเซ็ปต์เดียวกับสาขาในประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการนำเอาวัตถุดิบคุณภาพ มาปั้นซูซิเสิร์ฟแบบสด ๆ พร้อมให้บริการแบบซื้อกลับบ้านและ เดลิเวอรี่ พร้อมให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไปซูชิเดลิเวอรี่(กิน โนะ ซาระ) พร้อมเปิดให้บริการด้วยแนวคิด 'ซูชิแสนอร่อยที่เข้าถึงได้ง่าย' เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ พร้อมวัตถุดิบชั้นยอดส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ให้คอซูชิสามารถลิ้มลองรสชาติของอาหารที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน จากตัวแทนนำเข้าผู้มีประสบการณ์ขนส่งอาหารระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น ดื่มด่ำไปกับรสชาติที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากซูชิดั้งเดิม ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็ง ให้คุณเพลิดเพลินไปกับเมนูซูชิปั้นสดหน้าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย สัมผัสประสบการณ์การทานซูชิสุดพรีเมียมด้วยคุณภาพสินค้าและการบริการที่ถอดแบบมาจากญี่ปุ่นทั้งหมด อีกทั้งใส่ใจในการจัดส่งด้วยรถเดลิเวอรี่แบบพิเศษเพื่อคงมาตรฐานหน้าตาอาหารที่สวยงามตามศิลปะการเสิร์ฟซูชิ 'เพื่อให้การทานอาหารที่บ้านนั้นสะดวกและอร่อยยิ่งขึ้น' เราพร้อมส่งตรงความสุขของการได้ทานซูชิต้นตำรับแสนอร่อยให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงลิ้มรสปลาสดๆ ผ่านการขนส่งอย่างใส่ใจเป็นพิเศษจาก เจ แวลลู สู่ผู้บริโภคชาวไทย เราคัดสรรปลาหลากหลายชนิด อาทิ แซลมอน มากุโระ ฮามาจิ หอยเชลล์ ไข่หอยเม่น ฯลฯ ที่เป็นที่นิยมรับประทานในประเทศไทย รังสรรค์เป็นเมนูซูชิจากเชฟชาวญี่ปุ่นของ Gin no Sara ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความเป็นเบอร์ 1 เรื่องซูชิเดลิเวอรี่Delivery สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคการส่งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า OKAMOCHI ที่เกิดจากการคิดค้นเพื่อให้คุณภาพอาหารไปถึงผู้บริโภคอย่างคงรสชาติ และรูปลักษณ์สวยงามไม่ต่างจากการทานที่ร้าน การติดตั้งอุปกรณ์ที่คิดค้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างสมดุลให้กับอาหารที่บรรจุในภาชนะส่งอาหารทางด้านหลัง ซูชิจาก Gin no Sara จะแตกต่างจากการขนส่งอาหารรูปแบบเดิม ๆ และในช่วงเริ่มต้นนี้ Gin no Sara จะเริ่มจากการส่งในรัศมีใกล้เคียง (เอกมัย, ทองหล่อ, พร้อมพงศ์, อโศก) จากนั้นจึงจะขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://ginnosara.th หรือมารับได้ที่หน้าร้านได้อีกช่องทางหนึ่งให้บริการแบบสั่งซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่ ด้วยอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงขึ้นแบบสดใหม่ พร้อมเมนูที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งแบบเซ็ตไม่ว่าจะเป็น มิยาบิเซ็ต, โองิเซ็ต, อูทาเงะเซ็ต, ยูอิเซ็ท ฯลฯ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเซ็ตได้สำหรับ 1-5 ท่าน หรือจะเป็นเมนูจานเดี่ยว เช่น ข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่น, ข้าวหน้าปลาดิบพิเศษ หรือ ข้าวหน้าปลามากุโระ ก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กันสาขาแรกในกรุงเทพฯ สาขาตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ เว็บไซต์: https://ginnosara.th ที่ตั้ง: ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ, ซอยทองหล่อ 13, ถนนสุขุมวิท 55, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 เวลาทำการ: 11.00-20.00 น. โทร. 0-2853-3981-2 Facebook: ginnosara.thai Line: @ginnosara.thai