ตะมุตะมิ! “New Ginger Museum” พิพิธภัณฑ์ขิงอ่อนสีชมพูสุดน่ารักไม่ไกลจากโตเกียว

ไม่เหมือนใคร! “New Ginger Museum” พิพิธภัณฑ์ขิงอ่อนสีชมพูสุดน่ารัก ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับขิงอ่อนมาไว้โดยเฉพาะ พร้อมมีมุมถ่ายรูป ของที่ระลึก และไฮไลต์ที่ร้านของกินจากขิงอ่อน บอกเลยว่าหากชมจบอาจทำให้หลงรักการกินขิงอ่อนก็เป็นไปได้เฟซบุ๊กเพจการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - visit japanชวนเที่ยว “พิพิธภัณฑ์ขิงอ่อน”หรือ Iwashita New Ginger Museumตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิงิ (Tochigi)ไม่ไกลจากเมืองนิกโก้ (Nikko)และโตเกียว (Tokyo)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แปลกไม่เหมือนใครเพราะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขิงอ่อนโดยเฉพาะซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีเอกลักษณ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดย บริษัทอิวะชิตะ ผู้ผลิตสินค้าขิงอ่อนชื่อดังของญี่ปุ่น นอกจากจัดแสดงประวัติความเป็นมาแล้ว ความน่าสนใจคือตามโซนต่างๆ จะมีจุดถ่ายรูปที่ระลึกกับ “ขิงอ่อนสีชมพู” ในรูปแบบต่างๆอาทิ รูปจำลองแท่งขิงอ่อนขนาดใหญ่ ใส่หมวกขิงอ่อนขนาดยักษ์ถ่ายรูปอวดเพื่อน หรือถ่ายรูปกับปีกสีชมพูจากขิงอ่อนแปลงร่างเป็นนางฟ้า รวมทั้งมีการนำแพ็กเกจผลิตภัณฑ์มาขยายใหญ่จนคนเข้าไปยืนถ่ายรูปข้างในได้ และยังมีมุมเล็กๆ ที่เป็นศาลเจ้าขิงอ่อน เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ขอพรกับเทพเจ้าแห่งขิงอ่อนอีกด้วยอีกหนึ่งจุดไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์คือ ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก ซึ่งสินค้าเด่นๆ นั้นมีทั้ง ซอฟต์ครีมรสขิงอ่อน แกงกะหรี่ผสมขิงอ่อน ไปจนถึงของใช้ทั่วไปที่ทำเป็นรูปขิงอ่อน ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจ เคสโทรศัพท์ แท่งไฟ และอื่นๆ อีกมากมายเกินกว่าที่หลายคนจะจินตนาการได้ถือเป็นจุดท่องเที่ยวให้เพลินกับการถ่ายรูปน่ารักๆ ได้ลองชิมอาหารจากขิงอ่อนมากมาย อีกทั้งซื้อของฝากที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำจนใครต่างต้องทักการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ Iwashita New Ginger Museum จากโตเกียว ให้เริ่มที่สถานีอาซากุสะ (Asakusa) ขึ้นรถไฟด่วน TOBU LTD. EXP. ตรงไปลงที่สถานีโทชิงิ (Toshigi Station) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากสถานี สามารถเดินประมาณ 10 นาที ไปยังพิพิธภัณฑ์หรือหากต้องการใช้รถไฟบริษัท JR ให้เริ่มที่สถานีโตเกียว (Tokyo Station) ขึ้นรถไฟชินคังเซ็น ไปลงที่สถานีโอะยะมะ (Oyama Station) จากนั้นต่อรถไฟสาย JR Ryomo Line ไปลงสถานีโทชิงิ รวมใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเดินประมาณ 10 นาทีก็ถึง#########################################