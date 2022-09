สุดเกรียน! ลูกค้ามือดีสั่งอาหารพร้อมเขียนภาษาไทยด่าหยาบใส่ร้านอาหารสิงคโปร์

We received this order via Grabfood this evening containing expletives in Thai.

We do not condone any forms of abuse to our staff members and a police report has been made. No one should be subject to such abuse in the F&B or any other industry.

“is this a sick joke”

เป็นไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงในประเทศสิงคโปร์ หลังร้านอาหารเจอลูกค้ามือดีสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ พร้อมเขียนคำด่าเป็นภาษาไทยแนบไปในหมายเหตุ เจ้าของร้านสุดทนทักไปสอบถามยังเจอขู่จะรีวิว 1 ดาว สุดท้ายเจ้าของร้านตัดสินใจแจ้งความเอาผิดกับเรื่องนี้!เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์เฟซบุ๊กเพจ 87 Just Thai Killiney ที่เป็นร้านอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์ โดยทางเพจได้โพสต์สลิปใบสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ ที่มีข้อความเป็นคำด่าภาษาไทยพร้อมกับบรรยายภาพนี้ว่าซึ่งแปลเป็นไทยคร่าวๆ ใจความว่า “ร้านได้รับออเดอร์นี้ในช่วงบ่าย ซึ่งในคำสั่งซื้อได้มีคำสบถด่าที่เป็นภาษาไทยด้วย ทางร้านจะไม่ยอมยกโทษที่ทำกับพนักงานในร้านแบบนี้ และเราได้แจ้งความกับตำรวจแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ควรมีใครได้รับการดูถูกหรือละเมิดเช่นนี้ในทุกๆ ช่องทาง”นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังมีการขยายความว่า ช่วงแรกที่พนักงานคนไทยได้เห็นใบสลิปสั่งอาหารนี้ก็ตกใจเป็นอย่างมาก แต่ไม่ได้แจ้งเจ้าของร้านไป ด้านเจ้าของร้านได้นำคำดังกล่าวไปค้นหาความหมาย ก่อนจะพบว่ามันคือคำด่าหยาบคายในภาษาไทยนั่นเองเจ้าของร้านจึงได้ทักไปสอบถามกับลูกค้ามือดีพร้อมกับบอกว่าหรือแปลได้ว่า มันไม่ใช่เรื่องตลก หรือ ทางร้านไม่ได้ตลกด้วยเลย ซึ่งทางลูกค้ามือดียังไม่หยุดเกรียนใส่ ยังพิมพ์ตอบโต้กลับมาเป็นภาษาไทยด้วยคำหยาบ พร้อมกับบอกว่าจะรีวิว 1 ดาวให้กับทางร้านอีกด้วยสุดท้ายเจ้าของร้านสุดทน ได้ขอยกเลิกออเดอร์นี้ไปพร้อมกับได้รวบรวมหลักฐาน เพื่อแจ้งความเอาผิดกับลูกค้ามือดีรายนี้ พร้อมบอกว่า ต้องขอเอาจริง เพราะไม่สามารถให้อภัยยกับพฤติกรรมแบบนี้ได้ และไม่มีใครควรได้รับการกระทำสุดแย่แบบนี้#########################################