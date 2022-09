ไทยแลนด์โอนลี่! “Daniel Grant” แชมป์โลกเวคสเก็ต โชว์ลีลาเทพกลางน้ำท่วมขังถนนกรุงเทพฯ

“September Week 1 Bangkok is flooding! #WakeskateWednesday in the streets!”

“สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน น้ำท่วมในกรุงเทพฯ!“

โซเชียลแห่แชร์คลิปโต้คลื่นกลางถนนน้ำท่วมขังของ “Daniel Grant” แชมป์โลกเวคสเก็ต ที่มาเยือนกรุงเทพฯ ประเทศไทย และได้ผ่านช่วงถนนที่มีน้ำท่วมขัง จึงเอาอุปกรณ์ออกมาโชว์ลีลาเทพกลางถนนเมืองกรุง!คลิปดังกล่าวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Daniel Grant เฟซบุ๊กส่วนตัวของแดเนียล แกรนท์ นักกีฬาเวคสเก็ตผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลกด้วยวัยเพียง 16 ปีเท่านั้น พร้อมข้อความว่าแปลเป็นไทยสั้นๆ ได้ว่าโดยในคลิปแดเนียลได้ถ่ายคลิปบรรยากาศของถนนกรุงเทพฯ ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ พร้อมกับพูดในคลิปใจความว่า น้ำท่วมแบบนี้เราจะทำอะไรกันดี เราจะลองโต้คลื่นกันสักหน่อย มันน่าจะสนุกดี และเราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วและได้ถ่ายให้ดูหลังรถที่มีอุปกรณ์สำหรับเล่นเวคสเก็ตอยู่ หลังจากนั้นเขาได้แต่งตัวและเตรียมอุปกรณ์ก่อนโชว์ลีลาสุดเทพระดับโลกโต้คลื่นกลางถนนน้ำท่วมขังกันไปเลย โดยบางส่วนของคลิปจะเห็นว่าเขามีฉากที่ล้มลง แต่เนื่องจากเขามีอุปกรณ์ป้องกันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปจำนวนมากพร้อมกับมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมและอาจเกิดอันตรายได้ รวมถึงต้องระวังสุขภาพเพราะน้ำไม่สะอาดอีกด้วย และทุกความเห็นเหล่านี้แดเนียลได้รับฟังและจะระวังมากขึ้นสำหรับ “แดเนียบแกรนท์”หรือ “เต่า”เป็นนักกีฬาเวคสเก็ตลูกครึ่งไทย-อังกฤษอายุ 24ปีเจ้าของสถิติแชมป์โลกเวคสเก็ตที่อายุน้อยที่สุดในโลกเมื่อปี 2014นั่นเอง#########################################