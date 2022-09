กงทรอง เชอคีเย่ เปิดเมนูใหม่คอนเซ็ปต์ “Brunch Appétit - French with a twist” ให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ ที่ตึกสิงห์ คอมเพล็กซ์

แบรนด์เบเกอรี่สุดครีเอทีฟชื่อดังจากฝรั่งเศส เปิดตัวเมนูใหม่พร้อมเสิร์ฟ เป็น New Brunch Destination ด้วยคอนเซ็ปต์ที่เชฟเจ้าของแบรนด์ Gontran Cherrier รังสรรค์เมนูใหม่ และใส่ใจในการปรุงรสชาติอาหารให้ถูกปากคนไทยในทุกขั้นตอน เพิ่มความหลากหลายด้วยเมนู Brunch ของอาหารและเครื่องดื่มให้ตอบโจทย์กับทุกกลุ่มวัย เสิร์ฟพร้อมขนมปังสูตรเฉพาะของเชฟที่อบสดใหม่ทุกวันจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมส่งตรงจากประเทศฝรั่งเศสทำให้ได้รสชาติแบบดั้งเดิมแท้ๆ ให้ทุกคนเอ็นจอยกับเมนูอาหารสุดอร่อยได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งเศส, เมนู sandwiches มีให้เลือกทั้งแบบสไตล์ modern european หรือจะเป็น classic French, เมนู super bowls อาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็น super food สำหรับคนรักสุขภาพ อีกทั้งยังมีเมนูพาสต้า สลัด ซุป และเมนูเครื่องดื่มต่างๆ อีกมากมาย เต็มอิ่มกับรสชาติความอร่อยสไตล์ฝรั่งเศสได้แล้ววันนี้Breakfast สไตล์ฝรั่งเศส หลากหลาย texture แต่ลงตัว ที่ถูกรังสรรค์รสชาติที่ถูกปาก ทั้งคนไทย และต่างชาติ ที่มีหลากหลายเมนูให้เลือก อาทิ G.C Big Breakfast, G.C Eggs and Things, Morning Cumberland Sausage Omelette, Smashed Avocado Toast, Salmon Benedict Croissantแซนวิชที่มีให้เลือกสรร ทั้ง Sourdough และ Baguette ขนมปังสูตรเฉพาะของ Gontran Cherrier อบสดใหม่ทุกวัน ให้ความอร่อยลงตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้ง Paris Ham & 4-Cheese Sourdough, Pesto Peppers Sourdough, Chicken Caesar Sourdough, Smoked Ham & Cheese Baguette, Wagyu Katsu Brioche Sandoพร้อมเสิร์ฟความเฮลตี้ ด้วยรสชาติที่แสนอร่อย ลงตัวทุกองค์ประกอบในจาน Portion จัดวางกำลังดี กับเมนู Salmon Mango Tango Bowl, Protein Power Bowl และ G.C's Spicy Buddha Bowlพาสต้าหลากหลายสไตล์ ที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าคัดสรรมาอย่างดี เพิ่มรสชาติสุดพรีเมียม ละมุน อร่อยในทุกๆ จาน ไม่ว่าจะเป็น French Onion, Bacon & Cream Rigatoni, Brown Butter Mushroom Truffle Tagliatelle, Wagyu Spaghetti Bolognese, Coq au Vin Tagliatelleนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็น signature อย่างเมนู G.C's Signature Iced Coffee, Golden Latte และยังมี Cold pressed juice ที่คั้นสดแก้วต่อแก้ว อาทิ Pineapple Juice, I Carrot About Youติดตามข่าวสารจาก Gontran Cherrier ได้ที่ https://linktr.ee/gontrancherrierthailand และผู้สนใจเปิดแฟรนไชส์ Gontran Cherrier สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง facebook / Instagram / Line ; @gontrancherrierthailand หรือโทร. 1424#GontranCherrierThailand #ArtisanBoulanger