ส่องโมเมนต์ “พีพี-บิวกิ้น” ชวนเที่ยวไทย 5 ภาค 5 สไตล์

เปิดตัวแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย..แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ ดึงคู่ฮอตเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างประสบการณ์การเดินทางใน 5 ภูมิภาค ที่มีความหมาย และทรงคุณค่า (Meaningful Travel) พร้อมเปิดเกมรุกผนึกกำลังพันธมิตร โรงแรมที่พัก สายการบิน บริษัทนำเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมจัดทำโปรโมชันสุดพิเศษ “Stylecation Hot Deal” มอบส่วนลดสูงสุดถึง 60%โดย ททท. ได้เดินหน้าทำการตลาดเชิงรุก ด้วยโครงการ “ชวนเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งใช้ Digital Platform เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแบบ “ชวนเที่ยวไทย”แบบใหม่สไตล์ 5 ภูมิภาค ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 หรือ “Visit Thailand Year 2022 – 2023 : Amazing New Chapters” เพื่อสร้างประสบการณ์ ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่างสำหรับแคมเปญนำเสนอผ่านกลยุทธ์แท็กทีมกับคู่ฮอตผู้นำสไตล์การท่องเที่ยว ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาชวนสร้างแรงบันดาลใจ และออกแบบการท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเอง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวปัจจุบันที่นิยมเดินทางตามไลฟ์สไตล์ผสมผสานกิจกรรมที่ชอบ สร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในทุกการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมจัดทำ Vlog Stylecation ชวนคนไทยออกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ ภายใต้ธีมเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคที่แตกต่างกัน ได้แก่ภาคเหนือ : เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ - North Nostalgiaภาคกลาง : Trendy C2 ภาคกลาง (Create new Experience และ Charming of Central) - Chic Centralภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน - Isan in Loveภาคใต้ : หรอยแรงแหล่งใต้ - Savory Southภาคตะวันออก : สบ๊าย สบาย ตะวันออก - East at Easeโดย Vlog Stylecation จะนำเสนอเรื่องราวการเดินทางของทั้งสองคนที่ต้องการออกไปค้นหาแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมกันดูแลเมืองไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการเดินทาง 5 สไตล์ 5 ภูมิภาค เพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงอินฟลูเอ็นเซอร์ชั้นนำของเมืองไทย เป็นต้นผู้ที่สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ www.stylecationthailand.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : AmazingThailand, Official LINE: Amazing Thailand และ Youtube : Amazing Thailand หรือ โทร. 1672 Travel Buddy