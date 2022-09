งามหน้า! ตุ๊กตุ๊กไทยแจกฟักนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ หลังเถียงเดือดเรื่องค่าโดยสาร

Another horrible experience for a Singaporean couple at Thailand, this time with a TukTuk driver

“อีกประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับคู่รักชาวสิงคโปร์ที่ประเทศไทย คราวนี้กับคนขับรถตุ๊กตุ๊ก”

โซเชียลแห่แชร์คลิปปะทะคารมเดือดเรื่องค่าโดยสารระหว่างคนขับรถตุ๊กตุ๊กไทยและคู่รักนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ริมถนน ซึ่งระหว่างที่เถียงกันนั้นคนขับตุ๊กตุ๊กได้สบถคำหยาบแจกฟักให้นักท่องเที่ยวตลอดทั้งคลิป!เฟซบุ๊กกลุ่ม Singapore Incidents ที่ใช้แชร์เรื่องราวที่ชาวสิงคโปร์ได้พบเจอ ซึ่งในครั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Charlie Tan ได้แชร์คลิปที่ได้เจอกับเหตุการณ์เถียงกับคนขับรถตุ๊กตุ๊กในประเทศไทย พร้อมข้อความว่าซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าโดยในคลิปเป็นการเถียงกันใจความเกี่ยวกับเรื่องค่าโดยสาร ที่ได้มีการตกลงกันไว้ว่า 160 บาท แต่เมื่อถึงจุดหมายกับเรียกเก็บ 300 บาท โดยพูดอ้างถึงเส้นทางที่ได้ขับผ่านมา และยังได้ด่ากราดหยาบคายแจกฟักให้นักท่องเที่ยวตลอดทั้งคลิปและเมื่อนักท่องเที่ยวพยายามเก็บภาพทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน ทางคนขับยังท้าทายหยิบป้ายทะเบียนมาให้ถ่ายอีกด้วย ซึ่งล่าสุดทางนักท่องเที่ยวได้เข้าแจ้งความเรื่องถูกโกงค่าโดยสารแล้ว