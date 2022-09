“คาร์นิวัลเมจิก” แลนด์มาร์กใหม่ภูเก็ต ตระการตาอาณาจักรเมืองไฟ กับไฮไลท์ 9 สิ่งที่สุดในโลก

-โซนที่ 1 “Carnival Fun Fair”



-โซนที่ 2 “Bird of Paradise”

-โซนที่ 3คือ “River Palace”

-โซนที่ 4 “Kingdom of Lights

1.รถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก

2.การแสดงแสงสีเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลก

3.รูปปั้นไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4.โครงสร้างไฟ LED ใหญ่ที่สุดในโลก

5.ตู้ป๊อปคอร์น (Popcorn machine) ใหญ่ที่สุดในโลก

6.โคมระย้า (Chandelier) ใหญ่ที่สุดในโลก

7.รูปปั้นเปเปอร์มาเช่ (Paper-mache) ใหญ่ที่สุดในโลก

8.กรอบเวที (Proscenium) สูงที่สุดในโลก

9.รถตู้ที่ติดไฟLEDมากที่สุดในโลก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จ 22 ปีที่ผ่านมาของภูเก็ตแฟนตาซี ธีมปาร์กวัฒนธรรมระดับโลก ในปีนี้บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ โดยเปิดตัวโครงการ “” (Carnival Magic - The Magical Kingdom of Lights) ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยที่แรกและที่เดียวในโลก ซึ่งเราวางเป้าหมายว่าคาร์นิวัลเมจิกจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับประสบการณ์ประทับใจอย่างแน่นอนคาร์นิวัลเมจิก เป็นสวนสนุกที่ชูเอกลักษณ์การจัดงานรื่นเริงสไตล์งานฟันแฟร์หรืองานวัดของไทย พร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผสมผสานความสนุกสนานแบบไทย ๆ และการประดับประดาด้วยแสงไฟกว่า 40 ล้านดวงอันสวยงามตระการตาคาร์นิวัลเมจิก ใช้งบลงทุนรวมกว่า 6,600 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาซี ภายในประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่เป็นโซนถนนชอปปิ้งที่ชวนเพลิดเพลินกับสินค้าต่าง ๆ ในร้านค้าที่ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามน่าสนใจด้วยสีสันสดใสสไตล์คาร์นิวัลไม่เหมือนใครที่โซนนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงตลอดทั้งคืน อาทิ การแสดงขบวนคาร์นิวัล ศูนย์เครื่องเล่น VR ลิ้มรสอาหารทานเล่นและของหวานอย่างจุใจ ถ่ายภาพกับมาสค็อต เกมการละเล่น และเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกมากมายภัตตาคารบุฟเฟต์ที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 3,000 ที่นั่ง มีอาหารให้เลือก มากกว่า 100 เมนู ในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยรูปปั้นนกยูงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีห้องโถงรับประทานอาหารที่หรูหราสวยงามนอกจากนี้ในอนาคตคาร์นิวัลเมจิก จะเปิดเป็นภัตตาคารหรู ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลงานลอยกระทง ภายในให้บริการอาหารแบบเซตเมนูที่ลูกค้าเลือกเองได้ ในบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยกระทงที่สวยงาม พร้อมตื่นเต้นกับไฮไลต์ของภัตตาคารแห่งนี้ คือ ลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารที่ภัตตาคารแห่งนี้จะต้องเดินมาตรงกลางของ “” (Happiness Falls) เพื่อขึ้น “” (Barge of Happiness) ซึ่งเรือจะลอยขึ้นเหนือจากพื้นประมาณ 7 เมตร เพื่อเข้าสู่บริเวณภายในภัตตาคารเป็นโรงละครขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 10 ไร่ เป็นหนึ่งในโรงละครขนาดใหญ่ของบ้านเรา สามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า 2,200 ที่นั่ง มีเวทีการแสดงกว้าง 22 เมตร และยาว 70 เมตร พร้อมการแสดงในรูปแบบขบวนพาเหรดอินดอร์ ในชื่อ “River Carnival”River Carnival เป็นการแสดงพาเหรดที่ผสมผสานศิลปะไทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน มีความยาวประมาณ 50 นาที ในการแสดงจะมีรถขบวนแห่พาเหรดขนาดใหญ่มากกว่า 88 ลำ ประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลายล้านดวงที่สวยงามตระการตา และมีเทคโนโลยีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจ นำโดย ไฮไลท์ คือ ขบวนรถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก ที่ยาว 70 เมตร หรือยาวเกือบเท่ากับเครื่องบินจัมโบ้ A380” เป็นเมืองที่แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ที่มีไฟประดับประดาสวยงามมากกว่า 40 ล้านดวง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมและสัมผัสกับแสงไฟ ที่สวยงามเหนือจินตนาการ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาไฮไลต์ของเมืองไฟคือโซน “” ที่มีการนำดวงไฟหลายล้านดวงมาประดับบนโครงเหล็กดัดลวดลายสวยงาม (Luminaries) ที่มีความยาวรวมถึง 50 กิโลเมตร เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล้อมรอบทะเลสาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านสะพานเข้ามาในโซนนี้เพื่อชมความอลังการของดวงไฟหลายสิบล้านดวงแบบพาโนรามารอบทิศทางสำหรับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของโครงการคาร์นิวัลเมจิก แลนด์มาร์กใหม่แห่งไข่มุกอันดามันในวันนี้ก็คือ ที่นี่เป็นสวนสนุกที่มี “9 สิ่งที่สุดในโลก” จาก Guinness World Records ได้แก่