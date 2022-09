สภาวะภัยแล้งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ ทำให้ปีนี้ประเทศสเปนประสบกับปัญหาภัยแล้วยาวนาน จนแม่น้ำ แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ของเมืองกระทิงดุลดระดับต่ำลงมาก หนึ่งในนั้นก็คือสายน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อน Valdecañas เมือง Peraleda de la Mata ได้ลดระดับต่ำเหลือประมาณ 36% ทำให้ “” ที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีที่จมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาอวดโฉมอีกครั้งอนุสรณ์สถานหิน Dolmen of Guadalperal หรือ “” เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วย แท่งหินตั้งขนาดใหญ่วางเรียงเป็นรูปวงรี จำนวนกว่า 100 ก้อน บางก้อนสูง 1.8 เมตรสันนิษฐานว่าแท่งหินตั้งสโตนเฮนจ์สเปนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ราว 4,000-7,000 ปี ซึ่งอาจสร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาดวงอาทิตย์ หรือสถานที่ฝังศพสำหรับคนโบราณ โดยมีทางเข้าหันหน้าไปยังชายฝั่งแม่น้ำเทกัส (Tagus)สโตนเฮนจ์สเปนถูกค้นพบอีกครั้ง (พบใหม่ครั้งแรก) เมื่อปี ค.ศ.1926 จากนั้น ในปี 1963 ได้มีการสร้างเขื่อน Valdecañas ขึ้นบนแม่น้ำเทกัส ทำให้โบราณสถานแห่งนี้จมอยู่ใต้ทะเลสาบในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน Valdecañasกระทั่งในปี 2019 ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนน้ำในทะเลสาบเขื่อน Valdecañas ลดระดับต่ำลงมากทำให้สโตนเฮนจ์สเปน ที่จมอยู่ใต้น้ำมายาวนานโผล่ขึ้นมาสร้างความฮือฮาแก่ผู้พบเห็น เพราะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปีที่ชาวเมืองกระทิงดุมีโอกาสได้เห็นโบราณสถานแห่งนี้มาในปีนี้ (2022) หลังสเปนและหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับปสภาวะภัยแล้งยาวนาน ทำให้น้ำในเขื่อน Valdecañas ลดระดับลงต่ำมากตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจน อนุสรณ์สถานหิน Dolmen of Guadalperal โผล่ขึ้นมาอวดโฉมอีกครั้งทั้งนี้หลังข่าว อนุสรณ์สถานหิน Dolmen of Guadalperal ปรากฏให้เห็นอีกครั้ง ทำให้มีผู้สนใจเดินทางมาเที่ยวชมสโตนเฮนจ์สเปนกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่นักโบราณคดีในสเปนก็ได้เร่งดำเนินการเก็บข้อมูลโบราณสถานเก่าแก่แห่งนี้ก่อนที่จะกลับจมลงสู่ใต้น้ำอีกครั้ง