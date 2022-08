"G-BEAT" บูสต์พลัง เติมเอเนอร์จี กับเครื่องดื่มเอนเนอร์จีดริ๊งก์ 2 รสชาติ

ฉีกกฎเดิม ๆ ของ ENERGY DRINK ด้วยนวัตกรรมใหม่ กับเครื่องดื่มที่คิดค้นมาเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้การสนับสนุนกีฬา Esports และคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกม กับ 2 รสชาติ Bubble Gum (บับเบิ้ล กัม) และ Apple Booster (แอปเปิ้ล บูสเตอร์) อัดแน่นไปด้วยวิตามินเอจากแหล่งคุณภาพอย่างสวิตเซอร์แลนด์ วิตามินบีรวมสูง สำหรับเสริมสร้างการทำงานของสมอง มุ่งเน้นสุขภาพด้วยการใช้คาเฟอีนสกัดจากชาเขียว และ ZERO SUGAR สูตรไม่มีน้ำตาล พร้อมเปิดตัวสองพรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ “เก้า - สุภัสสรา ธนชาต” และ “เต๋า - จิรายุทธ ผโลประการ” หรือ “เต๋า URBOYTJ”G-BEAT (จี บีท) ขนาด 235 มล. ราคา 30 บาท สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์G-BEAT - Life is a game, beat it หรือ จี บีท ปลดล็อกเปลี่ยนโลก ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Website : www.g-beat.com, Facebook Page : https://www.facebook.com/gbeatenergy/, Instagram : @gbeatenergy, LINE OA : @g-beat, Youtube Channel : G-BEAT, Shopee : https://shopee.co.th/G-BEAT , Lazada : https://lazada.co.th/G-BEAT และร้านสะดวกซื้อทาง 7-Eleven#########################################