เที่ยวรักษ์โลก กับ 5 กิจกรรมท่องเที่ยว Low Carbon เส้นทาง “ภูเก็ต-พังงา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) How to be “Hero Traveler Zero Carbon” เส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางนำร่องการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำที่ ททท. ได้ออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรม โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านกิจกรรมการผจญภัยเชิงอนุรักษ์ ที่สนุก ตื่นเต้น ท้าทาย และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน และชดเชยค่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจนมีค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับเส้นทางนำร่องท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่ภูเก็ต-พังงา ได้แก่คลองสังเน่ห์ หรือ Little Amazon ตะกั่วป่า ตั้งอยู่ที่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นคลองสายสั้นๆ มีผืนป่าเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งคลอง เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงใหล ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสผืนป่าแห่งนี้ไฮไลต์ของคลองสังเน่ห์อยู่ที่การล่องเรือชมความความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชมต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปีที่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ริมคลอง ห้อยระย้าตรงหน้าเปรียบดั่งม่านอุโมงค์ต้นไทรให้เรือลอดผ่านไป นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ คือการได้ชมงู ทั้งงูเขียว งูปล้องทอง งูเหลือม ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายเพราะเราล่องดูงูอยู่ห่างๆ และในช่วงกลางวันงูจะนอนหลับขดกับต้นไม้ เพื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน อีกทั้งยังมีนกเงือก สัตว์สงวนหายาก หากใครโชคดีก็จะได้พบเจอใครชื่นชอบกีฬาทางน้ำ อย่างหรือที่ เขาหลัก จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวต้องยกบอร์ดมาสนุกกับเกลียวคลื่น ด้วยจุดเด่นของหาดที่ทอดยาวลาดลงไป ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งรวมตัวของชาวเซิร์ฟทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ถือเป็นมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลอันดามันอีกหนึ่งกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีหัวใจนักอนุรักษ์ มาที่ศูนย์อนุบาลพันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจ เดินทางมาเที่ยวชมบ่ออนุบาลเต่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบัติงานการอนุรักษ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมีการอนุบาลเต่าหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งเต่าตนุ เต่าหญ้า และเต่ากระ รวมทั้งวงจรชีวิตของเต่าทะเลที่นี่มีโรงเพาะเลี้ยงเต่าอยู่ประมาณ 10 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเลี้ยงเต่าตนุ เต่ากระ มีทั้งเต่าที่มาจากอ่าวไทยแถบสัตหีบ และจากทะเลอันดามัน ทั้งเต่าขนาดใหญ่ อายุประมาณ 4-5 ปี และมีลูกเต่าที่นำมาอนุบาลก่อนปล่อยลงทะเลให้ชมด้วย ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจากการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ผ่านมา ทำให้มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นจำนวนมาก และรอดชีวิตกลับคืนสู่ท้องทะเล เป็นการชี้วัดว่าในท้องทะเลมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหลังจากนั้น 6 เดือน ก็นำไปปล่อยคืนทะเลสู่ธรรมชาติเสน่ห์ของเมืองเก่าตะกั่วป่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน คือ ลักษณะอาคาร บ้านเรือน ตึกแถวสองชั้นที่มีซุ้มโค้งอยู่เป็นแนว มีสีสันลวดลายประดับอย่างสวยงามแปลกตา เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ เย็นวันอาทิตย์บริเวณบนถนนศรีตะกั่วป่ายังจัดให้มีถนนคนเดินเมืองตะกั่วป่า นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับอาหาร ขนมพื้นบ้าน เข้าชมสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่า ในบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมเล็กๆ แต่มีเสน่ห์แห่งนี้กิจกรรมที่บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ชวนมาผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยมีกลุ่มชาวบ้านในชุมชนหาดไม้ขาว มาช่วยกันบริการนักท่องเที่ยว ด้วยลักษณะทรายของหาดไม้ขาวภูเก็ตมีลักษณะที่ค่อนข้างหยาบ จึงเหมาะที่จะทำกิจกรรมเชิงสุขภาพที่ต้องใช้ทรายหยาบ โดยชาวบ้านจะขุดทรายที่มีขนาดเท่ากับตัวของคนที่จะลงไปทำสปา แล้วก็ให้ลงไปนอนในหลุมที่ขุดไว้ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำสปาทรายมีความเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยบรรเทาเรื่องแก้อาการปวดเมื่อย โรคเหน็บชา (ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล)