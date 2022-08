“เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์” ราชาเพลงป๊อบระดับตำนาน เที่ยวหัวหิน ชิมของอร่อย ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตสุดโรแมนติก

สุดยอดนักร้องเพลงป็อประดับตำนานของโลก เจ้าของบทเพลงรักคลาสสิคอย่าง Release Me (And Let Me Love Again) เที่ยวชมเมืองหัวหินเป็นที่แรกเมื่อมาถึงประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมไทย ชิมห่อหมกสูตรโบราณ ชมการแสดงมวยไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ก่อนเปิดการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ทเองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ ได้มาถึงประเทศไทยและเดินทางมายังหัวหินทันที เพื่อเตรียมตัวแสดงคอนเสิร์ต “The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin” โดยเข้าพักและแสดงคอนเสิร์ตที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท สถานที่ตากอากาศคลาสสิกระดับลักช์ชัวรี่ริมชายหาดสวยที่สุดของเมืองหัวหิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบโคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารไทยแบบร่วมสมัยจาก ห้องอาหารจรัส โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์อย่าง “ห่อหมกคุณย่า” ห่อหมกสูตรโบราณของ คุณย่าจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ซึ่งความพิเศษอยู่ที่พริกแกงแดงสูตรเฉพาะคุณย่าที่รสชาติถึงเครื่อง และการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและเครื่องปรุงจากแหล่งท้องถิ่น อย่างกะทิคั้นสดวันต่อวัน ทำให้ได้กะทิรสชาติหวานมัน และเนื้อปลาคัง ปลากรายที่สั่งตรงจากแหล่ง เมื่อ เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ได้ชิมก็พูดว่า “รสชาติร้อนแรงตามแบบอาหารไทย”ต่อด้วยการ สัมผัสวัฒนธรรมไทยแบบใกล้ชิดโดยได้เข้าชมการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ “มวยไทย” ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน จนกลายเป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งและความปราดเปรียวคล่องตัว ใช้ทักษะทุกส่วนของร่างกาย แขน, ขา, หัวเข่าและข้อศอก โดยมี วิว เยาวภา บุรพลชัย ฮีโร่เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโดโอลิมปิก เป็นผู้นำทีมฝึกซ้อม ณ เดอะเลเจนด์ อารีน่า หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหินและเมื่อมาเยียนถึงเมืองคลาสสิกของประเทศไทยอย่างหัวหิน พลาดไม่ได้ที่ เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ จะต้องมาถ่ายรูปกับรถคลาสสิกรุ่นคู่กายของเพื่อนสนิท เอลวิส เพรสลีย์ อย่าง Cadillac Fleetwood Sixty Special 1957 CAR OF ROCK ‘N’ ROLL. A KING, ELVIS PRESLEY และยังเป็นรถที่มีปรากฎการยอดขายสูงสุด ซึ่งจอดแสดง ณ The Gallery Hua Hin presented by Bangchak ชั้น 2ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมชมภาพศิลปะจากฝีมือศิลปินท้องถิ่นในหัวหินและศิลปินต่างชาติ และพักผ่อนจากการเดินทางที่เหนื่อยล้า ด้วยการเยี่ยมชม เชวาลา เวลเนส หัวหิน ฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ณ ศูนย์การค้าบลู พอร์ต หัวหินปิดท้ายคืนก่อนแสดงคอนเสิร์ตด้วยการ ชมพระอาทิตย์ตกดินวิวพาโนราม่าที่สวยที่สุดของเมืองหัวหินบนรู๊ฟท็อปพื้นกระจกใสที่สูงถึง 100 เมตร ณ วานา นาวา สกาย์ บาร์ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน ชั้น 27 จุดชิมวิวยอดนิยมที่ต้องมาของเมืองหัวหินและคืนไฮไลท์ก็มาถึงกับคอนเสิร์ตณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนริมทะเลพร้อมฟังเสียงอบอุ่นผสานเกลียวคลื่นจากแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิด บริเวณสวนกลางโรงแรมที่ลาดยาวไปถึงสระว่ายน้ำ วิวซิกเนเจอร์ของอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เต็มอิ่มด้วยการแสดงสดยาวนานถึง 1 ชั่วโมงกับเพลงยอดนิยม อาทิ Please Release Me, The Last Waltz Lady Of The Night, Misty Blues, After The Loving, Spanish Eyes, Quando Quando Quando ฯลฯ และอิ่มอร่อยกับดินเนอร์คอร์สรสเลิศมาตรฐานโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับ 5 ดาว และเครื่องดื่ม ทำเอาเหล่าแฟนเพลงวัยเก๋าได้อิ่มเอิบใจกันไปตามๆกันเองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ ได้กล่าวถึงการมาแสดงคอนเสิร์ตและท่องเที่ยวเมืองไทยว่า “การได้กลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อจัดการแสดงคอนเสิร์ต "The Legendary Engelbert Humperdinck in Hua Hin” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหินรีสอร์ท ผมรู้สึกดีใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ที่ได้กลับมาพบปะแฟนเพลงชาวไทยนี้อีกครั้ง การกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนที่ผมเคยเดินทางมาที่นี่ ซึ่งผมได้เห็นสถาปัตยกรรมการออกแบบที่สวยงาม ทั้งอาคาร บ้านเรือน โดยเฉพาะที่เมืองหัวหิน มีหาดทรายที่สวยงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส และอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและรสชาติอร่อย ได้ชิมห่อหมก สูตรโบราณของคุณย่าจรัสพิมพ์ ลิปตภัลล รสชาติร้อนแรงแต่ดี”#########################################