โขนกลางแปลง มรดกโลกทรงคุณค่าใน “งานมหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย”

โดยมีการแสดงโขน เวลา 17.00-18.00 น.

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม การแสดงโขน ตอน นางสำมนักขาหึง

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม การแสดงโขน ตอน หนุมานชูกล่องดวงใจ

สำหรับมหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทย (Miracle of the Arts of the Kingdom) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาโดยงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” ยังมีในสัปดาห์ถัดไป ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ศูนย์ศิลปาชีพ เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมภายในงาน มีการจัดการแสดงโขนกลางแปลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก การสาธิตงานหัตถศิลป์ ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหารชาววังนอกจากนี้ มีการจัดรถบัสบริการรับ-ส่งฟรี ทั้ง 2 วันสำหรับประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง จากกรุงเทพฯ (วัดพระแก้ว และ ททท.สำนักงานใหญ่) ไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ไป พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตามรอบที่กำหนดสอบถาม ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 หรือ facebook.com/TatAyutthaya #########################################