เตือนใจ! ต่างชาติมาไทยต้องระวัง ไม่งั้นอาจมีจุดจบแบบนี้

โซเชียลแห่แชร์คลิปฝรั่งสาวมาเที่ยวประเทศไทย แต่กลับมีจุดจบแสนเศร้าเมื่อเธอไม่สามารถพูดและขยับตัวได้ ถือเป็นอีกหนึ่งคลิปเตือนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่จะมาเยือนเมืองไทย ขอบอกเลยว่าตอนจบพีคมาก!โดยคลิปดังกล่าวเป็นเรื่องราวของ "แอนนา" นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยเพื่อหาแฟนหนุ่ม ซึ่งในคลิปได้เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไป 24 ชั่วโมง ก่อนที่เธอจะอยู่ในสภาพที่พูดและขยับตัวไม่ได้ซึ่งจากคำบอกเล่าของแท็กซี่ที่รับเธอมาส่งให้แฟนหนุ่ม พนักงานโรงแรม เจ้าของร้านอาหาร ได้ความว่าเธอนั้นเป็นคนสวยน่ารัก แต่ไม่คิดว่าเธอจะต้องมาเจอกับจุดจบเช่นนี้ โดยพยาบาลที่รับเธอเข้ามาดูแลได้บอกว่าเห็นสภาพตอนแรกเธออาการหนักมากก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะพาย้อนถึงสาเหตุที่เธอต้องมีสภาพเช่นนี้ เนื่องจากแอนนานั้น…กินอย่างต่อเนื่อง! เธอหลงใหลไปกับเสน่ห์ของอาหารไทยและสตรีทฟู้ด เธอกินอย่างหนักหน่วงจนสุดท้ายแล้วเธอประสบปัญหา "กรามค้าง" เพราะเธออ้าปากเคี้ยวตลอดเวลาจนไม่สามารถพูดได้ หมอจึงต้องปล่อยเธอนอนนิ่งๆ ให้อาหารย่อยไปเอง ถึงจะขยับตัวได้อีกครั้ง เพราะตอนนี้อาหารแน่นท้องเธอไปหมดนั่นเองและหมอที่เป็นผู้ตรวจเธอถึงกับบอกว่า "นี่ถือเป็นเคสเตือนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคน ว่าต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอ เพราะที่นี่คือเมืองไทย! มีอาหารอร่อยอยู่รอบตัว และหากินได้ 24 ชั่วโมงอีกด้วย"ซึ่งในตอนจบก็ยิ่งพีคไปอีก เมื่อเธอพยายามที่จะพูดออกมากับแฟนหนุ่ม และคำแรกที่เธอพูดก็คือ "ไส้อั่ว" ทำให้แฟนหนุ่มถึงกับอุทานว่า "นี่แอนนา หรืออนาคอนด้า กันแน่ละเนี่ย!"ซึ่งคลิปดังกล่าวนี้เป็นคลิปเพื่อใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีชื่อคลิปว่า 'Pray for Anna' She totally paralyzed unable to speak and move after visiting Thailand ที่ได้เผยแพร่ไปตั้งแต่ช่วงปี 2558 แล้ว และตอนนี้ได้กลับมาเป็นไวรัลบนโซเชียลอีกครั้งนั่นเอง