ไม่ธรรมดา! ร้าน “Peppina” ในไทย คว้า Top 5 ร้านพิซซ่าอร่อยที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก

ขอขอบคุณ @50toppizza

สําหรับเกียรติอย่างสูงที่ได้ขึ้นชื่อว่าพิซซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย และพิซซ่าที่ดีที่สุดอันดับ 5 ในเอเชียแปซิฟิก 🙏🏻



มันเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจมากสําหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ เป็นบ้านของพิซซ่าชั้นเยี่ยมมากมาย และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเพื่อนและเพื่อนร้านอาหารจํานวนมากทํารายการด้วย



ตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางตั๋วทองของเราไปยังเนเปิลส์ในเดือนหน้า ✊🏼🙏🏻❤️🍕

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีในวงการอาหารบ้านเรา เมื่อร้าน “” ในกรุงเทพฯ สามารถคว้าอันดับ 5 จากรางวัล 50 ร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2022 (50 Top Pizza Asia Pacific 2022) มาครอง จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ 50Toppizzaร้าน “Peppina” ในเมืองไทย ที่คว้าอันดับ 5 ร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2022 ตั้งอยู่ที่ ซอย 33 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังคล้ารางวัลดังกล่าวทางร้านได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Peppina ว่านอกจากร้าน Peppina แล้ว ในเมืองไทยยังมีร้านพิซซ่าที่ติด 50 Top Pizza Asia Pacific 2022 ได้แก่อันดับ 6 ร้าน Pizza Massiliaอันดับ 10 - Pizzeria Mazzieอันดับ 19 - Via Emilia Restaurantอันดับ 31 - L’OLIVA Bangkokสำหรับ 10 อันดับ ร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2022 ได้แก่รางวัล 50 Top Pizza แม้จะมีการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2018 แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประกาศรางวัล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯรางวัลดังกล่าวมาจากการโหวตของผู้เชี่ยวชาญในวงการพิซซ่าอิตาเลียนจากทั่วโลก 1,000 คน โดยได้ทยอยจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มจากในอิตาลี อเมริกา ยุโรป และล่าสุด เอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะมีกำหนดประกาศ รางวัล 50 ร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดโลกประจำปี 2022 (50 Top Pizza World 2022) ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นเป็นเมืองต้นกำเนิดพิซซ่า งานนี้คงต้องมาลุ้นกันว่าร้านพิซซ่าของไทยจะติดอันดับที่เท่าไหร่ในอันดับโลกของ 50 Top Pizza World 2022