อิ่มเอมอาหารจีนโมเดิร์น สไตล์ไฟน์ไดนิ่ง ที่ “Mott 32 Bangkok”

The Standard, Bangkok Mahanakhon (เดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร) โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดฮิปจับมือร่วมกับแบรนด์ร้านอาหารระดับโลกอย่าง Mott 32 เปิดตัวร้านอาหารจีนชื่อดังสู่ชาวไทยกับที่จะมานำเสนออาหารไฟน์ไดน์นิ่งสไตล์จีนโมเดิร์นโดยมุ่งเน้นถึงเรื่องความยั่งยืน คงความต้นตำรับ และการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาสอดประสานเพิ่มความโดดเด่นในแต่ละเมนูในฐานะแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รวมไปถึงเรื่องการประยุกต์อาหารจีนให้มีความทันสมัยแต่คงความดั้งเดิมเอาไว้ และขึ้นชื่อด้วยการนำเสนอวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพพรีเมียมจากทั่วโลก Mott 32 ก็ได้นำแนวคิดและคงคุณภาพอันดีเลิศนี้มาใช้กับที่กรุงเทพด้วยเช่นกัน "พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ดังอย่าง The Standard โดยเฉพาะกับโรงแรมแฟล็กชิพ The Standard, Bangkok Mahanakhon ซึ่งเป็นสถานที่ที่ลงตัวมาก ในการนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารจีนชั้นเลิศคู่กับบริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมเมนูเครื่องดื่มอันหลากหลาย ทั้งนี้พวกเรามั่นใจว่า Mott 32 Bangkok จะเป็นห้องอาหารอันดับต้นๆสำหรับนักชิมอย่างแน่นอน" Xuan Mu ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวจึงพร้อมนำทัพความอร่อยมาสู่กรุงเทพครั้งแรก โดยเชฟได้นำเทคนิคใหม่ๆ บวกกับสูตรลับเฉพาะที่ถูกส่งผ่านนับตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นผสานคสามโมเดิร์นมานำเสนอและปรุงแต่งให้ออกมาเป็นมื้อที่ดีที่สุด รวมถึงเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Apple Wood Roasted 42 Days Peking Duck "Signature Mott 32 cut" เป็ดปักกิ่งรมควันด้วยไม้แอปเปิ้ลโดยใช้เป็ดที่มีอายุเพียง 42 วันเท่านั้น พร้อมหั่นโชว์โดยผู้ชำนาญสไตล์ซิกเนเจอร์ของ Mott 32 ตามด้วย Barbecue Pluma Iberico Pork, Yellow Mountain Honey หมูแดงบาร์บีคิวไอเบอริโก้ ที่คัดเฉพาะเนื้อหมูไอเบอริโก้ท็อปเกรดจากสเปนนำไปหมักด้วยน้ำผึ้งและปรุงรสตามสูตรลับเฉพาะของ Mott 32 จนได้หมูแดงซิกเนเจอร์ที่ชวนกิน และยังมีเมนูอื่นๆ ที่ชวนลองลิ้มอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีเมนูติ่มซำรสเลิศที่ไม่ควรพลาดชิม อาทิ Soft Quail Egg Siu Mai, Pork, Black Truffle ขนมจีบเห็ดทรัฟเฟิลหมูไอเบอริโก้สอดไส้ไข่นกกระทา หรือถ้าใครชื่นชอบของหวานแนะนำเมนูที่ชวนกินก็มี almond cream soup with marshmallows ซุปครีมอัลมอนด์เสิร์ฟพร้อมมาร์ชเมลโล่ white sesame chocolate tart with lime, sea salt and pine nuts ทาร์ตช็อคโกแลตงาขาวผสมมะนาว เกลือทะเล และเมล็ดสนในส่วนของการออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิต การค้าขาย และประวัติศาสตร์ของจีน ตลอดจนริมแม่น้ำฝั่งอยุธยาในสมัยก่อนของไทย ประยุกต์ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์การออกแบบของสตูดิโอ CAP Atelier ซึ่งเป็น อินทีเรียดีไซเนอร์ของ Mott 32 Bangkok ได้ผสมผสานความเป็นฮ่องกงโมเดิร์นเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการใช้พื้นที่อันกว้างขวางเพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และการใช้ของตกแต่งที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน อาทิ ของตกแต่งสไตล์วินเทจ และภาพจิตรกรรมเพื่อแสดงถึงความเป็นสมัยใหม่ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทยอันสวยงาม นอกจากนี้ห้องรับประทานอาหารส่วนตัวยังมีธีมที่แตกต่างกันไป ได้แก่ วัฒนธรรมดนตรีแบบดั้งเดิมของจีนและไทย การค้าขายผ้าไหมระหว่างเอเชียและยุโรป รวมถึงวัสดุที่ช่างฝีมือชาวไทยและชาวจีนนิยมนำมาใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์อย่างไม้สักทั้งนี้ทาง CAP Atelier ได้ออกแบบห้องอาหารให้เข้ากับเมืองร้อนโดยเพิ่มโซน outdoor หรือบริเวณระเบียงด้านนอกรายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวในบรรยากาศร่มรื่นไว้ให้เหล่านักชิมนักดื่มได้มาเอนจอย ปิดท้ายด้วยบาร์ซึ่งถูกออกแบบในรูปทรงหกเหลี่ยมสวยงามตระการตาพร้อมเชิญชวนให้คุณเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมค็อกเทลและไวน์ลิสต์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แน่นอนเมนูเครื่องดื่มที่เป็นไฮไลท์ได้แก่ ชาเย็นฮ่องกง หรือ Hong Kong Ice Tea เมนูชาเย็นที่ไม่ธรรมดารังสรรค์ด้วยชามะลิคุณภาพดี เตกีล่า lillet blanc และแบล็คเคอร์แรนท์ และยังมี White Tiger ค็อกเทลที่มี Pisco เป็นเบส ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่มีความพิเศษด้วยการผสมข้าวหอมมะลิ มังคุด และส้มยูซุ เข้าด้วยกันตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ The Standard, Bangkok Mahanakhon เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 14.30 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 18.00 น. – 22.30 น. สำหรับมื้อเย็น สามารถดูเมนูและสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2085-8888 อีเมล STBKK@standardhotels.com หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok.