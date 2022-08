ททท. ดึงคู่ฮอต “พีพี-บิวกิ้น” เปิดแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย..แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบาลได้วางเป้าหมายให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และประกาศพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ที่สมดุลอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงได้เดินหน้าทำการตลาดเชิงรุก ด้วยโครงการ “ชวนเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งใช้ Digital Platform เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแบบ “ชวนเที่ยวไทย”แบบใหม่สไตล์ 5 ภูมิภาค ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 หรือ “Visit Thailand Year 2022 – 2023 : Amazing New Chapters” เพื่อสร้างประสบการณ์ ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่าง อันจะนําไปสู่การสร้างรายได้ฐานราก ตลอดจนมุ่งผลักดันเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2565 ไปถึงเป้าหมาย 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ 656,000 ล้านบาท ก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืนต่อไปเปิดเผยว่า สำหรับแนวทางในการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ททท. ได้นำพลัง Soft Power ปลุกกระแสท่องเที่ยวในประเทศกับแคมเปญ “Stylecation ชวนเที่ยวไทย..แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ นำเสนอผ่านกลยุทธ์ “Celebrity Marketing” แท็กทีมกับคู่ฮอต “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ผู้นำสไตล์การท่องเที่ยว ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาชวนสร้างแรงบันดาลใจ และออกแบบการท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเอง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวปัจจุบันที่นิยมเดินทางตามไลฟ์สไตล์ผสมผสานกิจกรรมที่ชอบ สร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในทุกการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมจัดทำ Vlog Stylecation ชวนคนไทยออกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ ภายใต้ธีมเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคที่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาคเหนือ : เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ - North Nostalgia ภาคกลาง : Trendy C2 ภาคกลาง (Create new Experience และ Charming of Central) - Chic Central ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน - Isan in Love ภาคใต้ : หรอยแรงแหล่งใต้ - Savory South และ ภาคตะวันออก : สบ๊าย สบาย ตะวันออก - East at Ease โดย Vlog Stylecation จะนำเสนอเรื่องราวการเดินทางของทั้งสองคนที่ต้องการออกไปค้นหาแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมกันดูแลเมืองไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการเดินทาง 5 สไตล์ 5 ภูมิภาค เพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงอินฟลูเอ็นเซอร์ชั้นนำของเมืองไทย เป็นต้นเปิดเผยว่า สำหรับในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ททท. ผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชน ทั้งบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก สายการบิน บริษัทประกันภัย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “Stylecation Deal” มอบส่วนลดสูงสุด 60%ผู้ที่สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ www.stylecationthailand.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กันยายน 2565 ยกตัวอย่างเช่น KLOOK แพลตฟอร์มการจองกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ มอบโปรโมชั่นส่วนลด10-12 % สายการบินไทยสมายล์ มอบ Code ส่วนลด 200 บาท สำหรับช่วงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ยังโรงแรมที่พักเข้าร่วมอีกมากมาย อาทิ เครือศรีพันวา มอบส่วนลดสูงสุด 60% จากราคาปกติ อาทิ Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel มอบส่วนลด 52% Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa หัวหินมอบส่วนลดสูงสุด50% และ พังงา 60 % ระยะเวลาในการให้ส่วนลด วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาในการเข้าพักวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 และโรงแรมเวเคชั่น วิลเลจ พระนางลันตา มอบส่วนลดพิเศษราคาเริ่มต้นเพียง 1,260 บาท/ห้อง พร้อมรับสิทธิพิเศษจากทางโรงแรมมากมายนอกจากนี้เตรียมพบกับโปรโมชันที่พิเศษยิ่งกว่ากับกิจกรรม Live Stylecation ผ่าน YouTube : Amazing Thailand ในทุกวันอังคารเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2565 พบกับดีลสุดพิเศษจาก KLOOK ลดสูงสุด 50% ทิพยประกันภัยมอบประกันการเดินทางฟรี เป็นต้น นำโดย “โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล” พร้อมด้วย ภูริ หิรัญพฤกษ์,เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม, ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผลและดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังเตรียมการพบกับกิจกรรมต่อยอดแคมเปญมากมายผ่าน FaceBook Fanpage: “AmazingThailand” อาทิ กิจกรรม My Stylecation เพียงแค่โพสต์ภาพสไตล์การท่องเที่ยวในสไตล์ของตัวเอง เปิด Public พร้อมติดแฮทแท็ก #Stylecation ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษแพ็คเกจ Once in a life time กับการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิวกรุงเทพฯ พร้อมจิบน้ำชา ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล พร้อมพบกับรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวม 50 รางวัล รวมถึงกิจกรรมสุด Exclusive 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาคอีกด้วยทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : AmazingThailand, Official LINE: Amazing Thailand และ Youtube : Amazing Thailand หรือ โทร. 1672 Travel Buddy