ครม.เผยแนวทางการใช้ภาษาไทย “ตุรกี” หรือ “ทูร์เคีย” ได้ทั้งสองแบบ

วันนี้ (9 ส.ค.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศของ Republic of Turkey (สาธารณรัฐตุรกี) เป็น Republic of Türkiyeสำหรับชื่อในภาษาไทยนั้น ราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความเห็นว่า ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งระหว่าง “สาธารณรัฐตุรกี” หรือ “สาธารณรัฐทูร์เคีย” ได้ตามที่เห็นสมควรกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือขอให้ราชบัณฑิตยสภาพิจารณาถอดทับศัพท์ชื่อประเทศ Republic of Türkiye เป็นภาษาไทย ซึ่งราชบัณฑิตยสภาให้ข้อคิดเห็นว่า น่าจะถอดชื่อว่า “สาธารณรัฐตุรกี” และชื่อเรียกอย่างสั้น “ตุรกี" ไว้เช่นเดิม เมื่อคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนไทยเป็นสำคัญ โดยเป็นชื่อที่สาธารณชนไทยคุ้นเคย มีการใช้อย่างแพร่หลาย และเคยปรากฏในพระราชสาส์น สาร หรือเอกสารสำคัญในทางราชการ จึงเห็นควรเขียนทับศัพท์ Republic of Türkiye ว่า สาธารณรัฐตุรกี หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย และ Türkiye ว่าตุรกี หรือ ทูร์เคีย โดยสามารถพิจารณาเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งตามเห็นควรน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศนี้ เริ่มจากที่คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐตุรกีประจำสหประชาชาติ ได้แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจาก รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ แจ้งให้ทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศ โดยขอให้รัฐสมาชิกและผู้สังเกตการณ์พิจารณาใช้ Republic of Türkiye หรือเรียกแบบสั้นในภาษาอังกฤษว่า Türkiye ในทุกโอกาสและทุกวัตถุประสงค์รวมทั้งในการติดต่อและประสานงานด้านทวิภาคี ซึ่งต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้แจ้งยืนยันการเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าว