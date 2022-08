อบอุ่นสุดชิล “Greyhound Ratyo” สาขาใหม่ของเกรฮาวด์ คาเฟ่ ชิมเมนูสตรีทฟู้ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

Greyhound Cafe (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ร้านอาหารฟิวชั่น เปิดตัว(เกรฮาวด์ รัชโย) สาขาใหม่ ดิ อเวนิว รัชโยธิน กับคอนเซ็ปต์ Cozy at day, Party at night. เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเต็มที่กับชีวิตตลอดทั้งวัน และครั้งแรกกับบรรยากาศร้านนั่งดื่มพร้อมเสียงเพลงทุกค่ำคืน โดยยังคงไม่ทิ้งลวดลายความครีเอทีฟกับเมนูใหม่ที่เน้นอาหารสตรีทฟู้ดในรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยมาให้ลิ้มลองGreyhound Cafe สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเป็นสาขาที่ 21 กับสไตล์การตกแต่งของสาขาที่ต่างไปจากสาขาอื่นๆ ซึ่งจากเดิมเป็นสไตล์ Modern and Contemporary ให้ความรู้สึกดิบๆ ปนความเท่ แต่สำหรับสาขา Greyhound Ratyo นี้จะเป็นสไตล์ Cozy at day. Party at night. ที่ช่วงกลางวันจะถูกดีไซน์ให้มีความ Cozy & Homey อบอุ่นเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้าน และเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์ในตอนเย็นแบบชิลๆ พร้อมสนุกไปกับเสียงดนตรีในทุกค่ำคืน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้เอ็นจอยกับชีวิตแบบเต็มที่ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนสำหรับเมนูอาหาร Greyhound Ratyo ได้จัดทำเมนูพิเศษที่ยกวิถีของอาหารกินเล่น หรือสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มา Twist กับสูตรเด็ด สูตรลับ สูตรเก่าแก่ของ Greyhound เพื่อให้ความสุขในการทานเป็นของทุกคน และพิเศษกับ 16 เมนูใหม่ที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย(เกี๊ยวกรอบทอดไส้ทะลัก) เกี๊ยวทอดสอดไส้หมูเด้งแน่น ๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ หวาน นุ่ม กรอบ อร่อย เคี้ยวเพลิน,(หมึกบดแถวกลาง) หมึกบดขนาดกลางเนื้อเหนียวนุ่ม ย่างไฟอ่อนจนหอม ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ(เต้า (ไม่) หู้) เต้าหู้เห็ดหอมทอดแบบกรอบนอกนุ่มในโรยด้วยกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับ ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ,(ปลาข้าวสารยำถั่วกรุบ) ปลาข้าวสารตากแห้งทอดกรอบพร้อมถั่วปากอ้า ถั่วลิสงเม็ดใหญ่ และถั่วทอดกรอบ ยำกับเครื่องสมุนไพรหลากชนิด,(ปังหน้าหมูปลาเค็ม) หมูสับที่คลุกเคล้ากับซอสปลาเค็มสูตรลับกับไข่แดงเค็มวางบนขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ นำไปทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กับน้ำอาจาดรสเปรี้ยวหวาน เข้ากันอย่างลงตัว,(หมึกแดดเดียว) หมึกไข่แดดเดียวเนื้อแน่น ทอดจนสีเหลืองทอง ทานคู่กับซอสพริก อร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ เป็นเมนูฟิวชั่นสุดครีเอท โดดเด่นตั้งแต่หน้าตาอาหารไปจนถึงรสชาติอาหารดี ๆ แบบไม่ซ้ำใคร(ปีกไก่หมักพริกเกลือ) ปีกไก่หมักเครื่องเทศสูตรพิเศษทอดจนเหลืองกรอบ โรยด้วยกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับหลังร้าน กินได้ไม่หยุดจนต้องสั่งเพิ่ม,(หมูทอด ตึกโป๊ะ) หมูสับกับซอสปลาเค็มสูตรลับและไข่แดงเค็ม นำไปทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กับเครื่องเคียงสมุนไพร และ(ไส้กรอกรวม) ไส้กรอกหมูคุณภาพดี 5 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูรมควัน, ไส้กรอกคนักกี้, ไส้กรอกโชริโซ่, ไส้กรอกมานไฮเมอร์ และไส้กรอกเนินเบอเกอร์ ย่างด้วยไฟอ่อน กรอบนอก ฉ่ำใน พร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ ทั้งมัสตาร์ด, ซีฟู้ด และบาร์บีคิว เสิร์ฟพร้อมผักดองสูตรเกรฮาวด์สำหรับอาหารจานหลักก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กัน(ขาหมูทอดกร๊อบบบบ) โดยเลือกใช้เฉพาะขาหน้าของหมู เพราะมีเนื้อเยอะกว่าขาหลัง หมักด้วยสมุนไพร ทอดจนหนังกรอบ เนื้อชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ อย่างวาซาบิมาโย, ซีฟู้ด และน้ำพริกมะขามสูตรลับหลังครัว,(ลาบปลาหมึกไข่จุก) หมึกไข่ขนาดกำลังพอดีย่างไฟอ่อนจนหอม นำมาคลุกเคล้าเครื่องลาบสูตรเกรฮาวด์ หอมข้าวคั่วรสชาติถึงใจ,(ชุดข้าวแมว) ปลาทูนางงามแม่กลองตัวโต แกะแบบไร้ก้าง คลุกเคล้ากับข้าวสวยและน้ำปลาสูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด อร่อยจนแมวต้องร้องไห้,(ยำขนมจีนไฮโซ) ขนมจีนเส้นสด ปลาทูแม่กลองแบบไร้ก้าง คลุกเคล้ากับน้ำยำปลาร้ารสเด็ด โรยด้วยปลาข้าวสาร กากหมูเจียว พริกแห้งทอด สะตอสดพร้อมผักแนม(ข้าวกุ้งสะตอผัดกะปิ) กุ้งตัวโต หมูสับ สะตอสดแบบไม่แช่น้ำ ผัดกับซอสกะปิสูตรเด็ดเกรฮาวด์ ทานกับข้าวสวยร้อน ๆ และไข่เป็ดต้มยางมะตูม เข้ากันอย่างลงตัว,(ข้าวหมูทอดตึกโป๊ะ) ข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่กับหมูสับซอสปลาเค็มทอด อิ่มอร่อยลงตัว เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ และ(ข้าวหน้าปลาแซลมอนทอดพริกเกลือ) ปลาแซลมอนหั่นเต๋าทอดจนเหลืองกับซอสสูตรเด็ด โรยด้วยพริกสดทอดกรอบและกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับหลังร้าน เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ#########################################