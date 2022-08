“Premium Taste of America” ชิมความอร่อยสุดพรีเมียมส่งตรงจากอเมริกา ที่ “สลัดแฟคทอรี่”

ร่วมกับจัดแคมเปญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากหลากหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษในครั้งนี้เทศกาลอาหารพรีเมียมจากอเมริกา เป็นความตั้งใจในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของร้านสลัดแฟคทอรี่ ให้ได้สัมผัสกับความอร่อยจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านการดูแล การเพาะเลี้ยงและผลิตอย่างพิถีพิถัน จนได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพระดับโลก ปลอดภัย และที่สำคัญคือ ความอร่อยที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ซึ่งในแคมเปญนี้ทางร้านได้รังสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมา ทั้งเมนูคาว ของหวาน รวมถึงเครื่องดื่มพิเศษสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพและมีความสุขกับการได้ทานอาหารที่รสชาติอร่อยการนำวัตถุดิบพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา มารวมกับการสร้างสรรเมนูในสไตล์โฮมเมดของร้านเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับความพิเศษในทุกๆ คำที่ได้ทาน เพราะวัตถุดิบที่เลือกมาปรุงเป็นเมนูพิเศษในคร้ังนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกที่ส่งตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อU.S. Short Plate, ปลา Alaska Black Cod, หอยเชลล์และมันบดจากอเมริกา, วอชิงตันแอปเปิ้ลและครีมชีสจากแคลิฟอร์เนีย นำมาผสมผสานกับวัตถุดิบของไทยที่ทางร้านสลัดแฟคทอรี่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น ผักสลัดอินทรีย์ ผลไม้ต่างๆ น้ำสลัดแบบโฮมเมดสูตรเฉพาะของร้าน และวัตถุดิบอื่นๆที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเพื่อเมนูพิเศษครั้งนี้โดยเฉพาะเมนูพิเศษในแคมเปญนี้จะมีทั้งหมด 7 เมนู ได้แก่เนื้อ US Short Plate ม้วนรวมกับผักนานาชนิด แล้วนำไปย่างจนหอม ทานคู่กับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน เมื่อทานจะได้กลิ่นหอมของเนื้อพรีเมียม และรสชาติเปรี้ยวหวานจากตัวซอส เป็นการเริ่มต้นมื้ออาหารที่ดีมากสลัดสไตล์อเมริกันที่มีเอกลักษณ์ที่ส่วนประกอบจะถูกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ แล้วจัดเรียงแยกกันเป็นชนิด ทั้งมะเขือเทศ ไข่ต้ม อาโวคาโด ผักคอส เพิ่มความอเมริกัน ให้สุดด้วยเนื้อUS Short Plate ย่างด้วยไฟกลาง จนกรอบ หอม ได้กลิ่น Smoke อ่อนๆ ทาน คู่กับน้ำสลัดแรนซ์และน้ำสลัดไวน์แดงมันบดอเมริกาเนื้อละเอียด ผสมกับผักโขมผัด ห่อด้วยชีสมอสซาเรลล่า นำไปคลุกเกล็ดขนมปัง แล้วทอดจนกรอบ ดิปด้วยมายองเนสและน้ำสลัดบีทรูทสูตรเด็ดของร้าน เป็นของว่างที่เหมาะมากสำหรับทุกคนหอยเชลล์อเมริกาไซส์พิเศษ เนื้อแน่น นำไป seared ให้ไม่สุกจนเกินไป มีความฉ่ำหอม เป็นเอกลักษณ์ของ U.S. scallop ทานคู่กับ butter squash purée นำไปปั่นจนสมูท และเพิ่ม texture โดยการใส่ซัลซ่าแอปเปิ้ลธัญพืชลงไป ตัดรสชาติด้วย spring onion in oil ไปบนเนื้อหอย หรือถ้าอยากเพิ่ม Acidity ในจาน เพียงบีบเลม่อนลงไปจะได้อีกรสชาติที่แตกต่างอย่างลงตัวAlaska Black Cod หรือที่รู้จักกันในชื่อ ”Gindara” หนึ่งในตระกูลเดียวกับปลาหิมะผลผลิตล้ำค่าจากใต้ท้องทะเลลึก เป็นปลาที่มีวิตามินและโปรตีน เนื้อขาวนุ่ม ละเอียด นำมาย่าง และ Fired Burn เพื่อดึงกลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลาออกมา เสิร์ฟคู่กับLemon Cream Sauce มีความเปรี้ยวอ่อนๆ เพิ่มรสชาติด้วย balsamic glaze บนผักย่างหลากหลาย ช่วยให้ combination ระหว่างปลา กับ side dish ทานได้อร่อยยิ่งขึ้นครีมชีสที่เข้มข้นจากแคลิฟอร์เนีย ทานคู่กับซอสยูสุฮันนี่ ตัดรสชาติด้วยความเปรี้ยวของเสาวรสและมะม่วงและโฮมเมดครัมเบิ้ลกรุบกรอบ เป็นการจบมื้ออาหารที่เพอร์เฟคRed Delicious Washington Apple ปั่นจนได้กลิ่นหอม และ Homemade Caramel ผสมกับความกรุบกรอบโฮมเมดครัมเบิ้ล#########################################