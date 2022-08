"Aman New York" โรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ที่มหานครนิวยอร์ก กับตำแหน่งซิตี้โฮเทลที่ค่าห้องพักแพงที่สุดในโลก

หลังจากเลื่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมานาน 2 ปี ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก็ได้ฤกษ์ดีเปิดตัวโรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเป็นที่พักในเครือ Aman แบรนด์โรงแรมรีสอร์ตระดับ Ultra-Luxury ที่มีจุดแรกเริ่มจากบ้านพักตากอากาศในภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งที่พักในเครือ Aman นั้นมีเอกลักษณ์คือมีห้องพักจำนวนน้อย มีความเป็นส่วนตัว เน้นการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้กลมกลืนกับโลเคชันที่งดงาม โดยที่ Aman New York เป็นที่พักแบบ City Hotel ขนาด 83 ห้องนอน ตั้งอยู่บน Crown Building จุดกึ่งกลางเกาะแมนฮัตตัน มุมถนน 57th และ 5th Avenueความน่าสนใจของ Aman New York เริ่มตั้งแต่สถานที่ตั้ง บริเวณหัวมุมถนน 57th และ 5th Avenue ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน อันเป็นย่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นย่านที่รายล้อมด้วยร้านบูติกระดับไฮเอนด์มากมาย เต็มไปด้วยร้านอาหารหรูและโรงแรมสุดหรูอีกหลายแห่ง รวมถึงอยู่ไม่ไกลจาก Central Park, Carnegie Hall และ Museum of Modern Art (MoMA)ตัวอาคารที่ตั้งอยู่นี้ชื่อว่า Crown Building อาคารที่นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2464 แต่เดิมนั้นเคยเป็นบ้านหลังแรกของ Museum of Modern Art (MoMA) จนกระทั่งปัจจุบัน อาคารแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี และถูกปรับปรุงให้มีความงามสง่าดังเดิมห้องพักทั้ง 83 ห้อง ถือว่าเป็นหนึ่งในห้องพักโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวยอร์ก ตกแต่งด้วยสีโทนอ่อน ดูโปร่งสบายตา และยังมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียผสมอยู่ ห้องสวีททุกห้องมีเตาผิงที่ใช้งานได้จริง (เป็นแห่งแรกในนครนิวยอร์ก) ในขณะที่ห้องน้ำตกแต่งอย่างหรูหราและมีขนาดใหญ่มาก มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำรูปไข่ ฝักบัวเรนชาวเวอร์หินอ่อน และโต๊ะเครื่องแป้งคู่ หน้าต่างบานใหญ่ให้ทัศนียภาพที่มีชีวิตชีวา และการใช้วัสดุจากธรรมชาตินอกจากห้องพักสุดหรูแล้ว Aman New York ยังมีห้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพอย่างครบครัน มีห้องทรีตเมนต์คู่ ห้องบันยาและฮัมมัม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่สระว่ายน้ำในร่มขนาด 20 เมตร ขนาบข้างด้วยเตาผิงและเตียงนอนเล่นจุดพบปะสังสรรค์ยามค่ำคืนสุดคลาสสิก พร้อมจัดการแสดงสดระดับโลก และยังมีร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารอิตาเลียน ให้เลือกดื่มกินกันได้ตามความชอบที่พักสุดพิเศษขนาดนี้ ตั้งอยู่ใจกลางมหานครใหญ่ของโลก ย่อมมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษ อัตราห้องพักของ Aman New York ราคาต่อห้องต่อคืน อยู่ที่ราวๆ 160,000 บาท ได้รับตำแหน่งซิตี้โฮเทลที่มีค่าห้องพักแพงต่อคืนที่สุดในโลกไปในทันทีที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการใครที่อยากจะไปลองพักที่ Aman New York ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ ต้องแสดงความเสียใจด้วย เพราะถูกจองเต็มล่วงหน้าไป 2 เดือนแล้ว และจะมีห้องพักว่างอีกครั้งก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป#########################################