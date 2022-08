ชมฟรี! การแสดง "โขน" สุดล้ำค่ามรดกทางภูมิปัญญาไทย

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศ การและกิจกรรม “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมีอย่างเป็นทางการแล้ววันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้นิทรรศการ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation" ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม ตลอดจนการสาธิตศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก การแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมฯ อันล้ำค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งนี้เปิดให้เข้าชมระหว่างวันนี้ -15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 และห้องออดิเทอเรียมชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพฯ