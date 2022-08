ทรงคุณค่า ชวนเที่ยว "งานศิลป์แผ่นดินไทย" สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนร่วมงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย (Miracle of the Arts of the Kingdom) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และสร้างภาพลักษณ์ในการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย ตลอดจนสร้างการรับรู้อัตลักษณ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย วันที่ 12-14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยากิจกรรมภายในงาน- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565- การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย เพลงไทย ฯลฯ เวลา 17.00 - 19.00 น. อาทิ การแสดงโขน การขับร้องเพลงโดยศิลปินคุณภาพ- การสาธิตงานหัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์ จาก 6 แผนก ประกอบด้วย ถมทอง / คร่ำ / ปักผ้า / จักสานย่านลิเภา และจักสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ / จักสานไม้ไผ่ลายขิด / ทอผ้าไหมแพรวา- การสาธิต และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องคาวหวาน โดย โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ขนมจีบนก ขนมเกสรลำเจียก ล่าเตียง และขนมเบื้อง จ่ามงกุฎ ถั่วแปบโบราณ ช่อม่วง และมาลัยดอกไม้สด โดย ช่างสถาบันสิริกิติ์- กิจกรรม Workshop จัดวันละ 4 รอบ เวลา 13.00/14.00/15.00/16.00 น. รอบละ 15 ชุด ได้แก่ บุหงา และสกรีนถุงผ้า- การออกร้านจำหน่ายอาหาร อาทิ อาหารชาววัง อาหารท้องถิ่น และอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน- การตกแต่งบรรยากาศแบบไทยประยุกต์ จุดถ่ายภาพ และการตกแต่งไฟประดับกิจกรรมไฮไลต์- การแสดงโขนกลางแปลง โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดย “โขน” ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ปัจจุบันหาชมได้ยาก ผู้เข้าร่วมงานจะรับชมการแสดงได้อย่างใกล้ชิดภายในงานนี้- การนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินรอบบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าวิทยากรพิเศษ วันละ 3 รอบ เวลา 10.30 น. / 13.30 น. / 14.30 น.แต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงาน ถ่ายภาพกับบรรยากาศการจัดงานแบบไทยประยุกต์ และอาคารพิพิธภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ภายในพื้นที่ธรรมชาติร่มรื่นสวยงามโอกาสวันแม่แห่งชาติ คุณลูกพาคุณแม่มาเที่ยวงาน รับสิทธิ์สรีนกระเป๋า DIY ใบสวยไม่ซ้ำใคร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ฟรี