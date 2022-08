ห้ามพลาด! 9 ของฝากจาก "สิงคโปร์" ส่งต่อเรื่องราวในมุมมองใหม่ “Made with Passion”

นับได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางทั่วโลกปักหมุดเป็นอันดับต้น ๆ หลังจากประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเปิดประสบการณ์สิงคโปร์ในนิยามใหม่ ซึ่งคุณไม่เพียงนำช่วงเวลาที่น่าจดจำกลับบ้านไปด้วย แต่คุณยังต้องการแบ่งปันความทรงจำสุดพิเศษเหล่านั้นกับคนพิเศษของคุณ และคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าของฝากอันมีเอกลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่คุณได้สัมผัสติดตัวกลับไปด้วย การท่องเที่ยวสิงคโปร์จึงจัดแคมเปญขึ้นมาเพื่อรวบรวมสินค้าและแบรนด์สัญชาติสิงคโปร์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและแรงบันดาลใจ ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นของขวัญสุดพิเศษที่หาซื้อได้เฉพาะที่สิงคโปร์เท่านั้นอาหารประเภทเป็นหนึ่งเหตุผลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต่างตกหลุมรักสิงคโปร์ ความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศโดยรอบช่วยเติมสีสันให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และคงจะดีหากคุณสามารถนำเอาความอร่อยแบบสิงคโปร์กลับไปฝากคนบ้านด้วย หนึ่งในไอเท็มยอดฮิตก็คือหรือที่เรียกกันว่าจาก บี เช็ง เฮียง ร้านดั้งเดิมที่สืบทอดกิจการในครอบครัวมายาวนาน ถ้าหากคุณกำลังมองหาของฝากให้ญาติผู้ใหญ่แล้วล่ะก็ คุณต้องไม่พลาดหมูแผ่นของ บี เช็ง เฮียง ที่มีหลากหลายรสชาติให้คุณได้ลิ้มลอง แต่ที่อยากจะแนะนำคือ รสพริกไทยดำ (ราคาเริ่มต้นที่ 525 บาท) หรือรสกรูเมต์ฟิวชั่น (ราคาเริ่มต้นที่ 570 บาท) และสำหรับแฟนพันธุ์แท้หมูแผ่น จะพลาดรสคลาสสิคอย่าง หมูแผ่นรมควัน (ราคาเริ่มต้นที่ 480 บาท) ไปไม่ได้เด็ดขาดเป็นแบรนด์แรกในสิงคโปร์ที่ผลิตแยมผลไม้รสชาติสไตล์เอเชีย คัดสรรแต่ผลไม้เมืองร้อน และเครื่องเทศที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียมาปรุงแยมแต่ละรสชาติที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายของสิงคโปร์ แต่คุณรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจที่ ชารอน ลี เริ่มก่อตั้งแยม Straits Preserves เกิดจากความรักในผลไม้จากสวนของเธอนั่นเอง เธอตั้งใจทำแยมเพื่อขายให้กับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มองหาแยมผลไม้เมืองร้อน และมีรสชาติแบบเอเชีย แยมที่มาดามลีอยากแนะนำคือ Singapore Sling Marmalade (ราคา 385 บาท) แยมที่ได้ไอเดียจากค็อกเทลชื่อดัง สิงคโปร์ สลิง ทำจากผลไม้เขตร้อนต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยว และมีกลิ่นของเชอร์รี่ ผลไม้ที่นำมาผลิตได้แก่ ส้ม สับปะรด มะนาว เลมอน แต่งกลิ่นด้วยเชอร์รี่จากธรรมชาติ รับรองได้ว่านี่จะเป็นของฝากอีกชิ้นที่จะทำให้ผู้รับมีความสุขอย่างแน่นอนหากถามคนสิงคโปร์ว่าควรจะซื้อของฝากอะไรกลับไปดี ส่วนใหญ่จะต้องตอบว่าและแน่นอนว่าพายสับปะรดขึ้นชื่อของสิงคโปร์ที่ขายมานานเกือบ 4 ทศวรรษในย่านจูรงตะวันตกต้องติดอันดับแบรนด์แนะนำยอดนิยมไปด้วย ปัจจุบัน Kele ได้เปิดตัวพายสับปะรดแบบใหม่ เป็นลูกกลม ๆ สีทองชื่อ Golden Pineapple Balls (ราคา 840 บาท) ซึ่งเป็นพายสับปะรดขนาดพอดีคำ ที่ภายนอกอาจจะดูมีราคาแพง แต่หากได้ลิ้มลอง สักชิ้น รับรองว่าข้อสงสัยต่าง ๆ จะคลายลงจนทำให้คุณอยากรีบซื้อกลับไปฝากเพื่อนฝูงทันทีมั่นใจได้เลยว่าพายสับปะรดของ Kele เป็นตัวเลือกที่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดเนียล เท เชฟขนมอบชื่อดังของสิงคโปร์ก่อตั้งแบรนด์ Old Seng Choong เพื่อระลึกถึงคุณพ่อ และความชื่นชอบในขนมหวานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นเชฟ สินค้าชื่อดังของแบรนด์นี้คือคุกกี้และขนมแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้ในงานเฉลิมฉลอง และนั่นทำให้คุกกี้ของ Old Seng Choong เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากที่ไม่เพียงแค่รสชาติขนมที่อร่อยมากแล้ว แพ็คเกจจิ้งก็ทำออกมาได้สวยงามมากเช่นกัน แถมยังมีรสชาติหลากหลายให้เลือกชามความชอบ อาทิ รสลักซา รสสะเต๊ะ และรสบะกุ๊ดเต๋ (ราคา 510 บาท) Old Seng Choong จึงเหมาะมากที่จะซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ที่เคารพ หรือคนรักใครที่ติดใจในรสชาติอาหารของสิงคโปร์และอยากจะเอากลับไปทานที่บ้านด้วย ไม่ต้องเป็นห่วง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Koka ของคุณลุงกับคุณป้า ลิม ไฮ เล ช่วยคุณได้ ย้อนกลับไปในปี 1985 Koka เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ เช่น รสลักซา รสปูผัดพริก (ราคา 40-80 บาท) ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง และถ้าหากคุณอยากจะเอาอาหารรสชาติแบบสิงคโปร์แท้ๆ ไปฝากเพื่อน ๆ พี่น้อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Kokaเป็นไอเท็มที่คุณมองหาอย่างแน่นอนถ้าคุณมีรายชื่อญาติผู้ใหญ่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย อยู่ในรายการของฝากแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรกลับไปฝากดี ไมมีอะไรเหมาะไปกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์อีเกิ้ลที่รู้จักกันในชื่อ(ราคา 150 บาท) อีกแล้ว แถมยังการันตีได้จากยอดขายที่มากกว่าร้อยล้านขวด ด้วยส่วนผสมที่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสบริสุทธิ์คุณภาพสูง ทำให้สรรพคุณของยาน้ำมันเขียวตัวนี้ช่วยแก้เมารถ เมาเรือ แก้ปวดเมื่อย และช่วยให้รู้สึกสดชื่นได้เป็นอย่างดี เหมาะมากที่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านของญาติผู้ใหญ่ หรือจะพกติดตัวไปทุกวันก็ยังได้จะกล่าวว่าสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งศิลปะก็ไม่ผิด และถ้าคุณเป็นสายอาร์ท คุณต้องไม่พลาดที่จะซื้อของฝากหรือของที่ระลึกแบบอาร์ต ๆ ติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอน แต่ถ้าต้องเลือกซื้อแค่อย่างเดียว เราขอแนะนำสินค้าของ Supermama แบรนด์ของสองสามีภรรยา เอ็ดวินและเมย์ ลิง ที่ทุ่มเทเพื่อธุรกิจของพวกเขาอย่างเต็มกำลัง สินค้าที่เราอยากแนะนำคือ เทปวาชิลายแผนที่ประเทศสิงคโปร์ (ราคา 160 บาท) และที่รองจานระบายสีลายแผนที่ (ราคา 620 บาท) ของฝากทั้ง 2 ชิ้นนี้นอกจากจะโชว์ความเป็นสิงคโปร์แล้ว ยังใช้เป็นแผนที่ตามหาร้านเด็ด ๆ ในย่านดัง ๆ ของสิงคโปร์ได้อีกด้วยนะคงจะดีหากคุณสามารถซื้อของฝากจากสิงคโปร์ให้คนที่คุณรัก แล้วยังได้มีส่วนช่วยทำความดีมอบให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย The Animal Project แบรนด์ของขวัญ ของที่ระลึกที่ตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อสังคม โดยให้โอกาสศิลปินที่เป็นกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยนำเอางานศิลปะต่างๆ มาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้วกาแฟ เสื้อยืด กระเป๋าผ้า เป็นต้น รายได้จากการขายสินค้าลายสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะนำไปใช้ในการส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับในกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความหมายดี ๆ อย่างนี้ได้ด้วยการซื้อ ถ้วยกาแฟ ลายสัตว์ ที่วาดโดยกลุ่มเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ (ราคา เริ่มต้น 390 บาท) กลับไปฝากคนที่บ้าน เพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนช่วยชุมชนของท้องถิ่นแล้วสายแฟที่กำลังมองหาของฝาก หรือของที่ระลึกแนวแฟชั่นจากหนึ่งใจเมืองที่ติดอันดับเมืองแฟชั่นระดับโลก คุณต้องห้ามพลาดสินค้าของ ไมค์ เทย์ ดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลติดอันดับ ท็อป 50 ของสิงคโปร์ในปี 2016 ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Onlewo ซึ่งสินค้าทุกชิ้น ผสมผสานความงามในอดีตกับความทันสมัยเข้าด้วยกัน ทำให้ Onlewo เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมค์ได้นำเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายของสิงคโปร์มาใช้ในงานของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับและของแต่งบ้าน และหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของ Onlewo คือ ผ้าพันคอ Singapore-inspired scarf (ราคา 3,600 บาท)สินค้าจาก 9 แบรนด์ในแคมเปญที่เราคัดสรรมาแนะนำนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้ามากมายของสิงคโปร์ที่เราอยากให้คุณได้รู้จักและเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น ความงามหรือสุขภาพ ของแต่งบ้าน อาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีให้คุณเลือกสรรไม่จำกัด โดยสินค้ากว่า 100 แบรนด์ที่สะท้อนความเป็นสิงคโปร์เหมาะจะซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และรอให้คุณมาเยี่ยมชมที่ https://www.visitsingapore.com/madewithpassion/brands #########################################