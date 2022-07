ย้อนประวัติศาสตร์ตึกร้อยปี"มิวเซียมสยาม" ผ่านเทรลภาพถ่ายเก่า&เส้นทางเดินชม30สิ่ง

ภายใต้แนวคิดชี้เป็นการถอดรหัสองค์ความรู้จากอาคารหลังนี้ในเชิงความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม จุดประกายให้เกิดกิจกรรมเส้นทางการนำชมตึกและเทรลดูภาพถ่ายเก่า 30 จุดไฮไลท์ ว่าอะไรที่ทำให้อาคาร 100 ปี แห่งนี้ ยังดูใหม่ เท่ห์ คงทน และการใช้ภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องรอยต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในยุคสมัยนั้น ทุกครั้งที่เยี่ยมชมจึงเหมือนกำลังเหยียบอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัย 100 ปีก่อนได้จริงเมื่อการเดินทางของมิวเซียมสยามสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจะมีอายุครบ 100 ปี ในแง่มุมของประวัติศาสตร์สังคมนับว่าเป็นมรดกตกทอดแห่งองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้ ที่จะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ และ เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ไม่สามารถย้อนเวลาของประวัติศาสตร์กลับไปมองเห็นด้วยสายตาของตนเองได้มีโอกาสเข้ามาซึมซับและมีความภาคภูมิใจร่วมไปกับพื้นที่หน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนในยุคเมื่อ 100 ปี ก่อน สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ผู้จุดประกายแนวคิดในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนำมาสร้างเป็นเรื่องราวและกิจกรรมของงานภายใต้แนวคิดเนื่องในโอกาสที่อาคารประวัติศาสตร์มิวเซียม มีอายุครบ 100 ปี เล่าให้ฟังว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนของ Content หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาออกแบบเป็นกิจกรรมนิทรรศการ และ เวิร์คช็อปต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยมี 30 จุดไฮไลท์ แห่งความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมผ่านตัวอาคารมิวเซียมสยามเป็นพระเอกในการดึงดูดให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ถึงความเป็น Smart Building เมื่อ 100 ปี ก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น การสร้างที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย การจัดการในเรื่องทิศทางลม การหักเหของแสงแดด รูปแบบการก่อสร้างผนัง 2 ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร เป็นเรื่องที่ตนเองมีความตั้งใจและต้องการให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้ไปด้วยกันผ่านตึก 100 ปีแห่งนี้โดยที่เรื่องราวแห่งความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมผ่านตัวอาคารมิวเซียมทั้งหมดนี้กล่าวว่านอกจากนี้อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเทรลภาพเก่าเพื่อต้องการใช้ภาพเก่ามาเป็นตัวเปรียบเทียบ เล่าเรื่องในการเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคม เห็นถึงรอยต่อของความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับใช้กับสังคมไทย การทำให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันได้เห็นภาพที่ชัดเจนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง การก่อให้เกิดกระทรวง กรมรถไฟ กรมไปรษณีย์ต่าง ๆ เพื่อทำให้การเข้ามาเยี่ยมชมแต่ละครั้งรู้สึกเหมือนกำลังเหยียบอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยเมื่อ 100 ปีก่อนจริง ๆไม่เพียงแต่มีกิจกรรมเส้นทางนำชมตึกและดูภาพถ่ายเก่า Walking with the images of the past เท่านั้น นางสาวชนน์ชนก เล่าว่าสำหรับผู้สนใจสามารถสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานภายใต้แนวคิดได้ที่นี้ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ผ่านทาง Facebook Fanpage Museumsiamfan และ เว็บไซต์ www.museumsiam.org