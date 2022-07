พาแม่มาอิ่มฟินกับ 3 ห้องอาหารยอดนิยม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ การันตีช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัวในวันแม่แห่งชาติ นำเสนอมื้ออาหารและช่วงเวลาพักผ่อนแสนพิเศษใน 3 ห้องอาหารยอดนิยม ทั้งมื้อบุฟเฟต์อาหารนานาชาติที่ดีที่สุดจากห้องอาหารเดอะ ไดนิ่ง รูม และมื้อ อะ ลา คาร์ท ในบรรยากาศอบอวลความรักแด่คุณแม่คนสำคัญจาก ซาลเวีย และ สปาสโซ่ บิสโทร ตลอดทั้งวัน ราวกับได้พาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ พร้อมต้อนรับทุกครอบครัวเพื่อสร้างความทรงจำและมอบความสุขแด่คุณแม่คนสำคัญ ด้วยอาหารมื้อพิเศษจาก 3 ห้องอาหารยอดนิยมของโรงแรม ที่นำเสนอหลากหลายรายการอาหารสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ เดวิด ซีเนีย และทีมคัลลินารีมากความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นมื้อบุฟเฟต์อาหารนานาชาติสุดตระการตาจากห้องอาหารเดอะ ไดนิ่ง รูม หรือจะเป็นมื้ออาหาร อะ ลา คาร์ท พร้อมความอร่อยแบบเดลิซิโอโซ่ ในสไตล์อิตาเลียนจากห้องอาหารซาลเวีย รวมทั้งมื้ออาหารสไตล์ เฟรนช์-บิสโทร (French Bistro) เคล้ากลิ่นอายฝรั่งเศสต้นตำรับจาก สปาสโซ่ บิสโทร เพื่อมอบประสบการณ์รับประทานอาหารที่ดีที่สุดแด่ทุกครอบครัว ราวกับได้พาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในวันเดียวพบกับ 2 มื้อบุฟเฟต์อาหารนานาชาติที่ดีที่สุดจากห้องอาหารเดอะ ไดนิ่ง รูม ให้คุณแม่และครอบครัวอิ่มอร่อยเต็มที่ตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยบุฟเฟต์บรันช์มื้อสาย เดอะ แกรนด์ มาเธอร์ส เดย์ บรันช์ (The Grand Mother’s Day Brunch) กับรายการอาหารนานาชาติที่ดีที่สุดจากแดนดินและท้องทะเล พร้อมเมนูแกรนด์ ครีเอชั่นที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น ทั้งจากมุมอาหารทะเลที่เสิร์ฟหอยนางรมส่งตรงจากฝรั่งเศส 3 สายพันธุ์ มุมคาร์ฟวิ่งและเนื้อคุณภาพเยี่ยมที่นำเสนอสเต็กเนื้อสตริปลอยน์และซี่โครงแกะที่ดีที่สุดจากประเทศออสเตรเลีย พร้อมเมนูสแกลลอปร็อคกี้เฟลเลอร์เข้มข้นสไตล์อเมริกัน เมนูขาเป็ดกงฟีแสนอร่อยสูตรฝรั่งเศสดั้งเดิม เมนูหมูหันฮ่องกงต้นตำรับ เมนูปูผัดพริกเข้มข้นแบบสิงคโปร์ เมนูปูทะเลเนื้อแน่นนึ่งสมุนไพรคู่ซอสทะเลจัดจ้านแบบไทย รวมทั้งติ่มซำครบเครื่องนานาชนิด ซูชิและซาชิมิคุณภาพเยี่ยม และที่พลาดไม่ได้กับตัวเลือกโคลด์คัทที่ดีที่สุดและชีสขึ้นชื่อหลากชนิดจากแบรนด์เลส์ แฟรส์ มาร์ชองด์ (Les Frères Marchand) ส่งตรงจากฝรั่งเศสเลยทีเดียว รวมถึงอีกหลายเมนูอาหารสุดพิเศษที่พร้อมนำเสนอรสชาติอาหารขึ้นชื่อและรายการของหวานสุดอลังการที่พร้อมเสิร์ฟอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในมื้อค่ำ เดอะ ดีไลท์ฟูล มาเธอร์ส เดย์ ดินเนอร์ (The Delightful Mother’s Day Dinner) ให้คุณแม่คุณลูกได้เพลิดเพลินกับหนึ่งในมื้อบุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อค่ำที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร พร้อมรายการอาหารที่ทีมคัลลินารีตั้งใจสร้างสรรค์เป็นพิเศษเพื่อส่งมอบความตระการตาและรสชาติอันโดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น สตูว์เนื้อแก้มวัวตุ๋นไวน์แดงและเครื่องเทศ รูลาร์ดไก่อบเสิร์ฟคู่ซอสครีมรสละมุน พิซซ่าและพาสต้าแบบอิตาเลียนสูตรพิเศษ ซี่โครงแกะย่างเครื่องเทศและโรตีแบบอินเดีย บักกุ๊ดเต๋รสเผ็ดร้อนสูตรเข้มข้น ข้าวซอยเข้มข้นอย่างไทย กระเพาะปลาตำรับฮ่องเต้ รวมทั้งติ่มซำครบเครื่องนานาชนิด ซูชิและซาชิมิคุณภาพเยี่ยม หมุนเวียนมาให้อร่อยเต็มอิ่มตลอดมื้อทั้งครอบครัว ก่อนมอบของขวัญชิ้นพิเศษที่ห้องอาหารเดอะ ไดนิ่ง รูม จัดเตรียมอย่างตั้งใจเพื่อให้คุณและคุณแม่คนสำคัญร่วมสร้างความทรงจำประทับใจในวันแม่แห่งชาติในปีนี้สำหรับคุณแม่คุณลูกที่มองหามื้ออาหารที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ห้องอาหารซาลเวีย พร้อมต้อนรับด้วยรายการอาหารแนะนำพิเศษโดยเชฟโรเบอร์โต พาเรนเทล่า ที่นำเสนอหลายรายการอาหารอิตาเลียนต้นตำรับจากสูตรดั้งเดิมจากแคว้นซาร์ดิเนียทางตอนใต้ของอิตาลี มอบรสชาติอันโดดเด่นไม่ซ้ำใครในจานอาหาร อาทิ สเต็กเนื้อรมควันสไตล์อิตาเลียน พาสต้าเส้นสดสูตรพิเศษ อิตาเลียนสลัดผักใบเขียวนานาชนิด รายการแอนติพาสตี้ (Antipasti) น่าลิ้มลอง และอีกมากมายนำเสิร์ฟอย่างสวยงามตลอดมื้อพร้อมรายการของหวานและเครื่องดื่มปิดท้ายแสนอร่อย เช่นเดียวกับ สปาสโซ่ บิสโทร ที่เตรียมต้อนรับทุกครอบครัวด้วยรายการอาหารสไตล์ เฟรนช์-บิสโทร เคล้ากลิ่นอายฝรั่งเศสต้นตำรับ โดยเฉพาะชุดเมนูแนะนำอย่างลา ฟอร์มูล (La Formule) กับตัวเลือกวัตถุดิบหลักที่คุณแม่จะต้องชื่นชอบ ทั้ง กริลล์เลมอนโซล-สเต็กปลาชิ้นหนานุ่ม บัทเทอร์กริลล์-กุ้งลายเสือย่างเนย สเต็กเนื้อริบอาย และสเต็กซี่โครงแกะแลมป์ช็อป เสิร์ฟคู่เฟรนช์ฟรายส์ที่ให้บริการไม่จำกัดตลอดมื้อเคียงสลัดผักสดใหม่และขนมปังอบร้อนในแบบสเต็กฟริทส์ (Steak-Frites) อย่างแท้จริง และอีกหลายรายการอาหารและของหวานจานเด่นแบบฉบับฝรั่งเศสชวนลิ้มลองพลาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 กับมื้ออาหารแสนพิเศษจาก 3 ห้องอาหารยอดนิยม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ การันตีช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำประทับใจสำหรับคุณแม่และทุกครอบครัวตลอดทั้งวันห้องอาหารเดอะ ไดนิ่ง รูม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ• บุฟเฟต์บรันช์มื้อสาย เดอะ แกรนด์ มาเธอร์ส เดย์ บรันช์ (The Grand Mother’s Day Brunch) ให้บริการในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 -15.00 น. ในราคาคนละ 3,490 บาทสุทธิ• บุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อค่ำ เดอะ ดีไลท์ฟูล มาเธอร์ส เดย์ ดินเนอร์ (The Delightful Mother’s Day Dinner) ให้บริการในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ในราคาคนละ 2,400 บาทสุทธิห้องอาหารซาลเวีย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯให้บริการรายการอาหารแบบ อะ ลา คาร์ท ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ โดยมื้อกลางวัน ให้บริการตั้งแต่ 12.00 - 14.30 น. และมื้อค่ำ ให้บริการตั้งแต่ 17.30 - 22.30 น.สปาสโซ่ บิสโทร ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯให้บริการรายการอาหารแบบ อะ ลา คาร์ท ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ โดยมื้อกลางวันให้บริการตั้งแต่ 12.00 - 14.30 น. และมื้อค่ำ ให้บริการตั้งแต่ 17.30 - 22.30 น.สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2254-1234 และอีเมล์ bangkok.grand@hyatt.com หรือรับชมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.grandhyatterawanbangkok.com#########################################