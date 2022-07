“THE LINE” ซาอุฯ ชุมชนแห่งอนาคตสุดล้ำ “วากานด้า” แห่งโลกมนุษย์

และองค์ประธานคณะกรรมการบริษัทนิอุม (NEOM) ได้เผยโฉมการออกแบบชุมชน “” (เดอะ ไลน์) ซึ่งเป็นการพลิกโฉมเมืองสู่ความศิวิไลซ์โดยให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2564 เจ้าชายโมฮัมเหม็ดได้นำเสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์เบื้องต้นของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของการพัฒนาเมืองและภาพของเมืองแห่งอนาคตการออกแบบ THE LINE สะท้อนภาพชุมชนเมืองในอนาคต ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไร้ถนน รถยนต์ และมลพิษ โดยจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนมากกว่าการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเมืองในรูปแบบเดิม ๆ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากกว่าการพัฒนา โดยจะช่วยอนุรักษ์พื้นที่ 95% ของเมืองใหม่นิอุมการประกาศครั้งนี้เผยให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ THE LINE ชุมชนที่มีความกว้างเพียง 200 เมตร แต่ทอดยาว 170 กิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว THE LINE จะรองรับผู้อยู่อาศัย 9 ล้านคน บนพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยจะช่วยลดการใช้โครงสร้างพื้นฐานและเสริมประสิทธิภาพของเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยตลอดทั้งปียังเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินชมธรรมชาติโดยรอบได้อย่างเพลิดเพลิน ตลอดจนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดใน THE LINE โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที อีกทั้งยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางเพียง 20 นาทีเท่านั้นเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ตรัสว่า “ในการเปิดตัว เดอะ ไลน์ เมื่อปีที่แล้ว เรามุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมเมืองสู่ความศิวิไลซ์โดยให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ด้วยการเปลี่ยนแปลงการวางผังเมืองขนานใหญ่ การออกแบบที่ได้รับการเผยโฉมในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชนแนวตั้งที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ซึ่งจะท้าทายเมืองแนวราบแบบเดิม ๆ และต่อยอดเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน THE LINE จะช่วยรับมือกับความท้าทายที่คนเมืองต้องเผชิญในทุกวันนี้ และเผยให้เห็นทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิต”“เราไม่อาจละเลยวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และนิอุมก็เป็นแนวหน้าในการนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นิอุมรวบรวมผู้ที่มีความคิดเฉียบแหลมในด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง เพื่อต่อยอดแนวคิดให้กลายเป็นความจริง”“นิอุมจะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้สร้างความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และล้ำสมัย โดยนิอุมยังคงเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่สุดภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียปี 2573 (Saudi Vision 2030) และพันธกิจของเราในการพัฒนา เดอะ ไลน์ ในนามของประเทศยังคงดำเนินไปอย่างแน่วแน่” เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ตรัสสำหรับ THE LINE ได้นำเสนอแนวทางใหม่ในการออกแบบเมือง นั่นคือแนวคิดการวางผังเมืองแนวตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้คนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นในสามมิติ (ขึ้น ลง และแนวราบ) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “ซีโร่ กราวิตี้ เออร์บันนิซึม” (Zero Gravity Urbanism) โดยไม่ได้มีเพียงการสร้างอาคารสูงเท่านั้น แต่ยังมีการแบ่งสวนสาธารณะ ทางเดินเท้า โรงเรียน ที่อยู่อาศัย และที่ทำงานออกเป็นชั้น ๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นTHE LINE ออกแบบด้านนอกเป็นกระจก ซึ่งจะเผยลักษณะเฉพาะตัวและยังกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบ ส่วนการตกแต่งภายในจะเน้นการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษและช่วงเวลาอันมหัศจรรย์ ผ่านการรังสรรค์โดยทีมงานที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกภายใต้การนำของนิอุม เพื่อพัฒนาแนวคิดเมืองแห่งอนาคตที่สั่นสะเทือนวงการนอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ การออกแบบเมืองจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดส่วนการก่อสร้างจะผสานความเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยใช้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยการเผยโฉมการออกแบบ THE LINE ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของนิอุมในการพัฒนาโครงการระดับเรือธง เช่น โครงการอ็อกซากอน (OXAGON) เมืองแห่งการผลิตและนวัตกรรมที่ผ่านการตีโจทย์ใหม่ และ โทรเจนา (TROJENA) จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภูเขาระดับโลก รองรับการเล่นสกีกลางแจ้งแห่งแรกในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ รวมถึงการเปิดตัวบริษัทในเครือนิอุมสองแห่ง ได้แก่ เอโนวา (ENOWA) ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงาน น้ำ และไฮโดรเจน และ นิอุม เทค แอนด์ ดิจิทัล คอมพานี (NEOM Tech & Digital Company)สำหรับเมืองนิอุม เป็นเมืองใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียบริเวณทะเลแดง โดยสร้างขึ้นใหม่หมดในลักษณะ “ห้องทดลองมีชีวิต” และมีความเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวกำหนดอนาคตใหม่เมืองนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางและบ้านของคนที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างแม่แบบของความเป็นอยู่ที่ดี การทำธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิอุมจะประกอบด้วยชุมชน เขตเมือง ท่าเรือ ย่านธุรกิจ ศูนย์วิจัย สนามกีฬา สถานบันเทิง และแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาพร้อมการประมวลผลเชิงลึก ในฐานะศูนย์กลางด้านนวัตกรรม บรรดาผู้ประกอบการ ผู้นำทางธุรกิจ และบริษัทต่าง ๆ จะเดินทางมายังนิอุม เพื่อทำการวิจัย บ่มเพาะ และทำการตลาดเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ โดยผู้อยู่อาศัยในนิอุมจะมีความเป็นสากลและอ้าแขนรับวัฒนธรรมการแสวงหาสิ่งใหม่ ความกล้าได้กล้าเสีย และความหลากหลาย