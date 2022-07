All you can eat จัดเต็มกุ้งแม่น้ำและสารพัดเมนูอร่อย ที่ “Market Cafe” ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

และ พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA เท่านั้น รับโปรโมชั่น "กินกุ้งแม่น้ำไม่อั้น" วันธรรมดา 1,299 บาทสุทธิ/คน วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1,599 บาทสุทธิ/คน (*สูงสุด 8 ท่าน / บัตรฯ / โต๊ะ / ครั้ง) รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 65

ใครที่ชอบกินกุ้งแม่น้ำเผา และอาหารไทยรสเด็ด พลาดไม่ได้กับบุฟเฟต์อิ่มไม่อั้นที่จัดเต็มมาทั้งกุ้งแม่น้ำส่งตรงจากอยุธยา และยังสารพัดเมนูอาหารไทยสูตรพิเศษจากเชฟ ที่เลือกสั่งได้ตามชอบ โดยสามารถมาอร่อยกันได้แล้วที่(มาร์เก็ต คาเฟ่) ชั้น 4 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทสำหรับบุฟเฟต์ All you can eat มีให้บริการทุกวัน ในโดยราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่ม และจะได้รับกุ้งแม่น้ำเผาคนละ 4 ตัว แต่ถ้าใครเป็นสาวกกุ้งเผา อยากกินกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆ แบบไม่อั้น สามารถเพิ่ม 800 บาท++/คน ก็สามารถสั่งกุ้งแม่น้ำเผาได้แบบไม่จำกัดสำหรับของที่นี่ จะสั่งตรงกุ้งแม่น้ำแบบคัดไซส์ตัวโตมาจากอยุธยา ประมาณ 6-7 ตัวต่อกิโลกรัม คัดมาแบบได้คุณภาพ แล้วจึงนำมาย่างด้วยเตาถ่านที่ให้ความหอม ย่างมาแบบพอสุก เนื้อแน่นหวานเด้ง กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนอกจากกุ้งเผาอร่อยๆ ก็ยังมีเมนูอาหารไทยให้เลือกอีกหลากหลาย แต่ละจานสามารถเลือกสั่งได้ตามชอบ แล้วเชฟจะปรุงให้จานต่อจาน เริ่มจากเมนูเรียกน้ำย่อย ก็มีให้ชิมหลายจาน อาทิเป็นส้มโอนครชัยศรี ยำแบบโบราณใส่มะพร้าวคั่ว คลุกเคล้ากับน้ำยำออกรสเปรี้ยวหวานเค็มใช้กุ้งชีแฮ้ผสมกับมันหมูตีและนวดจนเหนียว พอสั่งแล้วค่อยทอดออกมาร้อนๆ เนื้อเด้งอร่อยพวกซุปต่างๆ ก็มีหลายเมนู เช่นเป็นต้มส้มสูตรโบราณ ใส่เนื้อปลากะพง ชิมแล้วจะออกเปรี้ยวนิดๆ ได้รสชาติขิงและกะปิเป็นเหมือนแกงคั่วปูใบชะพลู แต่เปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งแทน เครื่องแกงโขลกเองรสชาติเข้มข้นจัดจ้านจานข้าวและก๋วยเตี๋ยวก็มีแนะนำ เช่นถ้าเคยกินข้าวคลุกกะปิ จานนี้ก็เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นเส้นใหญ่ ผัดกับกะปิจากสุราษฎร์ธานี ผัดแห้งๆ ใส่กุ้งแห้ง กุ้งสด กินเคียงกับหอมแดง ถั่วฝักยาว และมะนาวจานนี้เสิร์ฟมาพร้อมข้าวปรุงรส แซลมอนกริลล์พอสุก กินกับซอสเทริยากิใช้ข้าวหอมมะลิผัดกับน้ำพริกสูตรพิเศษ มีความคล้ายกับไตปลาแต่ไม่มีไตปลาผสม ใส่เต้าหู้ เครื่องเทศไทยๆ มีหอมแดง หอมเจียว และไข่ต้มให้กินเคียงใครชอบซีฟูด ที่นี่ก็มีแล้วก็ยังมีเมนูที่ปรุงจากซีฟูดอีกหลายๆ จาน เริ่มจากเป็นเนื้อปลากะพงแบบไร้ก้าง นำไปนึ่ง แล้วทำซอสน้ำจิ้มซีฟูดมาราดด้านบนใช้หมึกศอกทั้งตัวหั่นเป็นชิ้น ผัดกับซอสไข่เค็มที่ทำจากไข่แดงเค็ม ให้รสชาติที่เค็มกำลังดีและมีความมันใช้กุ้งลายเสือมาผัดกับเครื่องแกงที่โขลกเองตามสูตรของภาคใต้ ได้รสชาติของความจัดจ้านก็เป็นกุ้งลายเสือทอด แล้วทำซอสมะขามใส่ไวน์แดงรสชาติเปรี้ยวหวานกลิ่นหอมคลุกเคล้ากับกุ้งอิ่มจากของคาวแล้วยังมีของหวานให้เลือกชิมอีก ได้แก่ ไอศกรีม บัวลอยน้ำขิง ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวมะม่วง หรือผลไม้รวมความอร่อยจัดเต็มแบบนี้ มีเสิร์ฟให้ชิมที่ ห้องอาหารโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท* * * * * * * * * * * * * *#########################################